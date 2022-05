Star Wars: l’Alta Repubblica entra nella fase due anche con le serie Marvel

Nel corso della prima giornata della Star Wars Celebration di Anaheim si è tenuto un incontro con vari autori coinvolti nel progetto crossmediale de L’Alta Repubblica, e sono stati annunciati i piani per la cosiddetta Fase Due, che prevede anche il rilancio delle serie a fumetti Marvel.

L’acclamata iniziativa editoriale darà inizio a una nuova era di storie interconnesse raccontate attraverso romanzi, libri per bambini e, naturalmente, fumetti! Le saghe di Star Wars: l’Alta Repubblica della Marvel Comics torneranno questo autunno con una nuova serie regolare a fumetti STAR WARS: THE HIGH REPUBLIC e una nuova miniserie intitolata STAR WARS: THE HIGH REPUBLIC – THE BLADE.

In uscita ad ottobre, STAR WARS: THE HIGH REPUBLIC #1 vedrà lo scrittore Cavan Scott e l’artista Ario Anindito riunirsi dopo il loro mega successo sul volume 1. Ambientato 150 anni prima della Fase 1, la Fase II di Star Wars: The High Republic sarà incentrata su Jedha, un pianeta ricco nella sua connessione con la Forza e il fulcro di ogni grande fede nella galassia, che i fan hanno visto sul grande schermo in Rogue One: A Star Wars Story. La nuova ammiraglia della serie a fumetti STAR WARS: THE HIGH REPUBLIC introdurrà il Jedi Vildar Mac, che arriva a Jedha quando la fragile pace inizia a sgretolarsi e arriva un terrore senza nome…

Autore di STAR WARS: THE HIGH REPUBLIC: LIGHT OF THE JEDI e uno dei principali architetti dietro l’iniziativa narrativa STAR WARS: THE HIGH REPUBLIC, lo scrittore Charles Soule collaborerà con l’artista Marco Castiello in STAR WARS: THE HIGH REPUBLIC – THE BLADE # 1. La serie limitata in quattro numeri esplorerà il misterioso retroscena di Porter Engle, il Jedi diventato cuoco noto anche come la Lama di Bardotta.