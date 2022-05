Star Wars Celebration: Skeleton Crew con Jude Law e il trailer di Andor

La Star Wars Celebration 2022, che durerà fino al 29 maggio ad Anaheim, in California, è partita con il botto, ovvero con l’annuncio della nuova serie Star Wars: Skeleton Crew di Jon Watts con Jude Law protagonista e la proiezione del trailer della prossima serie Andor, il prequel di Rogue One che debutterà su Disney+ il 31 agosto, che potete vedere qui sopra.

Andor, creata da Tony Gilroy, è interpretata da Diego Luna, che riprende il ruolo della spia ribelle Cassian Andor di Rogue One: A Star Wars Story in una storia ambientata cinque anni prima degli eventi del film. Insieme a Luna c’è Genevieve O’Reilly, che tornerà nei panni di Mon Mothma (Rogue One, Tin Can), così come Stellan Skarsgard (Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo, Good Will Hunting), Denise Gough (Collett, Angels in America), e Kyle Soller (Anna Karenina, The Titan).

La serie, la cui prima stagione è composta da 12 episodi, debutterà con un doppio episodio il 31 agosto su Disney+, ed è già stata rinnovata per una seconda stagione.

Inoltre, è stata annunciata ufficialmente la serie finora nota come “Grammar Rodeo“: Star Wars: Skeleton Crew. La serie è ambientata durante “la ricostruzione post-‘Il ritorno dello Jedi’ che segue la caduta dell’Impero” (in linea con The Mandalorian). Il progetto nasce dal regista Jon Watts e dallo scrittore Chris Ford (Spider-Man: Homecoming) ed è stato definito “una versione galattica dei classici film d’avventura di Amblin degli anni ’80” negli ambienti della Lucasfilm. Ora sappiamo che Jude Law si unirà alla serie, con la produzione esecutiva di Watts, Ford, Jon Favreau e Dave Filoni. Attualmente in pre-produzione, la serie sarà trasmessa in streaming il prossimo anno.

Il trailer di Andor e l’annuncio di Skeleton Crew con Jude Law sono solo i primi annunci di questa Star Wars Celebration! Tra le altre notizie, è stato confermato che le riprese di Ahsoka con Rosario Dawson sono in corso, con l’attrice che ha mandato un saluto dal set, mentre per quanto riguarda la terza stagione di The Mandalorian i fan possono guardare a febbraio 2023 per la sua premiere con il ritorno di Katee Sackhoff (il montaggio è in corso).