One Piece Film: Red: svelati nuovi dettagli su Shanks e Uta

One Piece Film: Red sta per arrivare in tutti i cinema giapponesi il 6 agosto 2022 e pian piano l’evento si avvicina. Tutti gli appassionati della serie di Eiichiro Oda sono curiosi di vedere cosa accadrà in questo film che vuole commemorare la trasmissione dell’episodio 1000 dell’adattamento anime.

Cosa sappiamo fino ad ora sul film? Innanzitutto, come già anticipa il titolo, le vicende che avranno luogo nel film si concentreranno su Shanks e su sua figlia, Uta. Si tratta di un personaggio inedito che Oda stesso ha voluto fortemente.

Del personaggio non sappiamo moltissimo, se non per il fatto che la sua voce è miracolosa. Questo potrebbe lasciare intendere che sia un possessore del frutto del Diavolo che le permette di avere determinati poteri.

Mentre aspettiamo l’arrivo della data che darà il via alla proiezione del film, l’insider newworldartur ha pubblicato direttamente sulla sua pagina Twitter una novità relativa a Shanks e Uta.

Promotional material of One Piece RED in the latest Jump mentions that Shanks and Uta were always together, but were separated when she was nine years old due to a certain event pic.twitter.com/tbcpkrSdDb — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) May 10, 2022

Si tratta di un materiale promozionale in vista dell’uscita del film, secondo il quale Shanks e Uta erano sempre insieme. Tuttavia quando sua figlia aveva nove anni, per un evento non specificato si sono separati.

Tutto questo nel film sarà approfondito. Inoltre nel materiale promozionale condiviso dall’insider mostra Uta da bambina.

Un altra curiosità che gli appassionati hanno è relativo al potenziale incontro tra Shanks e Rufy. Infatti i due personaggi della serie non hanno avuto modo di rivedersi dopo che Rufy ha mangiato il frutto del Diavolo.

Ricordiamo che il film è diretto da Goro Taniguchi e prodotto da Toei Animation. È il quindicesimo lungometraggio della serie di film di One Piece, basato sull’omonimo manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda.