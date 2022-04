One Piece Film: Red: svelati i design completi di Franky, Brook e Jimbe

One Piece al momento fa parlare molto di se in quanto in cantiere ci sono diversi progetti che coinvolgono la curiosità di tutti gli appassionati del globo.

Il manga, realizzato e illustrato da Eiichiro Oda, sta narrando nelle pagine dei suoi capitoli una lotta violenta e incessante tra Rufy e Kaido, uno dei quattro imperatori.

Il franchise di Cappello di Paglia si sta concentrando però anche nella realizzazione di una serie live-action di Netflix di cui al momento non abbiamo una data ufficile. Nonostante ciò conosciamo già il cast confermato e anche che le riprese sono cominciate ufficialmente.

Inoltre un altro progetto legato a One Piece è il film One Piece Film: Red di cui sappiamo la data di uscita. Oggi condivideremo tre character design completi e a colori degli ultime tre componenti della ciurma di Rufy. Parliamo di Franky, Brook e Jimbe.

L’account twitter OP_FILMRED ha condiviso le tre illustrazioni che sono visibili di seguito:

I tre personaggi mostrano un look molto interessante e Franky rimane assolutamente fedele al suo stile eccentrico sfoggiando una cresta molto alta.

Questi tre character design definitivi si aggiungono a tutti gli altri annunciati in questi giorni, completando tutti i componenti della ciurma.

Ricordiamo che si tratta di un film d’azione e avventura fantasy anime giapponese in uscita diretto da Gorō Taniguchi e prodotto da Toei Animation.

È il quindicesimo lungometraggio della serie di film di One Piece, basato sull’omonimo manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda.

È stato annunciato per la prima volta il 21 novembre 2021 in commemorazione dell’uscita dell’episodio 1000 dell’anime di One Piece e, dopo la trasmissione dell’episodio, un teaser trailer e un poster sono stati rilasciati il 21 novembre 2021.

Il film dovrebbe concentrarsi sulle vicende di Shanks, in quanto il titolo rimanda al suo soprannome “Il Rosso“, e sul logo sono visibili tre graffi che ricordano le sua cicatrice. Oda inoltre ha affermato di dare molto spazio ad un personaggio femminile.

L’uscita è prevista per il 6 agosto 2022.