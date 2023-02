One Piece ha entusiasmato costantemente i lettori attraverso tantissimi archi narrativi, che hanno contraddistinto le vicende di Monkey D. Rufy. Eiichiro Oda ha lavorato a più di 20 archi narrativi per sviluppare la lunga ma intensa avventura del protagonista. Il suo sogno è diventare il prossimo Re dei Pirati per prendere quindi il posto di Gol D. Roger. Sono passati ormai tanti anni da quando ha preso il mare per la prima volta, e ora tutti i fan della serie ricordano con tanta nostalgia i primi incontri tra Rufy e i componenti delle sua ciurma.

Tutto quello che era importante nei primi archi narrativi era introdurre nuovi personaggi, tra cui non solo i membri del suo equipaggio, ma anche i nemici di Rufy. Man mano i segreti e i misteri hanno circondato sempre di più la trama e Oda ha dimostrato ampiamente che il punto di forza del manga è proprio la storia, non i personaggi.

Ed è infatti sempre su questo aspetto che si sta concentrando il corrente arco narrativo, nonché quello finale, di One Piece. Si tratta dell’arco di Egg Head e si concentra su un’isola altamente tecnologicamente sviluppata in quanto si trova il laboratorio di Vegapunk. E infatti uno dei migliori colpi di scena che Oda ha introdotto nel manga è stato proprio Vegapunk. Infatti l’identità dello scienziato era rimasta nascosta per anni. In questa discussione vogliamo analizzare i possibili colpi di scena dell’arco di Egg Head di One Piece.

One Piece – i possibili colpi di scena dell’arco di Egg Head

INTRODUZIONE DI NUOVI PERSONAGGI RILEVANTI

L’arco narrativo attuale di One Piece ha già dimostrato ai lettori in quale direzione vuole remare. Infatti Vegapunk è finalmente uscito allo scoperto, placando la forte curiosità che caratterizzava la sua identità. Inizialmente si presenta come un personaggio femminile, ma non era proprio così. Si trattava di uno dei sei satelliti dello scienziato, creati da lui stesso. Quindi ha diviso parte della sua mente in sei cloni distinti e si sincronizza ogni giorno con loro per condividere esperienza e conoscenza. Si chiamano Shaka, Lilith, Edison, Pythagoras, Atlas e York. Negli ultimi capitoli, quelli più recenti, Oda ha anche presentato uno dei Cinque Astri di Saggezza, ossia i nobili mondiali più importanti al mondo e come tali governano su quasi tutto il mare blu. Il suo nome è Jaygarcia Saturn ed è stato presentato in una conversazione con l’ammiraglio Kizaru.

One Piece – i possibili colpi di scena dell’arco di Egg Head

ALLEANZE INASPETTATE

La situazione di questo arco narrativo vede Vegapunk al centro dell’attenzione e questo perché lo scienziato è al servizio della Marina. Come tutti gli appassionati sanno, la Marina intreccia diversi rapporti con il Governo Mondiale, che ha goduto del genio di Vegapunk per molti anni. Infatti è stato lui a fornire i cosiddetti Pacifista, armi potentissime programmate per rispondere agli ordini degli ufficiali della Marina. Ma Vegapunk ha sempre sfruttato questa sua posizione per raggiungere i suoi traguardi, indagando sull’oscuro passato del Governo Mondiale. Infatti lo scienziato è diventato il bersaglio da eliminare e il CP0 è entrato in azione con Rob Lucci. Ma questa volta non si tratta solo di pirati e marina, bensì di componenti della marina o del governo che mostrano la loro fazione. Stussy ad esempio, ha dimostrato di trovarsi nel CP0 solo per agire in incognito per Vegapunk. Per di più, il capitolo 1075 ha rivelato un’alleanza assolutamente incredibile, con Lucci e Kaku che hanno proposto a Rufy e Zoro di unire le forze.

One Piece – i possibili colpi di scena dell’arco di Egg Head

TUTTI I POSSIBILI SCENARI BELLICI

One Piece è famoso per i suoi scontri coinvolgenti e spettacolari e questo arco narrativo non sarà da meno a quelli precedenti. Ricordando sempre che si tratta dell’arco conclusivo finale, i fan possono aspettarsi solo scenari bellici memorabili. Sicuramente Barbanera entrerà in azione molto più frequentemente. Infatti l’Imperatore del mare ha prima attaccato Boa Hancock per impossessarsi dei suoi poteri del Frutto del Diavolo senza riuscirci. Successivamente ha attacco Law e poi rapito Kobi. Infatti ci sarà uno scontro imperdibile tra Barbanera e Garp, con quest’ultimo intenzionato a liberare proprio Kobi. Ci si aspetta il coinvolgimento di tutti gli altri imperatori e quindi anche Shanks. La lotta finale per la conquista del tanto ambito tesoro sta per intensificarsi e in questo bisognerà tenere d’occhio anche Im.