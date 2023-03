One Piece 1078: svelata l’identità e gli obiettivi del traditore di Egg Head

Da quando il manga di One Piece si è lasciato alle spalle gli eventi di Wano, il manga è entrato nel suo arco narrativo finale. Questo ha sicuramente scosso molti fan in quanto nessuno credeva che sarebbe mai davvero arrivato, ma alla fine è più che giusto. Tutti vogliono scoprire cosa sia il One Piece e di cosa si tratta.

Manca ancora un po’, ma le vicende si stanno evolvendo e anche in modo pericoloso. Una volta arrivati su Egg Head, Rufy e tutti i suoi amici hanno potuto conoscere finalmente l’identità di Vegapunk, lo scienziato più intelligente del mondo. Questo personaggio è molto conosciuto nel mondo di One Piece per aver creato armi incredibili come i Seraphim. L’altra ragione è per collaborare con il governo mondiale.

Ma qualcosa è andato storto. Infatti si trova in pericolo di vita per aver agito alle spalle del Governo mondiale e indagato sul Secolo del Grande Vuoto. L’unica cosa che ben si sa di questo grandissimo mistero di One Piece, è che chiunque voglia provare a scoprire la verità dietro questo argomento, muore. Cancellato. Come è successo per Ohara, l’isola di Nico Robin.

Fortunatamente per lo scienziato, c’è Rufy su Egg Head che è disposto ad aiutarlo a lasciare l’isola, attaccata inizialmente dal CP0.

Il capitolo 1078 ha rivelato grosse novità sull’identità del traditore che ha eliminato Shaka, come anche le sue intenzioni.

Il presente articolo conterrà alcuni spoiler, dunque coloro non interessati a scoprire anzitempo gli sviluppi del manga, l’ideale sarebbe non proseguire ulteriormente.

Il traditore di Egg Head è York, uno dei sei satelliti di Vegapunk. Il suo obiettivo è quello di diventare un Drago Celeste ed essere l’unico Vegapunk esistente. Si tratta di un plot twist inaspettato che avrà sviluppi importanti.

York ha messo al corrente i piani alti tre mesi prima rispetto agli eventi narrati, contattando Marijoa. Dopo aver annunciato “Vegapunk sta studiando il Secolo del Vuoto“, il CP5, CP7 e CP8 sono stati spediti sull’isola. Questi non hanno mai trovato tracce ma soprattutto non sono mai tornati alla base.

Quindi York ha tradito il suo creatore e l’ha fatto per prenderne il posto e diventare un Drago Celeste. Questo sviluppo ha senso, se si pensa che York rappresenta l’aspetto dell’avidità.