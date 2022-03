Nintendo: l’azienda si oppone contro lo Russia e blocca tutto

Nintendo si oppone contro la guerra scaturita dalla Russia, e insieme ad altri big del settore, tra cinema e appunto videogiochi, l’opposizione mediatica non appresta a fermarsi. Ricordiamo che anche EA (Electronics Arts) ha fatto la sua mossa, e ha eliminato dalle squadre disponibili in Fifa 22, tutte quelle russe e bielorusse; inoltre anche CD Projekt RED ha bloccato tutto il suo materiale sul territorio russo.

Tra le big spicca anche Playstation stessa, che decide di eliminare dagli store PS4 e PS5, il nuovo titolo Gran Turismo 7, impedendone, quindi la regolare vendita. A tutto ciò si unisce anche Nintendo.

Da come possiamo leggere su Nintendo Life, l’azienda ha deciso di sospendere i pagamenti in rubli all’intero dell’eShop, impedendo quindi la vendita digitale di qualsiasi titolo e DLC annessi.

Come se non bastasse, il colpo del Knock out lo si legge all’interno del Nintendo eShop russo, dove quest’ultimo è ora in modalità “manutenzione”. Nintendo si scusa in ogni caso per l’inconveniente, invitando i giocatori ad attendere aggiornamenti.

Se la situazione tra Russia e Ucraina non si assesta, tutto l’intrattenimento è istantaneamente bloccato su tutto il suolo russo, in attesa di aggiornamenti positivi riguardanti la situazione.

Tutto il mondo si sta muovendo per aiutare l’Ucraina, con ogni mezzo e metodo possibile, sperando sempre di fare di più ad ogni occasione. Dopo le grandi case di distribuzione cinematografica statunitensi che hanno deciso di bloccare la propria distribuzione in Russia, di certo quest’ultima di Elden Ring fa capire ancora una volta la capacità di solidarietà ed empatia del mondo, verso disgrazie più grandi.

Ricrediamo anche che Pokémon Scarlatto e Violetto si sono presentati al pubblico, e nonostante tutto stavano rischiando di non essere presentati visti gli eventi drammatici che hanno coinvolto Russia e Ucraina. La notizia arriva dopo un’altra dichiarazione rilevante da parte di EA, riguardo ai provvedimenti da adottare riguardo l’uscita dei suoi videogame sportivi in Russia, compreso Fifa ovviamente.

