Black Butler: svelato il primo trailer dalla quinta stagione dell’anime

La serie anime di Black Butler non ha intenzione di lasciare i suoi fan, visto che si sta preparando per un’altra uscita. Ricordiamo infatti che non molto tempo fa la serie ha confermato che la sua quarta stagione era in lavorazione con l’arco della Public School. Ma adesso tutti gli occhi sono puntati sul futuro, in quanto è in produzione la quinta stagione. Questa adatterà gli eventi dell’arco narrativo intitolato Emerald Witch, e si scopre che è attualmente in lavorazione e debutterà nel 2025.

L’aggiornamento arriva oggi da Crunchyroll in occasione dell’evento annuale dell’Anime Expo. Il servizio di streaming ha annunciato la quinta stagione di Black Butler dopo solo un anno la conferma di Crunchyroll dell’arco narrativo di Black Butler: Public School. La serie anime ha debuttato nell’aprile 2024 con solide recensioni, con la supervisione del regista Kenjirou Okada. Studio CloverWorks non ha riscosso altro che elogi per il suo lavoro e ora il team sta tornando per la quinta stagione.

Ricordiamo a tutti i fan che Black Butler è scritto e disegnato dalla mangaka Yana Taboos, e serializzato a partire dal 2006, sulla rivista shōnen Monthly GFantasy, della Square Enix. Nel mese di ottobre del 2008, la A-1 Pictures ha portato in vita Black Butler sul piccolo schermo con un anime. La prima stagione si è rivelata un grande successo che ha portato a una seconda stagione nel 2010. Negli anni successivi, Black Butler ha ricevuto di tutto, dagli adattamenti live-action alle produzioni teatrali. Quindi, quando è stato annunciato il ritorno dell’anime per il 2024, tutti i fan erano pieni di entusiasmo.

Gli eventi ruotano attorno a Sebastian Michaelis, il maggiordomo dell’antica e potente casata londinese dei Phantomhive. Può vantare qualità come una perfetta istruzione, le buone maniere, la conoscenza delle arti marziali ed altri talenti in qualsiasi altro settore immaginabile. Soprattutto la sua è una natura non propriamente umana. Questi è però costretto ad accondiscendere alle esigenze di un padroncino di 12 anni, Ciel Phantomhive, al quale, comunque, dimostra sempre fedeltà assoluta. Ben presto la comparsa di tragici ed inaspettati eventi, porterà a scoprire lentamente i segreti di questo intrigante ed insolito duo.

