One Piece 1066: Vegapunk svela i primi dettagli sul Secolo del Vuoto e sul Regno Antico

One Piece, con l’ultimo capitolo del manga ha rivelato novità molto interessanti sul passato legato principalmente al Regno Antico.

Gli aggiornamenti che stiamo per riportare in questo articolo sono delle anticipazioni e coloro che non sono interessati a scoprire anzitempo quello che Oda ha in serbo per gli appassionati, l’ideale sarebbe non proseguire oltre.

Dopo che Rufy e la sua ciurma sono arrivati sull’isola Egg Head hanno avuto modo di scoprire, grazie a Bonney, che qui si trova il laboratorio di Vegapunk. Se questo era l’obiettivo di Bonney per Rufy e il resto dell’equipaggio è un caso.

Ma ci sono molti segreti nascosti in quest’isola che sono collegati in quale modo al protagonista del manga.

Il capitolo 1066 di One Piece è ricco di novità. La più importante è legata alla reale identità di Vegapunk, di cui abbiamo parlato in anteprima qualche giorno fa. Lo scienziato infatti rispecchia lo stile di Oda e soprattutto le sue recenti dichiarazioni sull’eccessiva serietà dei mangaka più giovani, considerati troppo seri.

Ma l’altra novità è legata proprio al Secolo del Vuoto, grande oggetto di interesse per Nico Robin. Dopo aver affrontato il Seraphim modello Jinbe, interviene uno dei sei satelliti di Vegapunk, Shaka, riportando l’ordine. Quest’ultimo comincia a chiedere al gruppo di Zoro se considerano Egg Head l’isola del futuro.

A partire da questa domanda spiega come in realtà, 900 anni fa esisteva in Regno Antico sviluppato proprio come Egg Head. Inoltre il Regno Antico è strettamente correlato al misterioso Secolo del Vuoto e Shaka fornisce dei dettagli raccapriccianti.

Uno dei sei satelliti di Vegapunk racconta che il Secolo del Vuoto consiste nella storia di una guerra tra questo Regno avanzato e un’alleanza di venti Regni. È con la vittoria dei Venti Regni che è nato il Governo Mondiale e il mondo come è conosciuto.

Quello che più sconvolge è che il Governo Mondiale voleva evitare che le ideologie di questo Regno si diffondessero. Per farlo allora ne avevano cancellato ogni traccia esistente dalla storia.