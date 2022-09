Bleach: Thousand-Year Blood War sarà suddiviso in quattro parti

Bleach è tra i battle Shonen più importanti e famosi di sempre, infatti quando Tite Kubo lavorava ancora alla serializzazione del manga, questo insieme a One Piece e Naruto formava il trio per eccellenza.

Oltre al manga, Bleach godeva di un forte seguito anche riguardo la serie animata, prodotta dallo Studio Pierrot. L’anime si è concluso il 27 marzo 2012, per un totale di sedici stagioni. Ora però è quasi giunto il momento per Ichigo Kurosaki di tornare in azione e salvare la Soul Society. Dopo anni di assenza, Bleach tornerà in onda questo autunno.

Ora riportiamo un aggiornamento importante che riguarda la suddivisione degli episodi di Bleach: Thousand-Year Blood War.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

BLEACH Thousand-Year Blood War TV Anime will be an adaptation divided in a total of 4 cours.

Si conferma dunque che la nuova stagione animata di Bleach si dividerà in quattro parti, quindi probabilmente ci saranno circa 50 episodi in totale. Bleach: Thousand Year Blood War debutterà il 10 ottobre di quest’anno.

Inoltre, sempre grazie alla medesima fonte riportiamo la pubblicazione del nuovo trailer visibile di seguito:

BLEACH Thousand-Year Blood War Arc TV Anime New PV. Broadcasting starts on October 10th, 2022.

Come puoi vedere sopra, il nuovo trailer offre ai fan più contesto su questa nuova serie e sulla sua trama. Sembra che la situazione generale a Karakura Town non sia serena, dato che spuntano molti spiriti pericolosi. Ovviamente, non possono competere con Ichigo e i suoi amici, ma le cose prendono una svolta quando la stessa Soul Society si trova ad affrontare una minaccia.

Sembra che i Quincy stiano tornando e la loro ribellione è più intensa di quanto si possa immaginare. Guidato da un misterioso uomo mascherato, il Gotei 13 è costretto a prepararsi per una guerra e non ci vorrà molto prima che Ichigo venga coinvolto. E ovviamente, il Soul Reaper prenderà il comando durante questo atto finale mentre il suo passato e il suo presente si scontrano significativamente.

Questo nuovo trailer ha una resa grafica stupenda grazie e i fan possono aspettarsi decisamente tantissimo.