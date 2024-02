Le uscite Panini Comics del 8 febbraio 2024

Tra le uscite targate Panini Comics del 8 febbraio 2024 troviamo l’ultimo volume (impreziosito da una cover di Jim Lee) dell’edizione in formato Omnibus della classica serie Marvel di Conan il Barbaro, che chiude presentando anche molte storie finora inedite in Italia.

Star Wars: L’Alta Repubblica Avventure 2

Salvataggio Pirata

18,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – Adventures (2022) #5/8, Star Wars: The High Republic – Adventures: Quest of the Jedi

Sav Malagán assieme ai suoi compagni pirati è duramente impegnata a liberare Maz Kanata dalle grinfie dei criminali Dank Grak, e al contempo tenta di mantenere la sua identità segreta. Ma il leader dei Grak, Arkik Von, ha ideato un oscuro piano che obbligherà Sav a prendere la decisione più difficile della sua giovane vita: il suo dovere verso la Forza o lealtà verso i suoi amici?

Conan il Barbaro: L’Era Classica 10

90,00 €

Contiene: Conan the Barbarian (1970) #241/275

Si conclude la nuova edizione del primo titolo dell’era classica del Cimmero! Finalmente, alcuni episodi inediti che aspettavate da anni di leggere in italiano! Roy Thomas torna come sceneggiatore e riprende tutta una serie di trame nonché… Red Sonja! Demoni, mostri, stregoni, splendide fanciulle e la solita, abbondante dose di articoli e tavole in bianco e nero!