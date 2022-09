One Piece Film: Red: annunciata l’anteprima al Lucca Comics & Games

One Piece Film: Red è il quindicesimo lungometraggio della serie che vuole celebrare la trasmissione dell’episodio numero 1000 dell’anime. Il nuovi film, diretto da Goro Taniguchi e prodotto da Toei Animation ha già fatto il suo debutto il 6 agosto.

Oggi riportiamo una novità molto importante che riguarda il pubblico italiano appassionato delle vicende di Rufy!

Infatti c’è una data italiana per One Piece Film: Red! Anime Factory annuncia che il nuovo lungometraggio della serie di Eiichiro Oda, sarà presentato con un’imperdibile anteprima nazionale sabato 29 ottobre al Lucca Comics & Games 2022.

In questa occasione davvero imperdibile per gli appassionati ci sarà il regista in persona e Masayuki Sato, direttore dell’animazione e Character Designer.

Questa anteprima fa parte di una serie di iniziative di Toei Animation Europe che prenderanno vita durante i giorni della manifestazione, ossia tra il 28 ottobre e l’1 novembre. Si tratterà di conseguenza, del più grande evento mai realizzato in Italia relativo a One Piece.

Chiaramente per poter accedere a questo evento speciale è necessario acquistare un biglietto. Le prevendite dei biglietti per l’ingresso al Lucca Comics & Games 2022 sono disponibili da oggi, 1 settembre. Clicca qui per accedere alla pagina e acquista il biglietto!

One Piece Film: Red farà luce sul passato di uno dei personaggi più misteriosi e interessanti disegnati da Oda. Parliamo di Shanks e insieme a lui, gli appassionati faranno la conoscenza di sua figlia Uta. In Giappone, in occasione del film, sono stati trasmessi alcuni episodi animati legati al rapporto tra Uta e Rufy.

Uta è la cantante più amata al mondo, ma ogni volta che si esibisce nasconde la sua identità. Al mondo è famosa per la sua voce, descritta come ultraterrena. Ma la prima volta in assoluto, Uta si rivelerà al mondo in un concerto dal vivo. Mentre il locale si riempie di tutti i tipi di fan di Uta, tra cui pirati e anche la Marina e Rufy con la sua ciurma che vuole godersi la sua performance. La storia inizia con la scioccante rivelazione che lei è la “figlia” di Shanks il Rosso.