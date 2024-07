Fire Force: la terza stagione dell’anime debutterà nel 2025

Tutti i fan della serie shonen Fire Force saranno felici di scoprire che la terza stagione della serie anime arriverà su Crunchyroll il prossimo anno. Il 2025 quindi segnerà l’inizio della fine della serie TV con la stagione finale. Fire Force ha annunciato per la prima volta che la terza stagione era in lavorazione nel 2022. E sebbene da allora non ci siano stati molti dettagli sulla prossima produzione, la serie manga di Atsushi Okubo era già giunta al termine. Ciò significa che l’anime ha una chiara tabella di marcia verso il suo potenziale finale. E adesso sembra essere così dato che Fire Force tornerà sul piccolo schermo con la terza e ultima stagione che si suddividerà in due parti nell’arco di due anni.

Crunchyroll ha annunciato durante il panel apposito in occasione dell’Anime Expo 2024, che la stagione 3 di Fire Force sarà trasmessa esclusivamente in streaming su questo servizio in Giappone. La terza stagione di Fire Force segnerà la conclusione della serie anime in generale. E si scopre anche che la prima parte sarà rilasciato ad aprile del 2025, mentre la seconda parte sarà trasmessa a gennaio del 2026.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi dalla prossima stagione, Crunchyroll anticipa la terza stagione di Fire Force con una sinossi che riportiamo di seguito:

“Tokyo sta bruciando e i cittadini soffrono misteriosamente di combustione umana spontanea in tutta la città. Responsabile di spegnere questo inferno è la Fire Force, e Shinra è pronto a unirsi alla loro lotta. Ora, come parte della Compagnia 8, userà le sue impronte del diavolo per evitare che la città si trasformi in cenere. Ma il suo passato e un segreto ardente potrebbero rendere tutto molto incandescente“.

La stagione 3 della serie che adatta le vicende del manga di scritto e disegnato da Atsushi Ōkubo sarà un finale di due parti. La prima e la seconda parte saranno quindi trasmesse rispettivamente ad aprile 2025 e a gennaio 2026. Tutti gli episodi saranno disponibili in streaming in esclusiva su Crunchyroll.

Fonte – Comicbook