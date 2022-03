Pokémon: Ash e Pikachu dicono definitivamente addio all’anime?

Con l’annuncio di Pokémon Violetto & Scarlatto, avvenuto durante il Pokémon Presents, insieme alla rivelazione della nona generazione, l’anime potrebbe dire addio in maniera definitiva ad Ash e Pikachu, lo storico team protagonista della serie.

L’addio del famigerato duo era stato rimandato al termine delle avventure riguardanti la regione di Alola, dove Ash e il suo fedele Pikachu avevano finalmente conquistato il titolo di campioni della Lega Pokémon, stravolgendo così l’andamento classico dell’anime; il mutamento è avvenuto parzialmente con la serie Pokémon Esplorazioni.

La nuova serie animata si ambienta tra Galar e le altre regioni precedenti del mondo dei Pokémon e vede Ash sempre come protagonista, insieme al suo compagno di viaggio Goh, un ragazzino determinato nella sua avventura, e combattivo nel suo obiettivo di catturare Mew e tutti i Pokémon esistenti. Il personaggio passo dopo passo si sta facendo spazio tra il pubblico ed al fianco di Ash potrebbe apprendere non solo il mestiere di Allenatore, ma potrebbe anche assumere il ruolo star assoluta dell’anime.

Ricordiamo che dopo un incredibile lasso di tempo, Ash e Pikachu hanno ottenuto un considerevole numero di titoli, volti a sancire il loro valore, insieme alla vastità di Pokémon incontrati e catturati. Se i due durante l’attuale serie anime riescono a trionfare nella Pokémon World Coronation Series, i due personaggi non hanno veramente nient’altro da dire e forse, proprio allora, il loro addio potrebbe essere definitivo.

Parlando dei tre starter dei nuovi videogiochi, invece:

Quaxly è uno dei tre starter selezionabili del prossimo Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, e si tratta di un Anatroccolo di tipo Acqua, seguito da Sprigatito, ovvero un Erbagatto, di tipo Erba, e Fuecoco Fuocodrillo di tipo Fuoco. La semplicità della nona generazione ricorda gli albori della serie, dove il design rispecchiava una leggerezza non indifferente e questo ha permesso di fondere vecchio e nuovo in una buona fusione storica.

Nintendo ha quindi dato il via alla nona generazione Pokémon che fin dal lancio ha fatto già discutere e riflettere gli appassionati, nonostante siano passati pochi giorni dall’annuncio. Ma le meraviglie di internet non si fermano con la notizia appena letta, e ancora una volta colpiscono egregiamente, non si placano, e senza lasciarci fiatare un attimo si presenta con un crossover improponibile, spiccato e divertente, che coinvolge Le Bizzarre Avventure di Jojo, uno dei manga più letti e seguiti in assoluto, vi invitiamo a cliccare al link e non ve ne pentirete.