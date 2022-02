Dr Stone: alcuni chiarimenti sul criminale misterioso

Dr. Stone ha finalmente rivelato la vera identità del Why-Man, il villain principale della serie che ha dato inizio a tutto!

Mentre la serie di Riichiro Inagaki e Boichi continuava a esplorare il mondo e a rivelare nuove tecnologie nel Mondo di Pietra, il mistero principale su chi li avesse pietrificati in primo luogo iniziò a diventare molto più chiaro.

È stato scoperto che la fonte della pietrificazione proveniva da qualcuno che Senku Ishigami e gli altri etichettavano come “Why-Man” e che si era nascosto sulla luna.

Ora la serie ha rivelato chi è veramente questo villain con il nuovo capitolo del manga.

L’arco finale della serie vede le persone della Terra raggrupparsi per testare diversi razzi fino a quando uno non ha avuto abbastanza successo da fare il viaggio nello spazio.

Con Senku, Kohaku, Stanley e Ryusui a bordo del razzo sulla luna, il capitolo precedente aveva entusiasmato i lettori sul fatto che fossero finalmente in grado di affrontare direttamente il Why-Man.

Mentre i fan avevano le loro teorie su chi potesse essere davvero questo cattivo, l’ultimo capitolo della serie ha rivelato la loro identità in un modo tale che i fan probabilmente non hanno indovinato chi sia.

Qui di seguito, ecco il post Twitter condiviso da Comicbook che permette di scoprire l’identità del personaggio misterioso:

Big #DrStone spoilers #DrSTONE228

Why-Man's identity has been revealed…and it's the Medusas themselves that have formed a hive mind! Def not expected! pic.twitter.com/FYuhF9a0PJ

— Nick Valdez (@Valdezology) February 7, 2022