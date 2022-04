One Piece Film: Red: guarda il nuovo trailer del film!

One Piece Film: Red è il quindicesimo film in lavorazione del franchise e la sua uscita è prevista quest’anno per il agosto.

Di recente abbiamo riportato diversi aggiornamenti legati ai character design di tutti i componenti della ciurma di Cappello di Paglia. Ora però presentiamo un nuovo aggiornamento importante.

Il canale ufficiale YouTube del franchise di One Piece ha pubblicato un secondo trailer teaser per il prossimo film anime di One Piece Film: Red.

Finalmente, come si può vedere nel trailer, esce allo scoperto il personaggio intorno a cui la storia del film dovrebbe girare: Shanks!

Insieme al pirata che ha spinto Rufy a inseguire il suo sogno, ecco che si mostra il nuovo personaggio femminile del film, Uta.

Goro Taniguchi, già conosciuto per Code Geass, One Piece: Defeat The Pirate Ganzak! (speciale) dirigerà One Piece Film Red. Tsutomu Kuroiwa, noto per One Piece Film Gold, One Piece: Heart of Gold sta scrivendo la sceneggiatura, e lo stesso creatore del manga di One Piece, Eiichiro Oda, è il produttore esecutivo.

Oda ha anche disegnato i personaggi “battle wear” per il film, che hanno un tema di “rock x pirates” e sono caratterizzati da pelle e borchie per un’atmosfera da armatura medievale.

Da questo trailer emerge una teoria, ossia che tra Uta e Shanks ci sia un legame molto forte. Potrebbe esserci la possibilità di scoprire che Shanks sia padre proprio di Uta! Tuttavia questo lo scopriremo con il tempo.

In attesa di ulteriori aggiornamenti ricordiamo che One Piece Film: Red è stato annunciato per la prima volta il 21 novembre 2021 in commemorazione dell’uscita dell’episodio 1000 dell’anime di One Piece e, dopo la trasmissione dell’episodio, un teaser trailer e un poster sono stati rilasciati il 21 novembre 2021. L’uscita è prevista per il 6 agosto 2022.