Soloist in a cage: Star Comics presenta una nuova serie in uscita

Come riportato sul sito ufficiale di Star Comics, è stato annunciato l’arrivo della mini serie Soloist in a cage.

L’annuncio arriva dal talk che si è tenuto a Be Comics!, negli spazi fieristici di Padova.

LEGGI ANCHE:



Le uscite manga Star Comics del 23 Marzo 2022

Il primo volume arriverà in Italia nel secondo semestre del 2022 con l’edizione Regular e con una Limited Edition con box allegato in cui sarà possibile raccogliere tutti e 3 i volumi che compongono la serie.

La miniserie sarà inoltre disponibile anche in digitale su Amazon cliccando qui.

Soloist in a Cage: il manga

Soloist in a cage è un’opera assolutamente sorprendente. Si tratta di un manga scritto e illustrato dal maestro Shiro Moriya.

Questo è un manga di genere psicologico ricco di azione e drama ed è stato pubblicato, a partire dal 2018, sulla rivista online «Shonen Jump+», successivamente riproposto sulla piattaforma internazionale MangaPlus.

La serializzazione è strutturata seguendo un’originale formula “a stagioni”, raccolte in ciascuno dei tre volumi che compongono l’opera completa.

Per chi non ha mai sentito parlare di Soloist in a cage ed è incuriosito al punto di voler acquistare la mini serie di seguito può dare una lettura alla sinossi: