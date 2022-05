Star Wars: sono iniziate le riprese di Ahsoka

L’account Twitter ufficiale di Star Wars ha annunciato che le riprese della prossima serie Disney+ Ahsoka sono iniziate ieri.

Insieme alla didascalia “Ahsoka, una serie originale, inizia la produzione oggi“, il post includeva l’immagine di una sedia da regista con il titolo della serie sul retro. Nell’immagine si vede anche un cappello da cowboy nero appeso allo schienale, notoriamente celebre per essere indossato regolarmente dal produttore esecutivo Dave Filoni, deus ex machina di tutte le ultime produzioni legate a Star Wars.

Ahsoka, an Original series, starts production today. pic.twitter.com/b5WgGBihHo — Star Wars (@starwars) May 9, 2022

Con l’inizio delle riprese di Ahsoka, che vedranno Rosario Dawson tornare nella galassia di Star Wars e riprendere il ruolo dell’ex padawan di Anakin Skywalker, dopo le sue prime apparizioni in live-action in The Mandalorian e The Book of Boba Fett, possiamo prepararci a ricevere qualche notizia in più riguardo alla trama che finora è abbastanza avvolta nel mistero.

La domanda più grande riguarda la data di uscita dello show, ma abbiamo già avuto l’anticipazione della presenza di personaggi iconici come Darth Vader e Sabine Wren (direttamente dalla serie animata Star Wars: Rebels). Questa sarà anche la prima volta che Rosario Dawson sarà davvero protagonista nell’universo di Star Wars, dopo che il suo personaggio è stato protagonista delle due serie animate create da Dave Filoni, The Clone Wars e Rebels.

Sarà interessante vedere se la serie seguirà alcuni elementi simili che abbiamo visto in The Book of Boba Fett, dove la storia si è improvvisamente trasformata in una continuazione di The Mandalorian. Sebbene crei un modello di rilascio annuale davvero unico in cui la storia dei vari serial si intreccia (e a quanto pare è in previsione un crossover tra le varie serie ambientate nello stesso periodo), va contro le normali logiche televisive poiché crea confusione per coloro che guardano The Book of Boba Fett o Ahsoka come un progetto indipendente. Certo, la diffusione attraverso una piattaforma streaming che offre la possibilità di accedere in qualsiasi momento al catalogo di episodi passati cambia radicalmente anche queste logiche.