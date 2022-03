Le uscite Planet Manga di Maggio 2022

Tra le novità Planet Manga in uscita a Maggio 2022, già preannunciate nel week-end, segnaliamo gli esordi di Namaikizakari – Ma Che Sfacciato!, Soft Metal Vampire e Eden Deluxe. Inoltre un nuovo manga di Star Wars, in uscita proprio lo Star Wars Day, dedicato alla Principessa Leia.

Di seguito, direttamente dal sito della casa editrice, la lista delle uscite Planet Manga in uscita a Maggio 2022, ricordandovi che potete consultare le uscite di Aprile qui.

Uscite Planet Manga di Maggio 2022: le novità

NAMAIKIZAKARI – MA CHE SFACCIATO! 1

PANINI DIRECT Autore: Miyuki Mitsubachi Maggio • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,00 /3,99 per ordini entro il 31/03/22 Contiene: Namaikizakari 1

UN’EFFERVESCENTE COMMEDIA CHE MOSTRA L’ABISSO TRA AMORE SOGNATO… E AMORE REALE!

Il principe azzurro a cui aspira il cuore di Yuki è dolce, generoso e altruista. Inoltre, sa perfettamente che cos’è la discrezione. L’esatto opposto di Naruse: lui fa solo ciò che vuole e dice a tutti quello che pensa senza ritegno…

CUT-PRICE! SOLO € 3,99 IN FUMETTERIA PER ORDINI ENTRO IL 31/03/22!

SOFT METAL VAMPIRE 1 (DI 6)

PANINI DIRECT Autore: Hiroki Endo Maggio • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Soft Metal Vampire 1

DOPO EDEN E PLANET OF THE FOOLS, UN’ALTRA GRANDE SERIE DI HIROKI ENDO

Una storia che mixa alla perfezione fantascienza e horror fantasy, giocando con gli elementi chimici e inserendo epiche scene di combattimento. Un’opera unica e originale, inedita in Italia, che vi conquisterà fin dalle prime pagine.

EDEN DELUXE HC 1 (DI 9)

Autore: Hiroki Endo Maggio • 15×21, C., 520 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 24,00 Contiene: Eden 1

NUOVA EDIZIONE CARTONATA PER IL CAPOLAVORO DI HIROKI ENDO, L’AUTORE DI SOFT METAL VAMPIRE

L’umanità è prossima all’estinzione a causa di un virus. Gli effetti sulla popolazione e sugli equilibri sociali, economici, politici sono devastanti. In un mondo di terroristi, cyborg, hacker, criminali e funzionari corrotti, che ruolo giocano i membri della famiglia Ballard?

ANCHE IN BUNDLE CON SOFT METAL VAMPIRE 1 VARIANT!

EDEN DELUXE HC 1 + SOFT METAL VAMPIRE 1 VARIANT • EURO 31,00 SOFT METAL VAMPIRE 1 VARIANT disponibile solo all’interno del bundle!

KITCHEN OF WITCH HAT 1

PANINI DIRECT Autori: Hiromi Sato, Kamome Shirahama Maggio • 13×18, B., 160 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Tongari Boshi no Kitchen 1

LO SPIN-OFF CULINARIO CON PROTAGONISTI I MAGHI DI ATELIER OF WITCH HAT

Un raffinato cooking manga, un po’ fantasy, un po’ ricettario, per guidarvi alla scoperta e alla preparazione dei gustosi manicaretti ideati da Qifrey, Orugio e dalle loro allieve. Detto altrimenti: la vera magia prende vita in cucina!

STITCH E IL SAMURAI 1 (DI 3)

DISNEY PLANET 33 Autore: Hiroto Wada 12 maggio • 14,5×21, B., 168 pp., b/n • Euro 7,00 Contiene: Stitch – Stitch and the Samurai 1

UNA MINISERIE DALLO HUMOUR IRRESISTIBILE

In fuga dalla Federazione Galattica, l’astronave di Stitch subisce un’avaria e finisce… nell’epoca sengoku?! Se poi un signore della guerra di eccezionale crudeltà vuole uno strano tanuki blu come animale domestico… le risate sono assicurate!

SOLO IN FUMETTERIA CON CARTOLINA IN OMAGGIO PER ORDINI ENTRO IL 31/03/22!

STAR WARS – LEIA, PRINCIPESSA DI ALDERAAN 1

AKUMA 39 Autori: Claudia Gray, Haruichi 4 maggio • 13×18, B., 192 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Star Wars Leia, Princess of Alderaan 1

IL PASSATO DI UNO DEI PERSONAGGI PIÙ AMATI DI STAR WARS ADATTATO IN UN MANGA

Erede al trono di Alderaan, Leia scopre che i genitori sono i leader di una fazione che si oppone all’Impero. Combattuta fra gli obblighi verso il popolo e la necessità di fare qualcosa per la galassia, la principessa dovrà fare una scelta…

IN USCITA PER LO STAR WARS DAY!

NARUTO – IL FILM: LA PRIGIONE INSANGUINATA

Autori: Masashi Kishimoto, Akira Higashiyama Maggio • 11,2×17,5, B., 264 pp., b/n • Euro 13,90 Contiene: Hozuki no Joh – Blood Prison

L’ADATTAMENTO LETTERARIO DEL QUINTO FILM DI NARUTO

Accusato di aver attentato alla vita del raikage, Naruto è rinchiuso nel Castello di Hozuki, penitenziario internazionale per ninja gestito dal Villaggio dell’Erba. Privato del chakra, dovrà lottare per sopravvivere e provare la sua innocenza…

Uscite Planet Manga di Maggio 2022: le prosecuzioni

PLANET OF THE FOOLS 4

PANINI DIRECT Autore: Hiroki Endo Maggio • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Gusha no Hoshi 4

L’ADDESTRAMENTO DI SHINTA PROSEGUE

È giunto il momento per la giovane recluta di partecipare al primo degli scontri previsti dal programma di simulazione di guerra. Una battaglia simulata, tre contro tre, nella quale i combattenti dovranno usare il proprio regalia…

SHANGRI-LA FRONTIER 2

MANGA TOP 169 Autori: Katarina, Ryosuke Fuji 19 maggio • 13×18, B, 200 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Shangri-La Frontier 2

UN ESPLOSIVO CONCENTRATO DI AZIONE, IRONIA, MMORPG E JRPG!

Nel testare i limiti di un gioco mainstream, Sunraku finisce per farsi uccidere dal Licaone Notturno. È solo l’inizio della sua avventura in Shangri-La Frontier. Maledetto e nerfato, riuscirà a mostrare al mondo cosa sa fare un Kusoge Hunter?

SHANGRI-LA FRONTIER 2 EXPANSION PASS

PANINI DIRECT Autori: Katarina, Ryosuke Fuji Maggio • 13×18, B, 200 pp., b/n • Euro 8,20 Contiene: Shangri-La Frontier Expansion Pass 2

Edizione disponibile solo in fumetteria per consentire a ogni appassionato di scoprire tutti i retroscena di Shangri-La Frontier grazie a racconti inediti presentati in eleganti booklet. Se siete shanfrodipendenti come Rei, non perdetela!

SAKAMOTO DAYS 2

GENERATION MANGA 36 Autore: Yuto Suzuki Giugno • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Sakamoto Days 2

RAMEN E… POLVERE DA SPARO!

Quando sei l’ex sicario più temuto del Giappone, la tua giornata tipo si divide tra famiglia, lavoro e un quantitativo casuale di persone che tentano di ucciderti! In uscita con la famiglia a un parco divertimenti, Taro Sakamoto si ritrova all’improvviso coinvolto in passatempi ad alto tasso di mortalità!

SOLO NEI SAKAMOTO DAYS STORE CON SEGNALIBRO IN OMAGGIO!

SAKAMOTO DAYS 2 VARIANT CON SHOPPER E BOTTLE OPENER Euro 14,90

KINGDOM HEARTS SILVER 2

Autore: Shiro Amano 19 maggio • 14,5×21, B., 136 pp., b/n • Euro 8,00 Contiene: Kingdom Hearts 2

SORA, PIPPO E PAPERINO INSIEME PER FERMARE L’OSCURITÀ…

…Tuttavia, anche le forze delle tenebre continuano la propria opera, corrompendo tutto ciò che si trova sulla loro strada! Nuova edizione per il manga di culto che unisce personaggi Disney all’avvincente universo targato Square Enix.

ONE-PUNCH MAN 24

MANGA ONE 45 Autori: ONE, Yusuke Murata 19 maggio • 11,5×17,5, B., 216 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: One Punch-Man 24

UN SOMMARIO CHE VI LASCERÀ SENZA FIATO

Bushi Drill è attaccato da un essere misterioso composto di acqua (!). E poi Tornado contro Gyorogyoro, Tempesta (con Bang e Bomb) contro Principessina Super S, ma soprattutto… Saitama contro Orochi, capo dell’Associazione Esseri Misteriosi!

EDIZIONE VARIANT • Euro 7,00

PROTEGGI LA MIA TERRA 2

Autore: Saki Hiwatari Maggio • 11,5×17,5, B., 304 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,90 Contiene: Boku no chikyu wo mamotte 2

PERCHÉ GUARDARE LA LUNA EVOCA SENTIMENTI INDESCRIVIBILI IN ARISU E NEI SUOI AMICI?

Il grande mistero che lega i ragazzi, racchiuso nei sogni che condividono, comincia pian piano a svelarsi, e affonda le proprie radici nelle stelle. Nel frattempo, una presenza pericolosa si muove nell’ombra…

EYESHIELD 21 COMPLETE DELUXE EDITION 3 (DI 13)

Autori: Riichiro Inagaki, Yusuke Murata Maggio • 11,5×17,5, B., 600 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90 Contiene: Eyeshield 21 7/9

L’AFFASCINANTE SERIE SPORTIVA DEL DISEGNATORE DI ONE-PUNCH MAN

Dopo la sconfitta dei Taiyo Sphinx, i Deimon Devil Bats si sono guadagnati il diritto di affrontare la squadra americana. La partita però è a rischio. Hiruma cercherà di risolvere la situazione con i soliti metodi… poco convenzionali!

LA 3 a DI 4 FANTASTICHE CARD IN REGALO IN FUMETTERIA PER ORDINI ENTRO IL 31/03/22!

UNDEAD UNLUCK 4

PLANET ACTION 70 Autore: Yoshifumi Tozuka 12 maggio • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Undead Unluck 4

LA BATTAGLIA È INEVITABILE

La ricerca dell’undicesimo membro della Tavola Rotonda conduce Andy, Fuko e Tatiana in missione su una nave da crociera dove si tiene un’asta clandestina. Il loro obiettivo, Unrepair, persegue però uno scopo ben diverso da quello della Union…

BLUE LOCK 10

Autori: Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura Maggio • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Blue Lock 10

LA PARTITA DELLA RIVALSA CONTRO I TOP 3 È UNO SCONTRO SENZA ESCLUSIONE DI COLPI

Per riprendersi Bachira, Isagi ingaggia una sfida con Rin a colpi di previsioni sul gioco. Chi sarà in grado di controllare il campo, facendo muovere gli altri secondo la propria visione, porterà a casa la vittoria…

20 CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION 5 (DI 11)

Autore: Naoki Urasawa Maggio • 15×21, B., 418 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90 Contiene: 20 Seiki Shonen Kanzenban 5

QUAL È LA VERA IDENTITÀ DELL’AMICO?

Per una sfortunata ricerca sul Capodanno di Sangue, Kyoko è inviata ad Amicoland. Lì per caso incontra Yoshitsune e, tramite una simulazione virtuale, è costretta a riandare agli eventi vissuti dai ragazzi della “base segreta” nel 1971…

ASADORA! 6 (DI 6)

Autore: Naoki Urasawa Maggio • 13×18, 176 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,90 Contiene: Renzoku Manga Shosetsu Asadora! 6

L’ULTIMO ATTESISSIMO NUMERO DELL’OPERA PIÙ RECENTE DI NAOKI URASAWA

21 ottobre 1964: si avvicina l’inizio di una delle gare più attese dei giochi olimpici: la maratona. Nello stesso momento, una ragazza ascolta le previsioni del tempo su una radio a transistor. Cosa lega questi due eventi?

UN FANTASTICO SET DI ADESIVI IN REGALO!

BATMAN E LA JUSTICE LEAGUE 3 (DI 3)

MANGA BLADE 62 Autore: Shiori Teshirogi 19 maggio • 13×18, B., 200 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Batman and the Justice League 3

GLI EROI DC SECONDO L’AUTRICE DI UN CULT DEI CAVALIERI DELLO ZODIACO

Batman, Superman e Aquaman devono salvare Gotham City dall’ondata scatenata da Ocean Master, ma Akuro-Oh si unisce alla battaglia e le cose si complicano… Protetto da Wonder Woman, intanto, Rui dovrà salvare sua madre… e il mondo intero!

APOSIMZ 9 (DI 9

PANINI DIRECT Autore: Tsutomu Nihei Maggio • 13×18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Ningyou no Kuni 9

L’ENTUSIASMANTE NUMERO CONCLUSIVO DELLA SERIE SCRITTA E DISEGNATA DAL CREATORE DI BLAME.

Il contagio si estende e l’impero è sull’orlo del collasso. La battaglia fra Etherow e i suoi nemici si fa sempre più dura, fino al duello finale. Finalmente sarà fatta luce sui misteri del mondo sotterraneo… Qual è il segreto di Aposimz?

ALITA MARS CHRONICLE 8

LANTERNE ROSSE 31 Autore: Yukito Kishiro 12 maggio • 13×18, B., 168 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Gunnm Kasei Senki 8

UNA TERRIBILE VENDETTA TRAMATA NELL’OMBRA

Erika e Yoko hanno finalmente trovato il kaufmann indicato da Das. Sembra essere un uomo dai mille volti. E mentre il Maggiore Yakoleva pare sia sparita nel nulla, sulla Dejah Thoris si festeggia la liberazione da Fardarrig…

TENKEN – REINCARNATO IN UNA SPADA 5

PANINI DIRECT Autori: Yuu Tanaka, Tomowo Maruyama, Llo Maggio • 13×18, B., 184 pp., b/n., con sovraccoperta • Euro 6,50 Contiene: Tensei Shitara Ken Deshita 5

UNA MISTERIOSA TRAPPOLA

Mentre esplorava il Nido del Ragno, Fran è caduta in un’imboscata: teletrasportata in una stanza segreta, si trova in balia di un nemico inaspettato. Disarmata, lontana da Amanda e dal suo Master… come potrà sopravvivere?

CITY HUNTER XYZ 11 (DI 12)

Autore: Tsukasa Hojo Maggio • 13×18, B., 600 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 15,00 Contiene: City Hunter XYZ 11

LA MITICA SERIE DI TSUKASA HOJO SI AVVINA ALLA FINE

Siamo arrivati a un passo dalla conclusione. In questo intenso penultimo volume che conta ben 600 pagine, Ryo e Kaori si devono confrontare con due visitatori piuttosto singolari: Mick Angel e Shin Kaibara.

KONOSUBA! – THIS WONDERFUL WORLD 8

CAPOLAVORI MANGA 150 Autori: Masahito Watari, Natsume Akatsuki, Kurone Mishima 12 maggio • 13×18, B., 168 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! 8

UN’ASSURDA RICHIESTA

Arrivata nella villa in cui Kazuma, Megumin, Darkness e Aqua si sono accasati, Yunyun suscita lo stupore di tutti… Solo partorendo il figlio del più ignavo degli avventurieri, potrà salvare il mondo! Ma sarà davvero così?

LA PROMESSA DELLA ROSA 9

MANGA LOVE 166 Autore: Kaho Miyasaka 12 maggio • 11,5×17,5, B., 160 pp., b/n • Euro 5,50 Contiene: Barairo no Yakusoku 9

LA VITA CONIUGALE PUÒ NASCONDERE PIÙ INSIDIE DI QUANTO SI IMMAGINI…

…Specie se, come Iroha, bisogna sforzarsi di essere all’altezza della famiglia del proprio sposo. Nel corso di un viaggio, la ragazza si sentirà messa alla prova e verrà assalita dai dubbi riguardo alla sua relazione con Retsu.

MORIARTY THE PATRIOT 16

MANGA STORIE NUOVA SERIE 90 Autori: Sir Arthur Conan Doyle, Ryosuke Takeuchi, Hikaru Miyoshi 12 maggio • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Yuukoku no Moriarty 16

LA PACE TRA INGHILTERRA E FRANCIA È A RISCHIO

Gli intrighi di Lord Balmoral possono compromettere gli equilibri mondiali e innescare una guerra. L’MI6 guidato da Lewis è chiamato a scongiurare il peggio, ma una vecchia conoscenza irrompe sulla scena minacciando di mandare tutto a monte…

GLEIPNIR 11

PANINI DIRECT Autore: Sun Takeda Maggio • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Gleipnir 11

UN’UNIONE ANCORA PIÙ FORTE

Kaito e i suoi mostri lanciano un attacco durante una giornata di scuola seminando il panico fra gli studenti che non sanno nulla di quello che sta succedendo. Per fermare il loro ex amico, Shuichi e Claire devono usare una nuova trasformazione…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU VVVVID

LA LEGGENDA DI ARSLAN 16

SENKI 18 Autori: Hiromu Arakawa, Yoshiki Tanaka 12 Maggio • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Arslan Senki 16

L’EPOPEA FANTASY TRASPOSTA IN MANGA DA HIROMU ARAKAWA, L’AUTRICE DI FULLMETAL ALCHEMIST

Arslan e compagni sono arrivati a Gilan, il più grande porto dell’intera Pars, in cerca di alleati per il loro esercito. Si rivolgeranno non solo al governatore locale, ma anche a un vecchio e fidato amico di Narsus…

MUSHOKU TENSEI – JOBLESS REINCARNATION 11

PANINI DIRECT Autori: Yuka Fujikawa, Rifujin na Magonote, Shirotaka Maggio • 13×18, B., 184 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50 Contiene: Mushoku Tensei – Isekai Ittara Honki Dasu 11

UN FANTASY IRONICO E AVVINCENTE DALLA LIGHT NOVEL CHE HA ISPIRATO ANCHE L’ANIME

Sono passati due anni da quando Eris ha abbandonato Rudeus. Incapace di lasciarsi tutto alle spalle, il giovane mago di casa Greyrat deve capire cosa fare del proprio destino. Forse è tempo di cominciare una nuova, istruttiva avventura!

SERAPH OF THE END 25

ARASHI 43 Autori:Takaya Kagami, Yamato Yamamoto 12 maggio • 11,5×17,5, B., 184 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Owari no Seraph 25

MURCIÉLAGO 20

MANGA FICTION 20 Autore: Yoshimurakana 12 maggio • 13×18, B., 200 pp., b/n e col. • Euro 6,90 Contiene: Murciélago 20

KENGAN ASHURA 20

PANINI DIRECT Autori: Yabako Sandrovich, Daromeon Maggio • 13×18, B., 208 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Kengan Ashura 20

PERFECT CRIME 12

PANINI DIRECT Autori: Arata Miyatsuki, Yuya Kanzaki Maggio • 13×18, B., 208 pp., b/n • Euro 5,50 Contiene: Funouhan 12

TRINITY SEVEN – L’ACCADEMIA DELLE SETTE STREGHE 26

MANGA ADVENTURE 35 Autori: Kenji Saito, Akinari Nao 12 maggio • 13×18, B., 184 pp., b/n • Euro 5,90 Contiene: Trinity Seven 7 – Nin no Masho Tsukai 26

SAGA OF TANYA THE EVIL 22

PANINI DIRECT Autori: Chika Tojo, Carlo Zen Maggio • 13×18, B., 160 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Yojo Senki 22

ARPEGGIO OF BLUE STEEL 21

PANINI DIRECT Autore: Ark Performance Maggio • 13×18, B, 208 pp., b/n • Euro 9,00 Contiene: Aoki Hagane no Arpeggio 21

RED EYES 25

PANINI DIRECT Autore: Jun Shindo Maggio • 13×18, B., 168 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Red Eyes 25

Uscite Planet Manga di Maggio 2022: riproposte e ristampe

BLACK CLOVER 1/29

BLACK CLOVER nn. 1/29 Autore: Yuki Tabata Maggio • 11,5×17,5, B., 184/208 pp., b/n • Euro 4,90 cad. Contiene: Black Clover 1/29

TUTTI I NUMERI DI NUOVO DISPONIBILI! ORDINALI IN FUMETTERIA

IL TRIFOGLIO RACCHIUDE LEALTÀ, SPERANZA, AMORE. NELLA QUARTA FOGLIA ALBERGA LA FORTUNA. NELLA QUINTA IL DEMONIO…

In un mondo dominato dalla magia, un ragazzo privo della capacità di eseguire incantesimi ha fatto un giuramento: diventerà il più potente dei maghi!