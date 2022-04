Ahsoka: la sinossi rivelata nei fogli di produzione

Un nuovo foglio di produzione sembra confermare la data di inizio della riprese di Ahsoka di Disney+, oltre a fornire una breve sinossi della serie, che vedrà Rosario Dawson nel ruolo del protagonista.

Le note, che sembrano confermare che la serie entrerà in produzione all’inizio del mese prossimo, rivelano qualcosa in termini di storia: oltre a ricapitolare chi è Ahsoka, confermano quanto trapelato tempo fa, ovvero che la missione principale in cui si trova nello show ha a che fare con il rintracciare il Grand’ammiraglio Thrawn nella speranza di salvare Ezra Bridger.

Ahsoka è apparso per la prima volta nella serie animata di Clone Wars, che ha avuto un’influenza significativa sul tono e sulla mitologia di The Mandalorian e The Book of Boba Fett. I fan speravano da tempo di vedere Dawson interpretare il ruolo dal vivo, quindi inserirla come guest star a sorpresa e metterla faccia a faccia con Luke Skywalker è stato un approccio che ha sbalordito il pubblico. E, a quanto pare, anche Dawson.

Are you kidding?! I was freaking out. I’m still pinching myself that I got to work with MARK HAMILL as AHSOKA. I didn’t know my scene was with LUKE till day of…! @bobafett https://t.co/J8k84xrlur — Rosario Dawson (@rosariodawson) March 25, 2022

“Stai scherzando?! Stavo impazzendo. Mi sto ancora dando un pizzicotto per aver lavorato con MARK HAMILL come AHSOKA! Non sapevo che la mia scena fosse con LUKE fino al giorno stesso…!”

Ahsoka è uno spinoff di Star Wars ambientato nello stesso periodo di The Mandalorian. Ahsoka Tano è una donna Togruta, che è stata l’allieva Padawan di Anakin Skywalker e un’eroina delle Guerre dei Cloni.

Insieme ad Anakin, è cresciuta passando dall’essere una studentessa testarda ad un leader maturo. Ma il suo destino si dipana su un percorso diverso da quello dei Jedi. Ahsoka è alla ricerca del malvagio Grand’ammiraglio Thrawn nella speranza che l’aiuti a localizzare il disperso Ezra Bridger, il giovane Jedi scomparso con Thrawn molti anni fa.

Rosario Dawson, Hayden Christensen, Natasha Liu Bordizzo, Ivanna Sakhno, Mary Elizabeth Winstead e Ray Stevenson sono elencati come il cast principale dello show, che girerà con il titolo provvisorio “Stormcrow“, a quanto pare.