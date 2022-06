One Piece Film Red: il Gear Fifth non sarà presente nel film

Gli appassionati sono tantissimi. Tutti amano One Piece e con tutti intendiamo gli appassionati appartenenti a diverse generazioni. Infatti è questo il vero motivo dietro il successo della serie. Sappiamo che sono sempre i fan, i lettori e gli appassionati a determinare il successo o l’insuccesso di una serie.

Questo nuovo lungometraggio vuole celebrare un traguardo incredibile dell’adattamento anime, ossia la trasmissione dell’episodio 1000.

Per l’aggiornamento di oggi bisogna fare una piccola parentesi perché riguarda il Gear Fifth. Gira un messaggio promozionale sul web che lascia intendere che potremmo vederlo in azione anche in One Piece Film: Red. Ma il nostro dovere è fare sempre chiarezza, quindi a volte, anche smentire.

L’aggiornamento giunge dall’insider newworldartur che ha condiviso questo spunto sulla sua pagina Twitter. Di seguito ne riportiamo il risultato:

This leaked promotional Jump page is floating around, making people think that Gear 5th will appear in One Piece RED. However, this is a promotional page composed of two different images: promotion for film RED, and promotion of the current manga. Please don't mix them together pic.twitter.com/i7Y86cmENu

— Artur – Library of Ohara (@newworldartur) May 26, 2022