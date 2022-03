Obi-Wan Kenobi: online il trailer e le foto ufficiali della serie Disney+

Obi-Wan Kenobi è tra le produzioni più attese dedicate a Star Wars, e i fan attendevano un trailer neanche fosse il nuovo Messia. Oggi, dopo le tante speculazioni sulla data di uscita riguardante il teaser, possiamo finalmente tirare un respiro di sollievo e goderci insieme le novità concerni alla serie con protagonista Ewan McGregor, che torna ancora una volta nei panni del Maestro Jedi.

Nelle prime scene del trailer (che potete visionare a inizio articolo) vediamo il Maestro Jedi intento a guardare il piccolo Luke su Tatooine, intento a giocare spensierato, e ignaro del suo futuro. Successivamente le scene, vireranno su altri personaggi, come ad esempio gli Inquisitori Sith o Owen Lars, lo zio di Luke.

La storia inizia 10 anni dopo i tragici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha dovuto fronteggiare la sua più grande sconfitta: la corruzione e la deludente caduta del suo migliore amico, e apprendista Jedi Anakin Skywalker, che come ben ricordiamo è passato al lato oscuro della Forza, come Sith Lord Darth Vader.

Intanto, poco prima del trailer della serie, sono state rilasciate delle immagini ufficiali, che come sempre, potete visionare in calce:

