One Piece Film: Red: ecco le figure dei personaggi annunciati del film

One Piece Film: Red recentemente ha introdotto un nuovo personaggio di nome Gordon presentandolo con un nuovo character design, insieme a quello di Shanks il Rosso. Inoltre ha poi pubblicato un nuovo trailer molto importante dove nella prima parte si presta maggiore attenzione a Shanks e a Uta, sua figlia.

Queste novità sono arrivate dopo la precedente sfilza di character design completa e a colori di tutta la ciurma di Cappello di Paglia.

In seguito abbiamo notato che probabilmente per pubblicizzare il film e invogliare ancora di più i fan a vederlo, sta prendendo vita il merchandising.

Di recente infatti un orso di peluche è stato confermato insieme all’uscita del film! L’orso si chiama ” Shanks Bear” ma non sarà l’unico ad arricchire il materiale di promozione del film.

Uno degli insider che segue da vicino il nuovo film del franchise di Oda, ha pubblicato sulla sua pagina Twitter un aggiornamento che lasciamo di seguito:

Several figures from Ichiban Kuji, including Shanks, Uta, and battle Luffy, Sanji, Jinbe, Nami, and Usopp, will be coming for the release of One Piece Film RED! pic.twitter.com/yF52NWHQdF — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) April 13, 2022

A few more figures from the Grand Line Men series pic.twitter.com/iD1uOjaF8F — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) April 13, 2022

Figure of Shanks's daughter, Uta, will be released for Film RED come August! We can get a better look at her full color scheme here pic.twitter.com/puQAGlEb9Q — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) April 13, 2022

Come si può vedere sono in arrivo per l’uscita del film delle figures bellissime di tutti i personaggi principali che saranno presenti nel film!

Tra questi, nell’aggiornamento ci sono Rufy, Sanji, Jimbe, Nami e Usopp. Nel secondo elemento condiviso si vede meglio e nel dettaglio la figure di Uta.

Al momento non ci sono ulteriori novità circa la possibile prima finestra di vendita, ma restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

One Piece Film: Red è un film d’azione e avventura fantasy anime giapponese in uscita diretto da Gorō Taniguchi e prodotto da Toei Animation.

È il quindicesimo lungometraggio della serie di film di One Piece, basato sull’omonimo manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda.

Annunciato per la prima volta il 21 novembre 2021, vuole commemorare l’uscita dell’episodio 1000 dell’anime di One Piece. Dopo la trasmissione dell’episodio, un teaser trailer e un poster sono stati rilasciati il 21 novembre 2021.

L’uscita è prevista per il 6 agosto 2022.