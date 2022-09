Bleach: la nuova serie animata presenterà dei miglioramenti

Bleach: La Guerra dei Mille Anni è in lavorazione da anni e, finalmente, è ormai pronto a debuttare. Per i fan significa tutto poter tornare a guardare le vicende di Ichigo Kurosaki. Nonostante in passato la serie animata fosse costellata da tanti episodi filler, l’entusiasmo per il ritorno di Bleach non è mancato affatto.

Negli ultimi giorni abbiamo riportato diverse notizie, dalla data di uscita all’ultimo trailer pubblicato, fino alla suddivisione degli episodi in quattro parti. Oggi invece rilasciamo un nuovo aggiornamento che è molto importante dal punto di vista della qualità dei dettagli.

Infatti per il ritorno di Bleach verranno apportate alcune correzioni, di cui necessitava già anni fa. Si tratta di un breve ma interessante elenco di migliorie che si possono anche notare guardando l’ultimo trailer.

L’aggiornamento proviene direttamente dalla pagina Twitter dell’insider TheVanessalves. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

TYBW Anime Changes Orihime with brown eyes ✅

Renji with red eyebrows ✅

Jushiro with green eyes ✅

Rangiku with blonde hair ✅ pic.twitter.com/DFHXHS7F8J — ❤️💜 | HoTD & TRoP Spoilers! (@TheVanessalves) September 11, 2022

In questo momento, le più grandi correzioni hanno a che fare con il design dei personaggi. Ad esempio, Orihime ha finalmente gli occhi del colore giusto. Per tanto tempo, l’adattamento animato degli occhi della ragazza presentava occhi grigi. Adesso però saranno sono castani nell’anime. Anche Jushiro presenterà una miglioria nell’adattamento, dato che il capitano della Soul Society avrà gli occhi verdi anziché i suoi precedenti grigio-castani.

È stata anche apportata una correzione a Renji. Il personaggio avrà sopracciglia rosse che si abbineranno ai suoi capelli, mentre precedentemente erano nere. E, naturalmente, il cambiamento più grande arriva con Rangiku. Il personaggio aveva i capelli arancioni nell’anime, ma nel manga di Tite Kubo non erano di quel colore, simile a Ichigo. Era bionda e ora lo sarà anche in Bleach: La Guerra dei Mille Anni.

Naturalmente, altri cambiamenti arriveranno man mano che Bleach avvierà la sua nuova serie. L’anime debutterà questo autunno in simulcast il 10 ottobre. Insieme alla nuova serie animata del manga di Kubo, ci saranno anche altri nomi sontuosi, come ad esempio Chaisaw Man.