One Piece: Red, il film entra nella top ten delle pellicole più viste di sempre in Giappone!

One Piece: RED è entrato ufficialmente nella top 10 dei film più visti di sempre in Giappone, insieme a Jujutsu Kaisen 0, Demon Slayer: Mugen Train e Spirited Away; mancava poco per questo annuncio e ovviamente è stato fatto secondo le previsioni di tutti. A dirlo ufficialmente è la stessa Crunchyroll (riportato a sua volta da Oricon) mentre noi lo riportiamo tramite CB.

Gli incassi incredibili in Giappone hanno di certo giovato al nuovo film dedicato al franchise di One Piece, che ad oggi è anche il lungometraggio che ha incassato di più in casa Toei Animation, superando tutti i film di Dragon Ball fino a questo momento, compreso Super Hero.

Per l’occasione anche l’anime si è mosso verso la direzione di promovere il film, visto che quest’ultimo è riuscito a cogliere l’occasione per raccontare i giorni della gioventù di Luffy e Uta. Due personaggi che senza ombra di dubbio avranno la loro valenza all’interno della nuova pellicola del franchise.

Il film è probabilmente una sorta di musical, vista la caratterizzazione di Uta impostata sulle sue doti canore che oltre ad essere l’anima del film è anche il suo fulcro centrale, quello su cui tutto gira, dato che la ragazza è anche la figlia del temibile Imperatore Shanks il Rosso.

One Piece: Red, il film entra nella lista dei film giapponesi con più incassi di sempre!

Record su record di un film non ancora pubblicato nel resto del mondo, neanche in America. In Giappone One Piece: Red ha infatti incassato 94 milioni di dollari solamente nella sua terra d’origine e non occorriamo noi per spiegarvi questo cosa significi per il franchise di One Piece.

Ora che è entrato in top 10 di certo non è finita qui ma anzi, è solamente l’inizio di un qualcosa di più grande. La sfida al primato è stata lanciata e visto che il manga di Oda è un pezzo di storia si pone l’obiettivo di battere il nuovo arrivato, ovvero Demon Slayer: Il Treno Mugen, film che ha incassato l’imponente cifra totale di 450 milioni di dollari in tutto il globo.

Vi ricordiamo che in Italia il film sarà proiettato in anteprima a Lucca e poi trasmesso nelle sale nel periodo autunnale.

FONTE ORICON – CRUNCHYROLL – CB