One Piece: Vegapunk può dimostrare il legame di sangue tra due personaggi

One Piece prosegue il suo percorso nell’ultimo arco narrativo del manga, che sta accompagnando tutti i lettori all’interno di uno sviluppo narrativo molto importante. I colpi di scena non mancano mai ma da quando Rufy e tutti gli altri componenti sono arrivati sull’isola di Egg Head i lettori hanno potuto scoprire diverse novità. La più grossa è stata la scoperta della vera identità dello scienziato Vegapunk e del suo sogno di sempre. Ha svelato alcuni segreti legati alla distruzione di Ohara e della connessione tra il Secolo del Grande Vuoto e il Governo Mondiale.

Sicuramente i fan hanno scoperto che tutte le cose che ha fatto Vegapunk le ha fatte per soddisfare le sue ambiziose ricerche. In questo arco narrativo abbiamo anche capito la vera identità dei Frutti del Diavolo e di come lo scienziato sia riuscito a duplicarli.

Il CP0 è entrato in azione con l’obiettivo chiaro di prendere la testa di Vegapunk, ma lo scienziato, supportato da Rufy, sta cercando di lasciare l’isola. Da qui sono cominciati i primi scontri e il protagonista di One Piece ha nuovamente incontrato Lucci, a capo del CP0.

Ma oggi abbiamo il piacere di riportare un aggiornamento relativo al capitolo 1073 del manga. Da qui seguiranno alcune anticipazioni, dunque per coloro non interessanti l’ideale sarebbe non proseguire con la lettura del presente articolo.

Il nuovo capitolo riporta tutti, attraverso un flashback, sull’isola di Sphinx nel Nuovo Mondo. Si tratta della casa natale del paese di origine di Barbabianca e torna a mostrarsi Marco la Fenice. Gli viene raccontato dell’arrivo della Marina, intenzionata a confiscare il tesoro che secondo loro, Barbabianca avrebbe lasciato sull’isola. Quando la situazione sembrava sull’orlo della degenerazione, con la popolazione inerme, arriva Edward Weeble è l’auto-proclamatosi figlio di Edward Newgate.

Il suo intervento nello sventare una situazione che poteva generare tanti feriti e distruzione è stato determinante. Tuttavia i suoi sforzi non sono serviti a nulla dato che in soccorso alla Marina è arrivato l’ammiraglio Ryokugyu, che l’ha battuto e catturato. Al momento si trova in carcere per aver protetto il villaggio di suo padre. Marco però non crede che Weeble sia davvero il figlio di Barbabianca ed è in quel momento che Miss Bucking, apparentemente sua madre, gli dice che la persona che può provare questo legame di sangue è proprio Vegapunk.