L’Attacco dei Giganti è sempre stato denigrato da Yoshiyuki Tomino, lo storico creatore del franchise di Mobile Suit Gundam, che durante un articolo postato nel Dicembre del 2013 ha iniziato la sua campagna contro il manga di Isayama. Il discorso è tornato in auge sui vari forum giapponesi, che hanno discusso della questione inerente ad uno dei prodotti più seguiti al mondo.

L’articolo in questione è stato pubblicato da J-CAST, e cita le seguenti parole:

Il regista Yoshiyuki Tomino, che ha prodotto anime di successo come Mobile Suit Gundam, ha scatenato l’ira dei fan de L’Attacco dei Giganti, denigrando uno dei manga più popolari al mondo, a partire dal 2013. Il direttore Tomino ha dichiarato che l’opera sembra scritta da un uomo violento e testardo che vuole alleviare il suo risentimento, insieme al fatto che il manga contiene una forte estremizzazione sessuale e aspetti offensivi di ordine pubblico generale. Il creatore di Gundam ha aggiunto che non avrebbe mai permesso la pubblicazione del manga in questione, e non avrebbe nemmeno mai letto una sola pagina di esso. Ma Il regista Yoshiyuki Tomino non si è fermato qui, ed ha discusso degli editori che dovrebbero analizzare altre strade per esplicare il messaggio che vuole trasmettere un autore, e non fermarsi alla prima opzione come in questo caso. In un mondo del genere, pubblicare un’opera con questo volto violento ed estremo, e lasciarla invariata nel corso del tempo, con il solo scopo di vendere, è davvero assurdo.

Le forti parole di Yoshiyuki Tomino, il papà di Mobile Suit Gundam, colpiscono l’opera di Hajime Isayama sotto tutti i punti di vista, lasciando varchi aperti e opinabili su una delle opere più seguite al mondo in questo momento.

Per quanto riguarda i nuovi episodi invece, vi ricordiamo che Night of the End (Notte della Fine) è attualmente disponibile in streaming.

Infatti, Attack On Titan 4×25 (Episodio totale 84) è stato trasmesso domenica 6 marzo in Giappone, ed è disponibile sottotitolato in italiano a partire dalle 21.45 dello stesso giorno su Crunchyroll. Come già accennato in precedenza, @AoTWiki ha condiviso titolo e foto dell’episodio 4×27, che si intitolerà “Retrospettiva”.

Retrospettiva è ufficialmente l’86° episodio complessivo de L’Attacco dei Giganti, e dovrebbe adattare gli eventi narrati nel capitolo 129 del manga, che si intitola però “Nostalgia“.

In calce il titolo e la foto del nuovo episodio e una piccola preview dell’episodio 85 – 4×26 che si intitolerà “Traditori” e arriverà su Crunchyroll domenica 13 marzo 2022.