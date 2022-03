The Mandalorian 3: Christopher Lloyd si aggiunge al cast della serie

La terza stagione di The Mandalorian gioca una carta meravigliosa: Christopher Lloyd, il celebre attore farà parte del cast della serie Disney+ ormai arrivata alla sua terza stagione, dopo le prime due ampiamente promosse dal pubblico.

Un aggiunta incredibile per la serie con protagonista Pedro Pascal, che di certo farà felice tutti i fan di Star Wars. L’attore noto per la sua immortale performance nella trilogia di Ritorno al Futuro avrà un ruolo da guest star ancora non definito, nella serie ideata da Jon Favreau.

Christopher Loyd oltre Ritorno al Futuro vanta una carriera coronata da interpretazioni memorabili in film indimenticabili.

Dopo aver cominciato a recitare in teatro sul finire degli anni sessanta, esordì al cinema in Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975), diretto da Miloš Forman.

Fu scritturato per il ruolo di Jim Ignatowski nella serie televisiva Taxi, che interpretò tra il 1978 ed il 1983, che gli fece vincere due Emmy Award. Dopo alcuni ruoli cinematografici secondari, interpretò Emmett “Doc” Brown, il co-protagonista della trilogia di Ritorno al futuro (1985, 1989 e 1990), al fianco di Michael J. Fox.

Nel 1984, recitò in Star Trek III – Alla ricerca di Spock e nel 1988, prese parte a Chi ha incastrato Roger Rabbit, nel ruolo del giudice Morton, l’antagonista principale del film. Nel 1991 e nel 1993 interpretò il ruolo di Zio Fester ne La famiglia Addams e nel suo sequel.

Le ipotesi su chi potrebbe interpretare sono aperte. Nelle ultime settimane The Mandalorian 3 ha rilasciato alcune news interessati sulla nuova stagione, che a quanto pare avrà un roster ampiamente incrementato rispetto alle stagioni precedenti.

Inoltre The Mandalorian 3 ha anche rilasciato alcune foto interessanti direttamente dal set, che fanno presagire un collegamento con la trilogia sequel:

L’universo è in continua espansione e dopo The Mandalorian sta per approdare su Disney+ anche la serie dedicata a Obi-Wan Kenobi, lo storico Maestro Jedi di Luke Skywalker.

Tramite le ultime dichiarazioni scopriamo che il protagonista non sarà l’unico Jedi all’interno della serie.

Ecco invece la sinossi condivisa da Disney+ che descrive la serie di Obi-Wan Kenobi: