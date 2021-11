Le uscite Planet Manga di Gennaio 2022 sono state diffuse dai canali web ufficiali di Panini Comics.

Seguono quindi tutte le uscite Planet Manga di Gennaio 2022; qui gli ultimi annunci.

Le uscite Planet Manga di Gennaio 2022 – Novità

STAR WARS – REBELS 1 (DI 3)

Autore: Akira Aoki

13 gennaio 2022 • 13×18, B., 160 pp., b/n • Euro 4,90

Sul pianeta Lothal un ragazzo di strada, Ezra, incontra cinque ribelli determinati a opporsi al dominio dell’Impero. Guidato dal destino e dalla Forza, si ritroverà a viaggiare sullo Spettro, la loro nave spaziale, e

a vivere ogni genere di avventure.

CRUDELIA – NERO, BIANCO E ROSSO

Autore: Hachi Ishie

13 gennaio 2022 • 14,5×21, B.,

176 pp., b/n • Euro 7,00

Protagonista dello splendido film con Emma Stone, Crudelia è uno dei personaggi più squisitamente arroganti, egocentrici e alla moda mai ideati. In questo volume unico si svela in molte sfumature inedite, a

partire dal suo passato di ladra per le vie di Londra…

ASSASSIN’S CREED: VALHALLA – BLOOD BROTHERS

Autori: Feng Zi Su, Ubisoft

Gennaio 2022 • 15×21,, 192 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 12,00

866 d.C.: i fratelli Ulf e Björn partono per l’Inghilterra decisi a distinguersi fra i guerrieri capeggiati da Ívarr il Senz’ossa. Soltanto così potranno ottenere la gloria che agognano. Tuttavia, faranno bene a non sottovalutare Ælfred del Wessex…

SING “YESTERDAY” FOR ME – AFTERWORD

Autore: Kei Toume

Gennaio 2022 • 13×18, B.,

184 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

Un volume unico con un episodio che getta uno sguardo sul futuro dei protagonisti, nutrite interviste a Kei Toume e al regista dell’anime e altri extra che offrono una nuova prospettiva sui personaggi. Inoltre, tre storie autoconclusive.

Le uscite Planet Manga di Gennaio 2022 – Serie in corso

UNDEAD UNLUCK 2

Autore: Yoshifumi Tozuka

13 gennaio 2022 • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

20th CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION 2

Autore: Naoki Urasawa

Gennaio 2022 • 15×21, B., 418 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90

TOUCH ME! (2 DI 2)

Autore: Yoshimi Touda

Gennaio 2022• 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,00

TENKEN – REINCARNATO IN UNA SPADA 3

Autori: Yuu Tanaka,

Tomowo Maruyama, Llo

Gennaio 2022 • 13×18, B.,

160 pp., b/n, con sovraccoperta

Euro 6,50

BORUTO – NARUTO NEXT GENERATIONS 14

Autori: Masashi Kishimoto, Mikio Ikemoto

27 gennaio 2022 • 11,2×17,5, B., 176 pp., b/n • Euro 4,90

THE WOLF WON’T SLEEP 2 (DI 3)

Autori: Shien Bis, Gonbe Shinkawa, Kiichi Taga, Asahiro Kakashi

Gennaio 2022 • 13×18, B., 168 pp., b/n e col. • Euro 7,00

BERSERK COLLECTION SERIE NERA – COFANETTO NN. 16/20

Autore: Kentaro Miura

Gennaio 2022 • 13×18, B., 232/240 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 27,50/Euro 5,50 cofanetto vuoto

FULLMETAL ALCHEMIST ULTIMATE DELUXE EDITION 9 (DI 18)

Autore: Hiromu Arakawa

Gennaio 2022 • 15×21, B., 272 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,00

FULLMETAL ALCHEMIST ULTIMATE DELUXE EDITION 10 (DI 18)

Autore: Hiromu Arakawa

Febbraio 2022 • 15×21, B., 248 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,00

BLUE LOCK 6

Autori: Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

Gennaio 2022 • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,00

CITY HUNTER XYZ 7 (DI 12)

Gennaio 2022 • 13×18, B.,

592 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 15,00

KONOSUBA! – THIS WONDERFUL WORLD 6

Autori: Masahito Watari, Natsume Akatsuki, Kurone Mishima

13 gennaio 2022 • 13×18, B., 168 pp., b/n • Euro 4,90

FIRE FORCE 27

Autore: Atsushi Ohkubo

13 gennaio 2022 • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

BLACK CLOVER 29

Autore: Yûki Tabata

13 gennaio 2022 • 11,5×17,5, B., 184 pp., b/n • Euro 4,90

KENGAN ASHURA 18

Autori: Yabako Sandrovich, Daromeon

Gennaio 2022 • 13×18, B., 208 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,00

WE NEVER LEARN 20

Autore: Taishi Tsutsui

13 gennaio 2022 • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

SERAPH OF THE END 24

Autori: Takaya Kagami, Yamato Yamamoto

13 gennaio 2022 • 11,5×17,5, B., 184 pp., b/n • Euro 4,90

MONSTER DELUXE 1/9 (DI 9)

Autore: Naoki Urasawa

Gennaio 2022 • 14,5×21, B., 400/472 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 13,90 cad.

Ristampe

Seguono le ristampe e i titoli di nuovo disponibili: