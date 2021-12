Tra le uscite Planet Manga di Febbraio 2022 troviamo la nuova edizione di Eyeshield 21 e inediti come Bungo Stray Dogs Beast e Demon Slave.

Le uscite Planet Manga di Febbraio 2022 – Novità

EYESHIELD 21 COMPLETE EDITION 1 (DI 13)

Autori: Riichiro Inagaki, Yusuke Murata

Febbraio 2022 • 11,5×17,5, B., 608 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90

TREDICI VOLUMI MAXI PER UN’ESPERIENZA DI LETTURA SENZA

PARI

A lungo richiesto dai fan, torna uno dei primi lavori dello scrittore Riichiro Inagaki (Dr. Stone) e del disegnatore Yusuke Murata (One-Punch Man). Una storia sul football americano nello stile unico dei manga… dove ogni cosa è folle e appassionante.

DEMON SLAVE 1

Autori: Takahiro, Yohei Takemura

10 Febbraio 2022 • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90 /Euro 1,00 per ordini entro il 31/12/21

UN NUOVO SHONEN DELLO SCENEGGIATORE DI AKAME GA KILL!

Parità dei sessi? Un concetto superato! Solo le ragazze possono mangiare i Momo e sviluppare incredibili poteri. Yuki si è dunque rassegnato a un’esistenza monotona e degradante… finché non incontra Kyoka! Diventando suo schiavo, potrà affrontare i mostruosi Shuki…

BUNGO STRAY DOGS BEAST 1

Autori: Kafka Asagiri, Shiwasu Hoshikawa, Sango Harukawa

Febbraio 2022 • 13×18, B., 200 pp., Euro 4,90

UN WHAT IF…? PER BUNGO STRAY DOGS

Cosa sarebbe successo se Akutagawa non fosse entrato a far parte della Port Mafia? Preparatevi ad assaporare il fascino oscuro di uno dei personaggi più complessi di Bungo Stray Dogs in uno spin-off teso ed emozionante che riscrive il destino dei protagonisti della serie.

BUNGO STRAY DOGS 1 DISCOVERY EDITION

Autori: Sango Harukawa, Kafka Asagiri

Febbraio • 13×18, B., 200 pp., b/n • Euro 1,00

CITRUS+ 1

Autore: Saburouta

Febbraio 2022 • 13×18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

LE SORELLASTRE AIHARA TORNANO PER LO SPUMEGGIANTE SEQUEL DI CITRUS

Dopo la proposta di matrimonio cosa accadrà alla relazione fra le protagoniste? Avrà una spinta o qualcosa turberà questo delicato amore? Saburouta torna a regalarci momenti romantici con la frizzante Yuzu e l’algida Mei. Le sorprese non mancheranno di certo…

A FEBBRAIO TORNANO DISPONIBILI ANCHE CITRUS 1 E 2!

L’IMPRESA EROICA DI NARUTO NARUTO E IL DESTINO A SPIRALE (ROMANZO)

Autori: Masashi Kishimoto,

Jun Esaka

Gennaio 2022 • 11,2×17,5, B.,

TBD pp., b/n • Euro 12,90

L’ULTIMO ROMANZO DELLA TRILOGIA RETSUDEN

Naruto non riesce più a utilizzare il suo chakra. Per aiutarlo a guarire, i ninja del Villaggio della Foglia collaboreranno con Orochimaru e una giovane scienziata. Un vortice di avvenimenti che coinvolge tutti gli eroi dell’area, che dovranno essere impavidi e indomiti per il loro hokage.

Le uscite Planet Manga di Febbraio 2022 – Serie in Corso

20 CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION 3

Febbraio 2022 • 15×21, B., 426 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90

KEN IL GUERRIERO – LE ORIGINI DEL MITO: REGENESIS 4

Febbraio 2022 • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,50

PLANET OF THE FOOLS 3

Febbraio 2022 • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

DAI DARK 3

Febbraio 2022 • 13×18, B., 208 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

MAGICAL GIRL HOWLING MOON 3

Febbraio 2022 • 13×18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

SHY 3

10 febbraio 2022 • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

ASSASSIN’S CREED BLADE OF SHAO JUN 3

Febbraio 2022 • 13×18, B., 160 pp., b/n., con sovraccoperta • Euro 7,50

BLUE LOCK 7

Febbraio 2022 • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

CHAINSAW MAN 9

10 febbraio 2022 • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

JUJUTSU KAISEN SORCERY FIGHT 12

10 febbraio 2022 • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

CITY HUNTER REBIRTH 9

Febbraio 2022 • 13×18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

CITY HUNTER XYZ 8 (DI 12)

Febbraio 2022 • 13×18, B., 592 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 15,00

MORIARTY THE PATRIOT 15

10 febbraio 2022 • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

ARTE 15

Febbraio 2022 • 13×18, B., 192 pp., b/n • Euro 5,50

L’ATTACCO DEI GIGANTI COLOSSAL EDITION 11

Febbraio 2022 • 17,6×26,5, B., 584 pp., b/n • Euro 25,00

GIGANT 9

10 febbraio 2022 • 13×18, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

SPICE AND WOLF DOUBLE EDITION 7 (DI 8)

Gennaio 2022 • 13×18, B., 328 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,90

THE KILLER INSIDE 11 (DI 11)

Febbraio 2022 • 13×18, B., 224 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

AGENTE 008 11

10 febbraio 2022 • 11,5×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

MUSHOKU TENSEI JOBLESS REINCARNATION 7

Gennaio 2022 • 13×18, B., 160 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

MUSHOKU TENSEI JOBLESS REINCARNATION 8

Febbraio 2022 • 13×18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

GLEIPNIR 10

Gennaio 2022 • 13×18, B., 176 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

DRIFTING DRAGONS 11

Gennaio 2022 • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

DARWIN’S GAME 23

13 gennaio 2022 • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 5,90

GIANT KILLING 50

Gennaio 2022 • 13×18, B., 224 pp., b/n • Euro 5,50

OTAKU TEACHER 24

Gennaio 2022 • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 6,00

TRIAGE X 23

Gennaio 2022 • 13×18, B., 160 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,90

RIPROPOSTE

HUNTER × HUNTER 1/36

Febbraio 2022 • 11,5×17,5, B., 184/216 pp., b/n • Euro 5,50 cad.

Le uscite Planet Manga di Febbraio 2022 – Ristampe

Seguono le ristampe e i titoli di nuovo disponibili: