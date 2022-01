Tra le uscite Planet Manga di Marzo 2022 spiccano i manga dedicati a Batman in occasione dell’uscita del film, Shangri-La Frontier, il grande successo targato Kodansha, e Hellbound, il manwha coreano che ha ispirato la serie Netflix e prima proposta di Panini tra i webtoons coreani che stanno avendo un enorme successo in tutto il mondo.

Di seguito, dal sito Panini, la lista delle uscite Planet Manga in uscita a Marzo 2022, ricordandovi che potete consultare le uscite di Febbraio qui.

Uscite Planet Manga di Marzo 2022: le novità

SHANGRI-LA FRONTIER 1

MANGA TOP 168 Autori: Katarina, Ryosuke Fuji 24 marzo • 13×18, B., 216 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Shangri-La Frontier 1

SHANGRI-LA FRONTIER 1 VARIANT FLOCCATA • Euro 9,90

PER RAKURO NESSUN VIDEOGAME È TROPPO BRUTTO PER ESSERE GIOCATO… …Anzi, lui adora scovare proprio i titoli che nessuno al mondo vorrebbe completare. Adesso però vuole mettersi alla prova con il gioco del momento: Shangri-La Frontier. Sarà all’altezza della sfida o dovrà rinunciare come il più scarso dei niubbi?

SHANGRI-LA FRONTIER 1 EXPANSION PASS

PANINI DIRECT Autori: Katarina, Ryosuke Fuji Marzo • 13×18, B., 216 + 32 pp., b/n • Euro 8,20 Contiene: Shangri-La Frontier 1 Expansion Pass

L’edizione Expansion Pass vi aspetta in fumetteria con una cover variant e un booklet di racconti inediti per scoprire tutti i retroscena del mondo di Shangri-La Frontier. ATTENZIONE: variant e booklet possono essere acquistati solo in bundle.

HELLBOUND 1 (DI 2)

Autori: Yeon Sang-Ho, Choi Gyu-Seok Marzo • 14,5×21, B., 312 pp., b/n • Euro 12,90 Contiene: Hellbound 1

FRA CINQUE GIORNI, ALLE 3 DEL POMERIGGIO, ANDRAI ALL’INFERNO… Un giorno a Seul un uomo riceve questo messaggio da un’entità sovrannaturale. È la prima di tante missive di cui solo il capo di una nuova setta aveva predetto l’arrivo. Si tratta di volontà divina… o c’è una spiegazione razionale? Non resta che indagare. IL MANHWA CHE HA ISPIRATO LA SERIE TV SU NETFLIX

FROZEN II: IL SEGRETO DI ARENDELLE – IL MANGA

DISNEY PLANET 32 Autore: Arina Tanemura 24 marzo • 14,5×21, B., 160 pp., b/n • Euro 7,00 Contiene: Frozen II – The Manga

ISPIRATO AL CELEBRE FILM D’ANIMAZIONE, IL MANGA REALIZZATO DALLA REGINA DEGLI SHOJO ARINA TANEMURA Perché Elsa è nata con dei poteri magici? La risposta minaccia il suo regno… Intanto, nel corso di una pericolosa avventura assieme alla sorella Anna, a Kristoff e ad altri compagni, scoprirà verità inimmaginabili…

BATMAN: IL BATMANGA DI JIRO KUWATA – COFANETTO

Autore: Jiro Kuwata Marzo • Euro 54,00 Contiene: Batman: Il Batmanga di Jiro Kuwata 1/3

Al culmine della popolarità della serie TV di Batman degli anni Sessanta con Adam West, in Giappone venne realizzato da Jiro Kuwata un manga di 53 capitoli. Queste storie sono state restaurate e presentate integralmente in tre volumi, qui raccolti in un elegante cofanetto.

BATMAN: IL BATMANGA DI JIRO KUWATA 1 (DI 3)

Autore: Jiro Kuwata Marzo • 14,5×21, B., 384 pp., b/n e col. • Euro 18,00 Contiene: Batman: The Jiro Kuwata Batmanga 1

Per la prima volta in Italia, il manga di Batman (ri)scoperto dal celebre designer Chipp Kidd, che ne ha ispirato il meticoloso restauro. Tre volumi che ripropongono integralmente una perla misconosciuta dell’Uomo Pipistrello.

BATMAN: IL BATMANGA DI JIRO KUWATA 2 (DI 3)

Autore: Jiro Kuwata Marzo • 14,5×21, B., 376 pp., b/n e col. • Euro 18,00 Contiene: Batman: The Jiro Kuwata Batmanga 2

Continua il capolavoro pop batmaniano di un maestro del manga. Una miniserie completamente restaurata con tutte le pagine a colori e una serie di approfondimenti che svelano l’affascinante storia dello sbarco in Giappone del supereroe americano più amato.

BATMAN: IL BATMANGA DI JIRO KUWATA 3 (DI 3)

Autore: Jiro Kuwata Marzo • 14,5×21, B., 280 pp., b/n e col. • Euro 18,00 Contiene: Batman: The Jiro Kuwata Batmanga 3

Batman e Robin affrontano mortali nemici mai visti prima nell’ultimo volume della nuova edizione completa del leggendario manga di Jiro Kuwata. Una perla da scoprire in vista dell’uscita del film The Batman, con Robert Pattinson.

BATMAN E LA JUSTICE LEAGUE 1 (DI 4)

MANGA BLADE 60 Autore: Shiori Teshirogi 24 marzo • 13×18, B., 192 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Batman and the Justice League 1

DALL’AUTRICE DI SAINT SEIYA LOST CANVAS, UNA NUOVA AVVENTURA MANGA PER IL CAVALIERE OSCURO Un ragazzo giapponese, Rui Aramiya, giunge a Gotham City in cerca dei genitori scomparsi. Il fatidico incontro con Batman lo trascinerà in una rocambolesca avventura. L’aiuto della Justice League si rivelerà fondamentale.

ASSASSIN’S CREED DYNASTY 1 (DI 5)

Autori: Xu Xianzhe, Zhang Xiao, Ubisoft Marzo • 15×21, 208 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 10,00 Contiene: Assassin’s Creed Dynasty 1

UN’EPOPEA IMPERDIBILE PER TUTTI I FAN DELLA SAGA DI UBISOFT Tredicesimo anno dell’era Tianbao: la Cina prospera sotto la guida dei Tang. Il popolo, però, soffre per la crudeltà dei funzionari. Solo un uomo sembra curarsi dei vinti. Li E, solitario membro della Confraternita degli Assassini, è pronto a vendicare ogni sopruso…

Uscite Planet Manga di Marzo 2022: le prosecuzioni

EYESHIELD 21 COMPLETE EDITION 2 (DI 13)

Autori: Riichiro Inagaki, Yusuke Murata Marzo • 11,5×17,5, B., 592 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90 Contiene: Eyeshield 21 4/6

A SENA E COMPAGNI FORSE NON BASTERÀ DARE IL MEGLIO PER VINCERE… Secondo appuntamento con i maxivolumi che ripropongono la divertentissima serie sul football americano di Riichiro Inagaki (Dr. Stone) e Yusuke Murata (One-Punch Man). I Devil Bats affrontano i Camaleonti dell’istituto Zokugaku, un covo di ribelli e teppisti. Come finirà la partita?

STAR WARS: REBELS 2 (DI 3)

AKUMA 38 Autore: Akira Aoki 17 marzo • 13×18, B., 176 pp., b/n • Euro 4,90 Contiene: Star Wars: Rebels 2

ADATTAMENTO MANGA PER LA PRIMA STAGIONE DELLA PLURIPREMIATA SERIE ANIMATA STAR WARS: REBELS Ezra del pianeta Lothal parte con l’equipaggio della nave stellare Spettro per unirsi alla lotta contro l’Impero. Il Jedi Kanan decide di fare di lui il suo padawan e di insegnargli a usare la Forza… IL MANGA TRATTO DALLA SERIE TV ANIMATA SU DISNEY

UNDEAD UNLUCK 3

PLANET ACTION 69 Autore: Yoshifumi Tozuka 17 marzo • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90 Contiene: Undead Unluck 3

LA PRIMA MISSIONE Andy e Fuko, diventati finalmente membri della Union, sono stati inviati sul campo. La quest si rivela più complicata del previsto e Shen decide di estrarre la carta dalla fronte di Undead. Una soluzione che rischia di essere più devastante della minaccia che dovrebbe debellare…

THE WOLF WON’T SLEEP 3 (DI 3)

PANINI DIRECT Autori: Shien Bis, Gonbe Shinkawa, Kiichi Taga, Asahiro Kakashi Marzo • 13×18, B., 232 pp., b/n e col. • Euro 7,00 Contiene: Ookami wa nemuranai 3

MAGIE SPAVENTOSE, SFIDE SPETTACOLARI, MOSTRI FURIOSI ED EROI AUDACI PER LA FINE DI QUESTA APPASSIONANTE MINISERIE Rifornita la scorta di medicamenti, Lecan intende mettersi nuovamente alla prova. Sarà ancora in grado di superare indenne le insidie che lo attendono negli oscuri dedali di un labirinto?

20 CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION 4

Autore: Naoki Urasawa Marzo • 15×21, B., 418 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90 Contiene: 20 seiki shonen kanzenban 4

L’EDIZIONE DEFINITIVA DEL CAPOLAVORO DI NAOKI URASAWA In un 2014 in cui l’Amico è considerato il salvatore dell’umanità, Kanna e il detective Chono hanno scoperto un complotto ai danni del Papa, che presto farà visita al malfamato quartiere di Kabukicho. Intanto Occho tenta di evadere di prigione…

BLUE LOCK 8

Autori: Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura Marzo • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Blue Lock 8

LA REAZIONE CHIMICA VINCENTE L’imprevedibile logica del Blue Lock ha condotto a uno scontro tra vecchi compagni: Isagi, Nagi e Baro affrontano Kunigami, Chigiri e Reo. Le due squadre si equivalgono, ma a dominare il campo sarà un solo team…

TENKEN REINCARNATO IN UNA SPADA 4

PANINI DIRECT Autori: Yuu Tanaka, Tomowo Maruyama, Llo Marzo • 13×18, B., 160 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 6,50 Contiene: Tensei shitara ken deshita 4

CITY HUNTER XYZ 9 (DI 12)

PANINI DIRECT Autore: Tsukasa Hojo Marzo • 13×18, B., 592 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 15,00 Contiene: City Hunter XYZ 9

KAIJIN REIJOH 6

PANINI DIRECT Autore: Tetsuya Tashiro Marzo • 13×18, B., 232 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50 Contiene: Kaijin Reijoh 6

KONOSUBA! THIS WONDERFUL WORLD 7

CAPOLAVORI MANGA 149 Autori: Masahito Watari, Natsume Akatsuki, Kurone Mishima 17 marzo • 13×18, B., 168 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Kono Subarashii sekai ni shukufuku o! 7

WOTAKOI LOVE IS HARD FOR OTAKU 11 (DI 11)

Autore: Fujita Marzo • 14,5×21, B., 152 pp., b/n e col., con sovraccoperta Euro 8,90 Contiene: Wotaku ni koi wa muzukashii 11

VARIANT ESCLUSIVA FUMETTERIE Euro 8,90

SPICE AND WOLF DOUBLE EDITION 8 (DI 8)

Autori: Keito Koume, Isuna Hasekura Marzo • 13×18, B., 392 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,90 Contiene: Ookami to Koushinryou 15/16

RAGNA CRIMSON 9

PANINI DIRECT Autore: Daiki Kobayashi Marzo • 13×18, B., 232 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50 Contiene: Ragna Crimson 9

KENGAN ASHURA 19

PANINI DIRECT Autori: Yabako Sandrovich, Daromeon Marzo • 13×18, B., 208 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Kengan Ashura 19

NORAGAMI 24

MANGA CHOICE 24 Autore: Adachitoka 17 marzo • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Noragami 24

MUSHOKU TENSEI JOBLESS REINCARNATION 9

PANINI DIRECT Autori: Yuka Fujikawa, Rifujin Na Magonote, Shirotaka Marzo • 13×18, B., 160 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50 Contiene: Mushoku Tensei Isekai Ittara Honki Dasu 9

BLACK BUTLER 31

BLACK BUTLER 31 Autore: Yana Toboso 17 marzo • 13×18, B., 176 pp., b/n e col. • Euro 4,90 Contiene: Black Butler 31

SERAPH OF THE END GUREN ICHINOSE: CATASTROPHE AT SIXTEEN 11

ARASHI 42 Autori: Takaya Kagami, You Asami 17 marzo • 11,5×17,5, B., 160 pp., b/n • Euro 5,20 Contiene: Owari no Seraph – Ichinose Guren, 16-sai no Catastrophe 11

VAMPIRE KNIGHT MEMORIES 7

PANINI DIRECT Autore: Matsuri Hino Febbraio • 11,5×17,5, B., 160 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00 Contiene: Vampire Knight Memories 7

NATSUME DEGLI SPIRITI 26

PANINI DIRECT Autore: Yuki Midorikawa Febbraio • 11,5×17,5, B., 168 pp., b/n • Euro 9,90 Contiene: Natsume yujincho 26

IL MIO DANNATO RIVALE 8

PANINI DIRECT Autore: Hashigo Sakurabi Marzo • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,50 Contiene: Dakaretai otoko no.1 ni odosareteimasu 8

I CAVALIERI DELLO ZODIACO: SAINTIA SHO LE SACRE GUERRIERE DI ATENA 15

PANINI DIRECT Autori: Masami Kurumada, Chimaki Kuori Febbraio • 13×18, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90 Contiene: Saint Seiya – Saintia Sho 15

SAGA OF TANYA THE EVIL 21

PANINI DIRECT Autori: Chika Tojo, Carlo Zen Febbraio • 13×18, B., 144 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,00 Contiene: Yojo senki 21

ZONE-00 19

PANINI DIRECT Autore: Kiyo Qjo Marzo • 13×18, B., 160 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 9,90 Contiene: Zone-00 19

ARPEGGIO OF BLUE STEEL 20

PANINI DIRECT Autore: Ark Performance Gennaio • 13×18, B., 208 pp., b/n • Euro 9,00 Contiene: Aoki Hagane no Arpeggio 20

ATELIER OF WITCH HAT 9

PANINI DIRECT Autore: Kamome Shirahama Gennaio • 13×18, B., 176 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,00 Contiene: Tongari boshi no Atelier 9

DOMESTIC GIRLFRIEND 26

COLLANA JAPAN 168 Autore: Kei Sasuga 10 febbraio • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 5,50 Contiene: Domestic na kanojo 26

L’USURAIO 33

PANINI DIRECT Autore: Shohei Manabe Febbraio • 13×18, B., 192 pp., b/n • Euro 6,00 Contiene: Yamikin ushijimakun 33

OOKU 19

PANINI DIRECT Autore: Fumi Yoshinaga Febbraio • 13×18, B., 252 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,00 Contiene: Ooku 19

Uscite Planet Manga di Marzo 2022: riproposte e ristampe

DOMESTIC GIRLFRIEND 1/10

DOMESTIC GIRLFRIEND nn. 1/10 Autore: Kei Sasuga Marzo • 11,5×17,5, B., 200/216 pp., b/n • Euro 4,90/5,50 cad. Contiene: Domestic na kanojo 1/10

Deciso a dimenticare la bella e irraggiungibile Hina, Natsuo partecipa a un appuntamento di gruppo con ragazze di un’altra scuola. È proprio in quell’occasione che incontra Rui e che prende il via uno shonen d’autore strabordante di sensualità!

FULLMETAL ALCHEMIST ULTIMATE DELUXE EDITION 5 Marzo • 15×21, B., 272 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 12,00

FULLMETAL ALCHEMIST ULTIMATE DELUXE EDITION 6 Marzo • 15×21, B., 264 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 12,00

BERSERK COLLECTION SERIE NERA 34 Terza ristampa • marzo • 13×18, B., 232 pp., b/n • Euro 5,50

SLAM DUNK 2 Prima ristampa • marzo • 11,5×17,5, B., 224 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,00

SOLANIN COMPLETE EDITION Prima ristampa • marzo • 15×21, B., 472 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 16,90

SPY X FAMILY 4 PRIMA RISTAMPA Marzo • 11,5×17,5, B., 192 pp., col. • Euro 5,20

CHAINSAW MAN 2 SECONDA RISTAMPA Marzo • 11,5×17,5, B., 192 pp., col. • Euro 5,20