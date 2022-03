One Piece può vantare un autore davvero atipico, capace di mostrarsi sempre meno al pubblico e concedere grame interviste. Infatti le foto e le apparizioni in pubblico sono sempre scarse e l’Eiichiro sensei rimane sempre un incredibile mistero, proprio come il suo manga.

La faticosa routine lavorativa ha condotto Oda a fare rinunce pesanti nella sua vita: infatti il tempo passato con la propria famiglia è ridotto, insieme alla possibilità di uscire a cena fuori e via discorrendo. Ma nonostante la maggior parte delle sue ore le passi a lavoro su One Piece, il celebre mangaka trova sempre un minimo di tempo da dedicare a casa, e a tal proposito Oda è rimasto colpito da una domanda insolita posta dalla figlia.

Durante un’intervista vecchiotta (ma rilasciata da poco su Reddit), dove il viso di Oda è censurato da un emoji di Rufy, è stato rivelato il personaggio preferito della figlia di Eiichiro, che risulta essere Boa Hancock, l’imperatrice di Amazon Lily. Inoltre il mangaka ha raccontato un piccolo aneddoto familiare, dove sempre la figlia gli ha posto una domanda lecita, esilarante e sicuramente scomoda:

Papà ma a te piace molto il seno, vero?

Domanda lecita che si riferisce al design dei personaggi femminili disegnati da Oda, che senza ombra di dubbio rispecchiano anche i gusti del sensei.

Ricordiamo che One Piece avrà una versione in live-action prodotto da Netflix:

Il cast quando è stato rivelato ovviamente ha suscitato polemiche e discussioni non indifferenti da parte del pubblico, mantenendo alte la diffusione delle news nelle prime settimane della dichiarazione ufficiale degli attori.

One Piece attualmente è al capitolo 1042; la saga di Wano è alle battute finali e Rufy è sempre più pronto al suo destino. Se il live-action avrà successo, il materiale alla produzione ed agli sceneggiatori, di certo non mancherà. Il caso Cowboy Bebop (qui la nostra recensione) di certo ha scosso l’utenza che non ha alte aspettative per la produzione.

One Piece gode di una fama incredibile, dovuta ad una storia appassionante che da anni cattura, ed ha catturato milioni di lettori in tutto il mondo. L’omonima serie, grazie a questo, possiede un merchandising variegato e prolifero e Shueisha, approfittando della situazione, decide di rilasciare un gioco di carte ufficiale.