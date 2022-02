Le uscite Planet Manga di Aprile 2022

Tra le uscite Planet Manga in uscita di Aprile 2022 annunciate nell’ultimo Anteprima segnaliamo l’esordio di Sakamoto Days e Sasaki e Miyano, oltre che dello spin-off di Gantz Gantz: E e delle varie proposte legate a Belle, l’anime in arrivo nelle sale il 17 Marzo.

Di seguito la lista delle uscite Planet Manga in arrivo ad Aprile 2022, ricordandovi che potete consultare le uscite di Marzo qui.

Uscite Planet Manga di Aprile 2022: le novità

SAKAMOTO DAYS 1

GENERATION MANGA 35 Autore: Yuto Suzuki 21 aprile • 11,2×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Sakamoto Days 1

RAMEN… E POLVERE DA SPARO!

Il sicario più temuto del Giappone è andato in pensione. Taro Sakamoto rispetterà la promessa fatta alla moglie di non uccidere più nessuno? Un perfetto mix di azione, humour e sovrannaturale in un ardente family manga.

SAKAMOTO DAYS 1 VARIANT

CON GREMBIULE •Euro 14,90

PROTEGGI LA MIA TERRA 1 (DI 12)

Autore: Saki Hiwatari Aprile • 11,5×17,5, B., 312 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,90 Contiene: Boku no chikyu no mamotte 1

In omaggio una bustina di semi per celebrare la Giornata della Terra.

UN LEGAME INVISIBILE UNISCE UN GRUPPO DI RAGAZZI CHE FANNO GLI STESSI SOGNI… Torna uno dei manga più famosi di sempre in una nuova edizione ritradotta. Un’opera dal sapore fantascientifico di straordinaria profondità, in cui il destino della Terra si intreccia ai desideri più segreti del cuore umano.

SASAKI E MIYANO 1

Autore: Shou Harusono Aprile • 13×18, B., 130 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Sasaki to Miyano 1

DA QUESTO MANGA, LA SERIE TV ANIME APPENA COMINCIATA IN GIAPPONE!

Miyano adora il genere Boy’s Love e le storie d’amore tra ragazzi, ma si rifiuta di viverne una. Sarà il bad boy Sasaki a fargli cambiare idea? Già grande successo sul Web, la serie di Shou Harusono approda finalmente su carta.

GANTZ: E 1

Autori: Hiroya Oku, Jin Kagetsu Aprile • 13×18, B., 208 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Gantz: E 1

L’UNIVERSO NARRATIVO DI GANTZ SI ESPANDE

Giappone, epoca medievale. Due giovani contadini, Hanbee e Masakichi, stanno annegando in un fiume. La vita sembra finita… ma si risvegliano in una stanza con al centro una sfera nera. Con loro, degli sconosciuti ignari di ciò che succederà…

AFRO SAMURAI COMPLETE EDITION

Autore: Takashi Okazaki Aprile • 19,2×26,5, B., 328 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 18,00 Contiene: Afro Samurai 1, 2

NUOVA EDIZIONE IN UN UNICO VOLUME E CON COVER INEDITA PER IL MANGA CULT DI TAKASHI OKAZAKI

Preparatevi a incontrare il più strano samurai che sia mai esistito: alto, capelli ricci e soprattutto… nero! Afro Samurai è il protagonista di una folle e appassionante avventura ambientata in un Giappone feudale e fantastico.

BELLE – ANIME BOOK

Autori: Hitomi Wada, Mamoru Hosoda Aprile • 27×27, 96 pp., col. • Euro 19,90 Contiene: Ryu to sobakasu no hime (Anime Book)

L’ANIME BOOK TUTTO A COLORI DELL’ULTIMO CAPOLAVORO DI MAMORU HOSODA!

Un volume tutto a colori dal fantastico anime di Mamoru Hosoda. La storia di Suzu come non l’avete mai vista. Un’avventura da non perdere per assaporare al meglio un capolavoro dell’animazione che vedremo anche in Italia.

BELLE – ROMANZO ILLUSTRATO

Autori: Mamoru Hosoda, Yoriyuki Ikegami Aprile • 13×18, B., 400 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 15,00 Contiene: Ryu to sobakasu no hime (Tsubasa Bunko)

UNA SPLENDIDA FIABA MODERNA

Grazie a Mamoru Hosoda, regista candidato al premio Oscar per Mirai, la storia di Belle diventa un viaggio nel fantastico grazie alle illustrazioni di Yoriyuki Ikegami. Un libro per tutta la famiglia per sognare e per crescere.

BELLE – ROMANZO

Autore: Mamoru Hosoda Aprile • 13×18, B., 168 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 12,90 Contiene: Ryu to sobakasu no hime (Kadokawa Bunko)

IL ROMANZO DEDICATO A SUZU

Dalla penna di Mamoru Hosoda, regista e sceneggiatore dell’anime presentato al Festival di Cannes 2021, la storia di una diciassettenne spezzata dalla perdita della madre. Tra reale e virtuale, tra fiaba e realtà, Suzu andrà alla (ri)scoperta della sua voce.

KINGDOM HEARTS SILVER 1

KINGDOM HEARTS 1 Autore: Shiro Amano 21 aprile • 14,5×21, B., 136 pp., b/n • Euro 8,00 Contiene: Kingdom Hearts 1



LITOGRAFIA IN OMAGGIO IN FUMETTERIA PER ORDINI ENTRO IL 28/02/22!

UNA NUOVA RIEDIZIONE CON PREZIOSO LOGO ARGENTATO DEL MANGA TRATTO DAL CELEBRE VIDEOGAME!

Quando le tenebre inizieranno a impadronirsi del cuore degli esseri umani e nel cielo le stelle si spegneranno, un eroe apparirà all’orizzonte: Sora! Torna il manga tratto dal JRPG di culto che unisce personaggi e ambientazioni Disney al mondo della mitica Square Enix.

KINGDOM HEARTS SILVER 1 + COFANETTO • Euro 13,00 Il primo numero di Kingdom Hearts con il cofanetto raccoglitore della serie!

LA BELLA E LA BESTIA COMPLETE COLOR EDITION

DISNEY MANGA 35 Autori: Studio Dice, Mallory Reaves Aprile • 16,8×25,9, C., 352 pp., col. • Euro 25,00 Contiene: Disney Manga: Beauty and the Beast – The Belle’s Tale (Full Color), Disney Manga: Beauty and the Beast – The Beast’s Tale (Full Color)

UN’EDIZIONE DA COLLEZIONE CON CARATTERISTICHE TECNICHE DI PREGIO, COPERTINA TELATA E DETTAGLI IN ORO

La trasposizione a fumetti dell’avventura di una delle principesse Disney più amate in una nuova veste tutta a colori. Un’incantevole fiaba su come il vero amore vada oltre l’apparenza, raccontata nei suoi due volti: dal punto di vista di Belle e da quello della Bestia.

Uscite Planet Manga di Aprile 2022: le prosecuzioni

DEMON SLAVE 2

MANGA HEART 48 Autori: Takahiro, Yohei Takemura 14 aprile • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Mato seihei no Slave 2



Con cartolina OMAGGIO IN FUMETTERIA PER ORDINI ENTRO IL 28/02/22!

YUKI HA CORONATO IL SUO SOGNO

Divenuto lo schiavo di Kyoka e destinato a un’insulsa vita da sguattero, Yuki può finalmente combattere i terrificanti Shuki e appagare il suo bisogno di protagonismo. Oltretutto, la padrona è tenuta a premiarlo per ogni azione…

CITRUS+ 2

PANINI DIRECT Autore: Saburouta Aprile • 13×18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Citrus+ 2

AH, L’AMORE!

Quanto è difficile esprimere i sentimenti, e comprenderli. Se Yuzu sembra sempre camminare sulle nuvole e non avere questo genere di problemi, a Mei appare tutto troppo complicato, anche solo pronunciare le parole “ti amo”.

THE HELLBOUND 2 (DI 2)

Autori: Yeon Sang-ho, Choi Gyu-seok Aprile • 15,2×22, B., 312 pp., b/n. • Euro 12,90 Contiene: Hellbound 2

UN THRILLER DALLE VENATURE HORROR

Dopo gli omicidi compiuti da quelle che sembrano essere entità sovrannaturali, la gente comincia a riesaminare la propria vita. Chi si affida alle sette religiose, chi a fake news online. Ma chi o cosa si cela davvero dietro la setta Nuova Verità?

IL MANHWA CHE HA ISPIRATO LA SERIE TV SU NETFLIX

BATMAN E LA JUSTICE LEAGUE 2

MANGA BLADE 61 Autore: Shiori Teshirogi 21 aprile • 13×18, B., 192 pp., b/n. • Euro 5,20 Contiene: Batman and the Justice League 2

I CHARACTERS DC INTERPRETATI DALL’AUTRICE DI SAINT SEIYA — THE LOST CANVAS: IL MITO DI ADE

Un nuovo criminale si unisce a Joker e Lex Luthor per conquistare il potere a Gotham City: Ocean Master. E mentre Batman e la Justice League combattono per fermarli, Aquaman è costretto a un confronto con il fratellastro…

BUNGO STRAY DOGS BEAST 2

PANINI DIRECT Autori: Kafka Asagiri, Shiwasu Hoshikawa, Sango Harukawa Aprile • 13×18, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90 Contiene: Bungo Stray Dogs Beast 2

NESSUNO HA IL CUORE PIÙ NERO DI AKUTAGAWA

Al mattino, invece di fare colazione, si gode la sensazione di sciagura che si respira nell’aria. Il primo desiderio di Akutagawa è uccidere. I tragicomici tentativi dell’Agenzia di portarlo sulla retta via avranno buon esito?

DAI DARK 4

Autore: Q-Hayashida Aprile • 13×18, B., 208 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50 Contiene: Dai Dark 4

NELLO SPAZIO PROFONDO LA MORALE È UN OPTIONAL

Estrarre le ossa dai cadaveri delle persone come fa Zaha Sanko non è l’hobby più edificante del mondo, ma vogliamo parlare della setta Lighthead, che usa i fedeli per preparare il brodo? E voi conoscete la ricetta del riso Cacaca?

SHY 4

MANGA FIGHT 54 Autore: Bukimi Miki 21 aprile • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Shy 4

PERCHÉ SPIRITS NON RIESCE PIÙ A USARE I POTERI?

La risposta è nel crudele legame che unisce una figlia alla madre. Un flusso di ricordi fa da cornice allo scontro che culmina nella vera ragione per cui Spirits è diventata un’eroina. Una risposta che colpirà dritto al cuore…

JUJUTSU KAISEN 13

MANGA HERO 48 Autore: Gege Akutami 14 aprile • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90 Contiene: Jujutsu Kaisen 13

IL PIÙ GRANDE STREGONE DEL MONDO È STATO SIGILLATO… E ADESSO?

La squadra di Maki è in difficoltà contro un nemico che trae la propria forza dai segreti del mare. E a sorpresa sul terreno di scontro fa la sua comparsa un uomo che, come una scheggia impazzita, semina ancora più caos…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

CHAINSAW MAN 10 (DI 11)

MONSTERS 20 Autore: Tatsuki Fujimoto 14 aprile • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Chainsaw Man 10

LA QUIETE… PRIMA DI UNA DEVASTANTE E SANGUINOSA TEMPESTA!

L’ultima tragica battaglia ha annientato Denji, lasciandolo in balia della disperazione più profonda. L’unica persona che può aiutarlo a ritrovare la pace è Makima, ma non potrà che trattarsi soltanto di una calma apparente…

SPY×FAMILY 8

PANINI DIRECT — PLANET MANGA PRESENTA 115 Autore: Tatsuya Endo 21 aprile • 11,5×17,5, B., 216 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Spy×Family 8

ALZI LA MANO CHI NON HA PENSATO ALMENO UNA VOLTA DI MOLLARE TUTTO E CAMBIARE VITA!

Sennonché, se sei un abile sicario agli ordini di un’organizzazione segreta, cambiare è ancora più complicato. Mentre svolge un pericoloso incarico a bordo di una nave da crociera, Yor inizia a porsi domande sul proprio lavoro…

BLUE LOCK 9

Autori: Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura Aprile • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Blue Lock 9

UNA SCELTA CRUCIALE PER L’ASSETTO DELLA SQUADRA

Il team di Isagi, Nagi e Baro può compiere un importante passo verso il superamento della Second Selection. È il momento di una decisione che porterà i giovani attaccanti a sfidare i Top 3 del Blue Lock per prendersi la rivincita.

20 CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION 5

Autore: Naoki Urasawa Aprile • 15×21, B., 418 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90 Contiene: 20 Seiki Shonen Kanzenban 5

QUAL È LA VERA IDENTITÀ DELL’AMICO?

A causa di una ricerca sul tragico Capodanno di Sangue, Kyoko viene spedita ad Amicoland. Lì incontra Yoshitsune e, attraverso una simulazione virtuale, è costretta a rivivere gli eventi vissuti nel 1971 dai ragazzi della Base segreta.

BORUTO – NARUTO NEXT GENERATIONS 15

PLANET MANGA 141 Autori: Masashi Kishimoto, Mikio Ikemoto 14 aprile • 11,2×17,5, B., 176 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Boruto – Naruto Next Generations 15

LA GUERRA CONTRO GLI OOTSUTSUKI È APPENA COMINCIATA

Isshiki è morto, ma Naruto ha perso Kurama. E per Boruto è solo questione di tempo prima che il karma lo trasformi in Momoshiki. Ora l’umanità deve vedersela con Code, che ha ereditato i propositi distruttivi di Isshiki…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

FULLMETAL ALCHEMIST ULTIMATE DELUXE EDITION 11 (DI 18)

Autore: Hiromu Arakawa Aprile • 15×21, B., 280 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,00 Contiene: Fullmetal Alchemist Kanzenban 11

IL CAPOLAVORO SHONEN DI HIROMU ARAKAWA

La conclusione del lungo flashback sulla guerra di Ishval, l’inaspettata decisione di Scar che rischia di rovinare i piani degli homunculus, la mossa di Roy Mustang, il ritorno in scena di un singolare alchimista e molto altro ancora…

FULLMETAL ALCHEMIST ULTIMATE DELUXE EDITION 12 (DI 18)

Autore: Hiromu Arakawa Maggio • 15×21, B., 264 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,00 Contiene: Fullmetal Alchemist Kanzenban 12

UN NUMERO CHIAVE, FRA COLPI DI SCENA E RIVELAZIONI MOZZAFIATO

La terrificante scoperta fatta da Ed e Al che cambierà per sempre il modo di vedere dei due fratelli su quanto è successo e sta succedendo. Per non citare il nuovo homunculus di cui stiamo per fare la conoscenza…

L’ATTACCO DEI GIGANTI COFANETTO NN. 21/25

Autore: Hajime Isayama Aprile • b/n • Euro 24,50 (cofanetto vuoto Euro 5,50) Contiene: L’attacco dei giganti 21/25

QUINTO COFANETTO DELLA SERIE MANGA E ANIME DI CULTO IN TUTTO IL MONDO

La feroce battaglia dell’Armata ricognitiva contro Reiner, Berthold e il gigante bestia continua. Elvin e Armin hanno messo in gioco la vita, ma basterà il loro sacrificio per far scoprire all’umanità i segreti del padre di Eren?

CITY HUNTER XYZ 10 (DI 12)

Autore: Tsukasa Hojo Aprile • 13×18, B., 592 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 15,00 Contiene: City Hunter XYZ 10

UN ADRENALINICO DECIMO VOLUME

I colpi di scena e le gag abbondano nei ventinove capitoli di questo numero. Il maestro Tsukasa Hojo mette alla prova la coppia di protagonisti con personaggi misteriosi, identità da scoprire e conti da saldare con il passato.

MUSHOKU TENSEI JOBLESS REINCARNATION 10

PANINI DIRECT Autori: Yuka Fujikawa, Rifujin Na Magonote, Shirotaka Aprile • 13×18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta Euro 7,50 Contiene: Mushoku Tensei – Isekai ittara honki dasu 10

WE NEVER LEARN 20

MANGA MEGA 54 Autore: Taishi Tsutsui 14 aprile • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90 Contiene: Bokutachi wa benkyo ga dekinai 20

AGENTE 008 12

MANGA DRIVE 33 Autore: Syun Matsuena 14 aprile • 11,5×17,5, B., 216 pp., b/n • Euro 4,90 Contiene: Kimi wa 008 12

DOMESTIC GIRLFRIEND 26

COLLANA JAPAN 168 Autore: Kei Sasuga 14 aprile • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 5,50 Contiene: Domestic na kanojo 26

FIRE FORCE 28

MANGA SUN 139 Autore: Atsushi Ohkubo 21 aprile • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Enen no shouboutai 28

OTAKU TEACHER 25

PANINI DIRECT Autore: Takeshi Azuma Aprile • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 6,00 Contiene: Denpa kyoshi 25

L’USURAIO 34

PANINI DIRECT Autore: Shohei Manabe Aprile • 13×18, B., 192 pp., b/n • Euro 9,00 Contiene: Yamikin ushijimakun 34

GIANT KILLING 51

PANINI DIRECT Autori: Masaya Tsunamoto, Tsujitomo Aprile • 13×18, B., 224 pp., b/n • Euro 5,50 Contiene: Giant Killing 51

BLACK CLOVER 30

PURPLE 43 Autore: Yûki Tabata 14 aprile • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Black Clover 30

PLUNDERER 19

MANGA SAGA 65 Autore: Suu Minazuki 14 aprile • 13×18, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90 Contiene: Plunderer 19

Uscite Planet Manga di Aprile 2022: riproposte e ristampe

CHILDREN OF THE SEA 1/5 (DI 5)

CHILDREN OF THE SEA nn. 1/5 Autore: Daisuke Igarashi Aprile • 13×18, B., 320/360 pp., b/n • Euro 12,90 cad. Contiene: Kaijuu no kodomo 1/5

TUTTI I NUMERI TORNANO DISPONIBILI! ORDINALI IN FUMETTERIA

IL MARE HA DUE VOLTI: QUELLO CHE APPARE IN SUPERFICIE E QUELLO SEGRETO, CELATO NELLE PROFONDITÀ… Evocativa, surreale, inquietante: la straordinaria avventura di una ragazza alla scoperta di un mistero racchiuso negli abissi oceanici. Interamente disponibile l’opera vincitrice dell’Excellence Price nell’edizione 2009 del Japan Media Arts Festival, che vanta due nomination al prestigioso Premio Tezuka.

IL MANGA DA CUI E’ TRATTO IL FILM D’ANIMAZIONE SU NETFLIX

CITRUS 4 Prima ristampa • aprile • 13×18, B., 168 pp., b/n., con sovraccoperta • Euro 7,00

DEATH NOTE BLACK EDITION 1 Sesta ristampa • aprile • 14,5×21, B., 392 pp., b/n. • Euro 18,00

NANA RELOADED EDITION 1 Prima ristampa • aprile • 11,5×17,5, B., 184 pp., b/n., con sovraccoperta • Euro 7,00