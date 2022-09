One Piece: le vendite del manga aumentano grazie al film

One Piece: Red ha debuttato in Giappone il agosto e il film ha riscosso un successo incredibile al botteghino. Questo enorme successo ha registrato anche un traguardo piuttosto importante in termini di vendite del manga. Dopotutto, il team che ha lavorato al lungometraggio, voleva che il film presentasse il franchise a nuovi fan. Infatti un nuovo aggiornamento conferma che il manga di One Piece sta vendendo molto di più grazie al film.

È Oricon a rilasciare questo andamento di mercato dal Giappone. A quanto pare, One Piece sta conquistando la classifica delle vendite grazie al suo nuovo film. Il franchise ha battuto un nuovo record in quanto conta più di 60 volumi di One Piece venduti. Oricon non ha mai avuto così tanti volumi di One Piece elencati prima d’ora.

Per quanto riguarda i volumi precisi, il volume 13 è di tendenza nella classifica. Lo stesso si può dire per i volumi 35, 78 e 81. Sembra che nuovi fan stiano entrando in One Piece come sperato, ma anche i lettori già appassionati da tempo della serie stanno recuperando alcuni capitoli.

Pare proprio che questo sia il momento migliore per farlo, dato che il manga si trova ora nel suo arco finale. Quindi in questo modo i lettori possono arrivare preparati, se i fan vogliono seguire Rufy nell’ultima tappa della sua avventura.

Ovviamente, il nuovo film ha ispirato i fan a recuperare il ritardo sul franchise grazie alla sua solida storia. Infatti ricordiamo che il quindicesimo lungometraggio della serie vuole celebrare la trasmissione dell’episodio mille della serie animata. Il film, che vede una partecipazione attiva e importante di Oda, farà luce su molti aspetti del passato di Shanks.

Si tratta di uno dei personaggi più enigmatici mai disegnati, nonché uno dei quattro Imperatori del mare. Nel film ci sarà anche un approfondimento sulle sue relazioni, in particolare quello padre-figlia con Uta.