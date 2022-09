L’Attacco dei Giganti: MAPPA mostra le dimensioni del Fondatore di Eren

Le vicende de L’Attacco dei Giganti nel manga si sono ormai concluse, ma per gli appassionati c’è ancora un impegno che dovrebbe essere l’ultimo. Stiamo parlando della quarta stagione della serie animata prodotta da Studio MAPPA. Per il 2023 infatti è prevista la terza parte di questa stagione che adatterà gli ultimi capitoli del manga di Hajime Isayama.

Questi saranno tutt’altro che divertenti e leggeri, dato che Eren Jaeger è riuscito ad attivare insieme a suo fratello Zeke, il Gigante Fondatore. Le intenzioni del figlio di Grisha sono totalmente cambiate rispetto a quando faceva ancora parte dell’Armata Ricognitiva. Adesso è lui il vero pericolo da eliminare, il villain della serie, quale si è sempre rivelato essere.

Eren non poteva apportare il suo obiettivo di sterminio totale, senza il potere del Titano Fondatore a sua disposizione. Oggi riportiamo un aggiornamento che interesserà ai veri fan della serie.

Un nuovo modello In Computer Grafica dello Studio MAPPA mostra come il Titano Fondatore di Eren incombe sul distretto di Shiganshina. Si vede con chiarezza quanto sia orribile la forma, poiché la testa e le gambe di Eren sono molto più piccole della sua gabbia toracica, che incombe sopra la testa.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider AoTWiki. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Eren's Founding Titan CG Model compared to the Shiganshina district pic.twitter.com/0oFk5Ol9Pf — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) September 13, 2022

Il Gigante Fondatore di Eren gli permette di controllare tutte le mura, in quanto formate da Giganti, nel modo che preferisce. Questa ovviamente è una situazione terribile per l’Armata Ricognitiva, poiché Armin, Jean, Annie, Reiner e molti altri che cercano di fermarlo.

L’ultima stagione sarà dunque divisa in tre parti. Ricordiamo anche che la quarta stagione è prodotta da MAPPA dopo aver preso le redini di Wit Studio. Hajime Isayama, il mangaka del popolare franchise, non ha rivelato alcun accenno alla possibilità che L’Attacco dei Giganti possa ricevere un sequel in futuro.