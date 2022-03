One Piece – annunciato il gioco di carte ufficiale: ecco il commento di Oda

One Piece gode di una fama incredibile, dovuta ad una storia appassionante che da anni cattura, ed ha catturato milioni di lettori in tutto il mondo. L’omonima serie, grazie a questo, possiede un merchandising variegato e prolifero e Shueisha, approfittando della situazione, decide di rilasciare un gioco di carte ufficiale.

Nonostante sia trascorso molto tempo dall’inizio delle avventure di Rufy, il manga del sensei Oda continua a essere tra i più apprezzati al mondo, e quindi non c’è da stupirsi che la casa editrice proponga idee sempre nuove ed interessanti verso la sua opera, che verso fine luglio esordirà con un gioco di carte dedicato.

Eiichiro Oda, ovviamente, ha commentato la notizia:

Non sono più un appassionato di giochi di carte, e in questo momento conosco davvero poco il mondo inerente alla cosa, ma credo sia come giocare a Yu-Gi-Oh!, tipo, no? Sarà disponibile in AR (realtà aumentata)? Questo gioco sarà disponibile in tutto il mondo e avrà i disegni del manga, non dell’anime e quindi a maggior ragione, terrò sotto controllo tutti i lavori. Invece, parlando del gioco di carte di One Piece…beh, non vedo l’ora che arrivi. Ah poi ho scoperto che non sarà un gioco in realtà aumentata, quindi è sicuro che ci saranno le carte vere.

Here is my translation of Oda’s new message about OP card game that will be released in July. Oda says it will be available around the world.👍 Official website: https://t.co/owJncJZpKj pic.twitter.com/62eK7DqEN1 — sandman (@sandman_AP) March 7, 2022

Stando alle parole dell’autore, il gioco di carte di One Piece sarà disponibile in tutto il mondo, quindi anche in Italia, dove gli appassionati potranno aggiungere un altro pezzo alla loro personale collezione.

Inoltre, potete già visitare il sito dedicato al gioco di carte discusso in questo articolo, ed in calce è possibile visionare anche un piccolo trailer del prodotto di prossima uscita:

Ricordiamo che One Piece avrà una versione in live-action prodotto da Netflix:

Il cast quando è stato rivelato ovviamente ha suscitato polemiche e discussioni non indifferenti da parte del pubblico, mantenendo alte la diffusione delle news nelle prime settimane della dichiarazione ufficiale degli attori.

One Piece attualmente è al capitolo 1042; la saga di Wano è alle battute finali e Rufy è sempre più pronto al suo destino. Se il live-action avrà successo, il materiale alla produzione ed agli sceneggiatori, di certo non mancherà. Il caso Cowboy Bebop (qui la nostra recensione) di certo ha scosso l’utenza che non ha alte aspettative per la produzione.