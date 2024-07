Demon Slayer 4: il finale di stagione mostra l’animazione migliore mai vista

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è tornato quest’anno sul piccolo schermo con la quarta stagione della serie anime, ma si è conclusa recentemente. Recentemente infatti, l’ultimo episodio dell’arco dell’Allenamento degli Hashira è andato in onda con tutti gli occhi dei fan puntati su Tanjiro. Il finale della quarta stagione ha anticipato parte di quello che accadrà nella serie anime, ma oltre a questo, l’episodio ha presentato una delle migliori animazioni che Ufotable abbia mai realizzato.

Sicuramente tutti i fan che hanno avuto modo di guardare il finale della quarta stagione, sanno bene di cosa si sta parlando. Il team di Ufotable non ha badato a spese nel dare vita a questo finale. Dall’intensa coreografia del combattimento, all’animazione di rigenerazione di Muzan, gli animatori si sono impegnati al massimo. E se si guarda ai precedenti scontri animati, nessuna scena risulta più impressionante dell’esplosivo scontro tra Muzan e Kagaya Ubuyashiki.

Come si può vedere dal contenuto sopra riportato, la scena vede Kagaya affrontare Muzan nel migliore dei modi. Quest’ultimo potrebbe essersi intromesso nella Villa Ubuyashiki con un po’ di spavalderia, ma non si era reso conto della trappola che aveva innescato. A costo della propria vita, Kagaya ha attrezzato la sua villa con esplosivi nella speranza di danneggiare Muzan, e l’esplosione infuocata è rappresentata attraverso un’accurata animazione 3D in CG.

Nel manga di Demon Slayer, questa mossa di abnegazione è stata un colpo allo stomaco, ma l’anime la rende ancora più toccante grazie a un’animazione epica. La scena del finale di stagione ha dimostrato ciò che ufotable è davvero capace di fare. E una volta che Kagaya è entrato in azione, lo scontro tra Muzan e Hashira ha raggiunto livelli di animazione impressionanti.

Di volta in volta, ufotable ha dimostrato la sua capacità con l’animazione, e Demon Slayer ha tratto grandi benefici da ciò. Ora tutti gli occhi sono puntati sullo studio mentre si prepara alla fine dell’anime. Precisamente dal Giappone si conferma che confermato che la serie anime si concluderà con una trilogia di film.

Fonte – Comicbook