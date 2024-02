Demon Slayer – To the Hashira Training: svelato il minutaggio del primo episodio

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si sta preparando per un grande ritorno sul piccolo schermo. Accadrà quest’anno e la serie animata sviluppata da Ufotable continuerà ad intrattenere tutti i fan con la quarta stagione del franchise shonen. E Demon Slayer ha molto in serbo per tutti i suoi appassionati grazie al suo arco narrativo to the Hashira Training. In questa fase narrativa del manga, Tanjiro si sottoporrà a prove completamente diverse da tutte quelle che abbiamo visto prima. E non manca molto al debutto della premiere della quarta stagione anime. Non molto tempo fa, alcuni fan hanno avuto la fortuna di dare un’occhiata alla premiere della quarta stagione di Demon Slayer nei cinema e ora conosciamo un dettaglio importante sulla premiere.

Si scopre che il primo episodio dell’arco narrativo To The Hashira Training di Demon Slayer sarà di un’ora. Lo speciale non solo aiuterà a ricapitolare il viaggio che Tanjiro ha intrapreso finora, ma preparerà anche il nocciolo della quarta stagione. Dopotutto, la nuova stagione adatterà l’arco dell’Hashira Training, quindi Tanjiro conoscerà bene il resto dei Pilastri.

Naturalmente, finora Tanjiro ha conquistato la sua parte di Hashira. Da Rengoku a Tengen, il protagonista ha lavorato con numerosi Hashira e li ha conquistati con il suo talento. Nella terza stagione, Demon Slayer ha accoppiato Tanjiro con il Pilastro dell’amore e della nebbia nell’arco narrativo di Swordsmith Village. Ora, Tanjiro deve conquistare il resto degli Hashira, e non sarà affatto facile.

Tutti gli episodi della terza stagione sono disponibili su Crunchyroll, così come quelli della prima e della seconda. Per quanto riguarda l’arco narrativo di Hashira Training, questo mese sarà rilasciato il film compilation a New York prima di arrivare nei cinema per un periodo limitato. Il film consentirà ai fan di dare un’occhiata in anticipo all’arco dell’Hashira Training.

Al momento non si sa se Demon Slayer continuerà con un altra stagione anime dopo quella che sta per arrivare. Tutto dipende da come Ufotable deciderà di procedere, dato che adesso anche l’anime si avvicina sempre di più ai momenti finali del manga, conclusosi nel 2020.

Fonte – Comicbook