Bleach: Thousand-Year Blood War sta per fare il suo ritorno nel corso del mese di ottobre e nonostante il pubblico stia attendendo questo prodotto da anni, scopriamo solamente ora la longevità del progetto visto che quest’ultimo è stato avviato molto prima di quanto pensiamo.

Da come discusso sul nostro sito le prime due puntate di Bleach sono state proiettate in anteprima nelle sale giapponesi e ad uno di questi eventi hanno presenziato i doppiatori della nuova trasposizione anime e tra le tante domande si è parlato anche dell’inizio di questo progetto, rimasto velato per molto tempo.

La doppiatrice di Rukia durante uno di questi discorsi ha confermato che la produzione è iniziata alcuni anni fa, prima che il tutto sarebbe stato annunciato al pubblico. Bleach: Thousand-Year Blood War infatti è stato avviato alla produzione da Studio Pierrot già nel lontano 2017, quando tutti eravamo ancora all’oscuro di tutto.

Questo ovviamente porta anche alla facile deduzione che questa parte dell’anime ha avuto i suoi primi accenni quando il manga di Kubo è stato concluso, confermando la sua anorme valenza e l’incredibile lavoro intercorso nella realizzazione dell’ultima parte della trasposizione anime di Bleach.

Il pubblico ha saputo dell’arrivo dell’anime solamente nel 2021 e questo vuol dire solamente quattro anni dopo dal suo reale sviluppo. Tramite CB apprendiamo anche che la dichiarazione dei doppiatori è appunto veritiera, visto le successive risposte anche da parte della produzione al riguardo di questa produzione longeva.

Ovviamente il pubblico è in grande attesa per questa nuova serie di Bleach in uscita il 10 ottobre. L’anime sarà trasmesso in simulcast in Europa e non sappiamo ancora la piattaforma streaming che lo ospiterà. Che sia Disney+ o Crunchyroll poco importa, vista l’enorme portata della serie.

Bleach sarà suddiviso in 4 split cor composti da 13 episodi, che dovrebbero concludersi nel 2024. In pratica ci sarà una pausa di 3 mesi in ogni tranche di episodi proprio come sta avvenendo con Jojo: Stone Ocean, giusto per capirci.

Siete pronti per questo nuovo anime? Avete letto la parte finale del manga o guarderete tutto in “blind”?

