L’Attacco dei Giganti: svelate novità sugli episodi finali dell’anime

La terza parte della quarta e ultima stagione de L’Attacco dei Giganti sta per fare il suo ritorno il prossimo anno e oggi riportiamo alcuni nuovi dettagli chiave su cosa aspettarsi dagli episodi finali.

Dopo la conclusione della seconda parte, chiaramente ci sono ancora dei capitoli importanti da adattare da parte di Studio MAPPA. Al momento non c’è una data di uscita. Tuttavia in precedenza abbiamo sempre riportato che la terza parte farà il suo debutto l’anno prossimo.

Stando alle prime informazioni passate tutti erano piuttosto sicuri che la terza parte de L’Attacco dei Giganti avrebbe debuttato durante l’inverno dell’anno prossimo. Ora però potrebbe non essere più così.

Lo staff che lavora all’anime si è riunito per un evento speciale cogliendo questa occasione per condividere alcuni dettagli importanti sulla produzione.

Prima di tutto hanno confermato che questa sarà l’ultima serie di episodi per la conclusione dell’anime. Questo non sorprende sicuramente, tuttavia sembra che ci sarà un’attesa molto più lunga per il debutto.

Non è escluso che potrebbero esserci dei progetti anche in seguito agli episodi finali dell’anime. Tuttavia al momento si parla esclusivamente della conferma della conclusione della serie.

L’altro punto accennato, quello più importante è legato alle tempistiche. Infatti a quanto pare il lavoro di registrazione deve ancora essere fatto. Secondo i report online, è stato rivelato che il cast vocale dell’anime de L’Attacco dei Giganti deve ancora lavorare proprio alla registrazione del doppiaggio degli episodi finali.

Quindi questo significa che il debutto della serie è molto più lontana da quella che inizialmente era la finestra invernale del 2023. Tuttavia non è detto che slitterà di molto.

Una finestra di uscita potrebbe essere quella della primavera o dell’estate 2023. Quindi consigliamo a tutti gli appassionati di continuare a seguirci per ulteriori informazioni legate all’anime de L’Attacco dei Giganti.

Inoltre insieme a questo aggiornamento appena rilasciato, è stata pubblicata la nuova key visual per la terza parte della quarta stagione. L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider animetv_jp. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

【New Key Visual】

Attack on Titan Final Season Part 3

Scheduled for 2023! ✨More: https://t.co/ECNVkPUHdU pic.twitter.com/mROJ2WUL8a — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) November 13, 2022

Fonte – Comicbook