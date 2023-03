One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1079!

One Piece tornerà questa settimana con un nuovo capitolo e questo sarà decisamente incredibile. Talmente tanto che molti appassionati di del manga shonen più seguito di sempre lo considerano il migliore dell’anno!

Molti sviluppi hanno caratterizzato il manga di Eiichiro Oda dagli eventi di Wano, con Rufy e la sua ciurma che sono arrivati sull’isola di Egg Head. In questo luogo è presente il laboratorio di Vegapunk e da quando lo scienziato ha finalmente fatto il suo debutto molte cose sono successe.

Ma il capitolo 1078 ha rivelato un colpo di scena molto importante. Infatti, dopo l’invasione nell’isola da parte del CP0 guidata da Lucci per uccidere lo scienziato, Vegapunk era scomparso. Da quel momento tutti i satelliti e i componenti della ciurma di Rufy si sono mobilitati per trovarlo. Vegapunk era confinato nel seminterrato del laboratorio e chi aveva ordito tutto questo era uno dei sei satelliti, York.

Con il presente articolo vogliamo riportare le prime anticipazioni del capitolo 1079 di One Piece. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

