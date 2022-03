Dr. Stone: rivelata la data della fine del manga

Dr. Stone è stata una delle serie incrollabili Shonen negli ultimi anni.

Tutte le cose belle devono finire e ai fan è stato promesso che Dr. Stone avrebbe chiuso il suo manga nel 2022.

Ma ora, un nuovo rapporto ha confermato la sua data di fine esatta e sta arrivando velocemente.

L’aggiornamento è arrivato oggi quando Shueisha ha pubblicato un nuovo capitolo del Dr. Stone insieme a molti altri.

È stato lì che Dr. Stone ha condiviso la notizia che il suo capitolo finale sarà pubblicato la prossima settimana, il 6 marzo.

Dr. STONE is ending next week?!! The next chapter is said to be the climax of the story with 26 pages planned. It’s also the 5th Anniversary for the series.

Boichi wrote in his comment: “The past 5 years with Dr. STONE has been astounding, amazing, thrilling, and dynamic!” pic.twitter.com/8cfmUidyt4

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) February 27, 2022