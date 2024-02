One Piece 1093: Barbanera e Law si scontreranno nel prossimo episodio

L’Arco di Egghead di One Piece prosegue sul piccolo schermo e il prossimo episodio dell’anime ha rivelato un’importante anticipazione del prossimo episodio. Si tratterà di un episodio imperdibile dato che Barbanera e Trafalgar Law saranno protagonisti di uno scontro incredibile. L’arco di Egghead di One Piece ha introdotto Rufy e i Cappelli di Paglia alla loro nuova grande avventura su un’isola diversa dopo aver lasciato Wano. E si scopre che sono giunti nel laboratorio dell’isola del misterioso Dr. Vegapunk. Ma non sarà l’unica storia che vedremo poiché l’arco continua con nuovi episodi.

L’apertura del nuovo arco narrativo ha anticipato alcuni dei combattimenti che i fan potranno guardare, e il prossimo di questi combattimenti sarà di spessore. La fine dell’episodio 1092 ha visto Law imbattersi nella nave di Barbanera, e il prossimo episodio dell’anime vedrà i loro due equipaggi scontrarsi per la prima volta. Dopo aver sconfitto un Imperatore durante l’arco narrativo di Wano, Law dovrà già affrontarne un altro. Infatti l’anticipazione dell’episodio 1093 anticipa che la squadra di Barbanera è ancora più potente grazie a nuove abilità del Frutto del Diavolo.

L’episodio 1093 di One Piece si intitola “Chi vince prende tutto! Law VS Barbanera!” e di seguito riportiamo anche una breve sinossi dell’episodio in questione:

“I pirati di Barbanera hanno teso un’imboscata a Law! I pirati del cuore sono sconcertati dai pericolosi poteri dei loro ufficiali superiori, ma loro rispondono agli attacchi! Ora scoppia una battaglia senza compromessi per i Road Ponegliffs! Chi riderà per ultimo?!”

Il prossimo episodio di One Piece sarà rilasciato in Giappone domenica 11 febbraio e sarà trasmesso in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix.

L’arco di Egghead è appena iniziato nell’anime e quello che vedremo nell’episodio 1093 sarà una deviazione dall’avventura principale mentre Rufy e i Cappelli di Paglia si fanno strada nel misterioso laboratorio dell’isola del futuro del Dr. Vegapunk. E ci saranno eventi ancora più grandi in arrivo. Il combattimento di Law con Barbanera è solo uno dei grandi eventi previsti per questo arco narrativo e possiamo già anticipare che Teach non sarà l’unico Imperatore che si rivedrà sul piccolo schermo.

Fonte – Comicbook