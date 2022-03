Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono stati finalmente annunciati per Nintendo Switch durante il Pokémon Presents che ha svelato le date approssimative dei titoli: Fine 2022.

Game Freak dopo Leggende Pokémon: Arceus di certo non si è fermata, e prontamente si è messa di nuovo all’opera per donare al pubblico un nuovo titolo di uno dei brand più famosi e remunerativi al mondo. Ovviamente i dettagli sono ancora esigui, ma di certo nel corso di questi mesi avremmo sicuramente qualche informazione aggiuntiva; intanto potete visionare il trailer rilasciato durante la presentazione:

Nintendo ha quindi dato il via alla nona generazione Pokémon che fin dal lancio ha fatto già discutere e riflettere gli appassionati, nonostante siano passati pochi giorni dall’annuncio. Ma le meraviglie di internet ancora una volta colpiscono egregiamente, non si fermano, e senza lasciarci fiatare un attimo si presenta con un crossover improponibile, spiccato e divertente, che coinvolge Le Bizzarre Avventure di Jojo, uno dei manga più letti e seguiti in assoluto.

Un artista/utente Twitter ha pubblicato un immagine del crossover appena citato, mostrando non solo il suo talento ma anche il suo umorismo che in un periodo del genere di certo non può mancare; il protagonista è uno dei nuovi starter, ovvero Quaxly, il tipo Acqua che ha suscitato ispirazione insieme all’iconico Josuke di Diamond is Unbreakable , uno dei personaggi più amati della serie creata da Hiroiko Araki.

This was the first thing I thought of. I think Josuke would make a great Quaxly. #PokemonDay pic.twitter.com/KpEakSQLdq — Diet Noods (@dietnoods) February 27, 2022

Sicuramente una trovata geniale e passionale, verso il mondo rappresentato che di certo farà felice i fan di entrambe le serie; un mush-up geniale, sfizioso e divertente che di certo non passerà inosservato. Insieme a Josuke è presente Quaxly quindi, è uno dei tre starter selezionabile di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, si tratta di un Anatroccolo di tipo Acqua, seguito da Sprigatito, ovvero un Erbagatto, di tipo Erba, e Fuecoco Fuocodrillo di tipo Fuoco.

Il brand Pokémon non assesta la sua corsa, e dopo alcuni anni degni di nota ritorna alla grande per tutti gli appassionati che di certo non rimarranno a bocca asciutta. L’evento in questione ha attirato qualsiasi media e qualsiasi pubblico, pronto a seguire questo nuovo percorso tracciato dalla leggendaria Game Freak.