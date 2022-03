One Piece Film: Red: introdotto un nuovo personaggio

One Piece: Red è un film d’azione e avventura fantasy anime giapponese diretto da Gorō Taniguchi e prodotto da Toei Animation.

Tutti gli appassionati della serie di incredibile successo creata da Eiichiro Oda sono sempre impazienti di scoprire novità e aggiornamenti. Possiamo dire che qui è possibile consultarne uno importante!

Direttamente dall’account Twitter ufficiale di One Piece, è possibile vedere un poster che raffigura un nuovo personaggio che sarà presente nel film:

Nella didascalia si traduce la seguente frase:

“Il divieto visivo del colore su “Mysterious Girl” è stato revocato!“

Il nuovo poster si concentra su un personaggio mai visto prima. L’immagine è stata mostrata di recente durante un live streaming in Giappone, ed in quell’occasione la ragazza di questo poster è stata definita una donna misteriosa.

Il nuovo personaggio indossa un vestito delicato con un giubbotto oversize pieno di graziose toppe.

E, naturalmente, i suoi capelli bicolore ne caratterizzano sicuramente una personalità vivace.

Il nuovo film corrisponde al quindicesimo lungometraggio della serie di film di One Piece, basato sull’omonimo manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda.

È stato annunciato per la prima volta il 21 novembre 2021 in commemorazione dell’uscita dell’episodio 1000 dell’anime di One Piece. Dopo la trasmissione dell’episodio, un teaser trailer e un poster sono stati rilasciati il 21 novembre 2021. L’uscita è prevista per il 6 agosto 2022.

Si dice che il film ruoti attorno a un nuovo personaggio femminile e Shanks il Rosso.

One Piece: il manga

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda, serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 22 luglio 1997. La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli in volumi formato tankōbon, di cui il primo è stato pubblicato il 24 dicembre.

L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001.

One Piece è adattato in una serie televisiva anime, prodotta da Toei Animation e trasmessa in Giappone su Fuji TV dal 20 ottobre 1999. L’edizione italiana è andata in onda su Italia 1 dal 5 novembre 2001 per poi continuare su Italia 2 nel 2012.

La serie ha avuto diversi cambi di denominazione nel corso delle stagioni, fino ad assestarsi sull’originale One Piece.