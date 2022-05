One Piece Film: Red: svelato il design di Uta da bambina

One Piece Film: Red è in uscita il 6 agosto nei cinema giapponesi e tutti gli appassionati sono assolutamente impazienti di guardarlo. Si tratta di un film il cui fine principale è celebrare l’episodio numero mille dell’anime dell’adattamento di One Piece.

Questo film presenterà molte novità. La più importante è sicuramente un nuovo personaggio femminile fortemente voluto da Eiichiro Oda: Uta.

Questo personaggio inedito avrà un ruolo piuttosto importante soprattutto perché si tratta della figlia Shanks il Rosso!

Infatti se si pensa al titolo del film è palese che gran parte di esso si concentrerà sulle vicende di uno dei quattro imperatori che ha spinto Rufy a prendere il mare alimentando la sua intenzione di diventare un pirata.

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito a tantissime novità e tra le principali ricordiamo i primi design dei personaggi disegnati da Oda in persona. Abbiamo scoperto il look della ciurma di cappello di Paglia, che richiama un’atmosfera piuttosto Rock, di Shanks, Uta e di un nuovo personaggio, Gordon.

Ora, l’account Twitter ufficiale di One Piece Film Red ha rivelato un nuovo design che mostra il personaggio chiave del film, Uta, da bambina.

Di seguito è possibile guardare il design:

Sketches by Oda of kid Uta in One Piece RED! pic.twitter.com/rHqdHBBnKP — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) May 4, 2022

Adesso elenchiamo di seguito tutti coloro che sono impegnati alla realizzazione del film, per dare un’idea del cast:

Goro Taniguchi dirigerà One Piece Film Red;

Tsutomu Kuroiwa, che ha già lavorato in One Piece Film Gold, scriverà la sceneggiatura;

Eiichiro Oda stesso sarà il produttore esecutivo.

Oda ha anche disegnato i personaggi “battle wear” per il film, che hanno un tema di “rock x pirates” e sono caratterizzati da pelle e borchie per un’atmosfera da armatura medievale.