Tra le uscite manga Star Comics di Febbraio 2022 si segnalano l’esordio con cofanetto di Therapy Game, di Horror Theater e di Rosen Blood, oltre che della nuova edizione di Card Captor Sakura e della saga Super Dragon Ball Heroes – Big Bang Mission!!!

Seguono le uscite Star Comics di Febbraio 2022, qui gli annunci manga di Lucca 2021.

USCITE STAR COMICS DEL 02 FEBBRAIO 2022

SHAMAN KING FINAL EDITION 21

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 192 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

Tornano le avventure di Yoh e i suoi compagni in una nuova edizione da urlo, che, grazie a un’inedita veste grafica, pagine a colori, testi accuratamente revisionati e un’innovativa presentazione con doppia sovraccoperta (che propone le “classiche” illustrazioni della prima edizione assieme a rivisitazioni totalmente inedite), vi permetterà di gustare a pieno il capolavoro indiscusso del maestro Takei!

Grazie a Maiden degli X-LAWS, Ren è tornato in vita. Nel frattempo, alcuni uomini di Hao affrontano Horohoro e gli ICEMEN per impadronirsi delle loro anime. Horohoro viene messo con le spalle al muro ma, dopo aver riflettuto sulle parole del padre, raccoglie tutte le forze che gli rimangono e lancia la sua sfida a Brocken…

QUEER 25

WHISPER ME A LOVE SONG 4

Eku Takeshima

12,8×18, B, b/n e col., 176 pp, con sovraccoperta, € 6,50

Il giorno della cerimonia d’ammissione al liceo, la matricola Himari definisce “amore a prima vista” la profonda ammirazione che sente nei confronti di Yori, la cantante di una band che si esibisce alla festa di benvenuto per i nuovi studenti. Quando più tardi le due s’incontrano, la ragazza confessa ciò che prova alla senpai, che per tutta risposta… s’innamora di lei! Nel suo caso, però, si tratta di un vero e proprio sentimento romantico…

Compresi i rispettivi sentimenti, Himari e Yori si sono finalmente messe insieme come una vera coppia! Un giorno, però, davanti alla senpai, che nonostante abbia raggiunto il suo scopo ha deciso di restare nella band come vocalist, fa la sua comparsa Shiho Izumi, l’ex cantante delle SS Girls. A quanto pare tra la giovane e Aki ci sono dei trascorsi…

QUEER 26

THERAPY GAME BOX

Contiene i voll. 1 e 2 e una cartolina

Meguru Hinohara

12,8×18, B, b/n e col., 170 + 194 pp, con sovraccoperta, € 13,00

Minato è un ragazzo gay con il complesso del fratello maggiore. Una sera, in un bar, incontra uno studente universitario di nome Shizuma, completamente ubriaco. Sedotto dal tocco delicato dello sconosciuto, che sembra volerlo coccolare (nonostante sia etero!), Minato trascorre la notte con lui, salvo poi scoprire, al suo risveglio, che Shizuma ha completamente rimosso il loro incontro e il tempo passato insieme! Accecato dalla rabbia, Minato dichiara che lo farà innamorare e scommette con i suoi amici che riuscirà a conquistarlo…

Spin-off di Secret XXX, rispetto al quale ha goduto di un successo ancora maggiore, la seconda opera di Meguru Hinohara vi trascinerà in una storia d’amore all’insegna della dolcezza che scioglierà anche i cuori più imperturbabili! La miniserie è composta da due volumi raccolti in un esclusivo box da collezione.

NEVERLAND 354

INUYASHA WIDE EDITION 3

Rumiko Takahashi

14,5×21, B, b/n e col., 338 pp, cover con alette, € 9,95

Kagome è una studentessa delle medie la cui famiglia gestisce un santuario shintoista. Il giorno del suo quindicesimo compleanno viene improvvisamente aggredita da un terribile demone che la risucchia all’interno di un pozzo, catapultandola indietro nel tempo fino all’epoca Sengoku. La ragazza cerca rifugio in un bosco, dove si imbatte in un affascinante ragazzo mezzodemone dai lunghi capelli bianchi sigillato in un sonno magico. Una volta risvegliato da Kagome, il giovane riconosce in lei la reincarnazione della sacerdotessa Kikyo, custode della preziosa Sfera delle Quattro Anime…

Dopo una parentesi nel presente, Kagome ritorna nell’epoca Sengoku e si ricongiunge a Inuyasha e Shippo. La ricerca dei frammenti della Sfera delle Quattro Anime sembra dare i suoi frutti, ma lo spiacevole incontro con una vecchia strega costringe il mezzodemone a fare i conti con le ferite del suo passato. Cos’è davvero successo cinquant’anni prima tra lui e Kikyo?

YOUNG 331

EDENS ZERO 13

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, cover con alette, € 4,90

Anche in edicola

Il giovane Shiki vive sul pianeta Granbell insieme ai robot che animano un vastissimo parco a tema. Un giorno arrivano due visitatori, i primi a mettere piede su Granbell da circa un secolo: Rebecca, una giovane creatrice di contenuti digitali, e il suo gatto blu Happy. I tre vanno subito d’accordo e diventano amici… Ancora non sanno che questo incontro cambierà i loro destini!

Prima di rimettersi in viaggio, Shiki e i suoi compagni si sono recati su Granbell dove, con loro enorme sorpresa, hanno incontrato il redivivo Ziggy! Quest’ultimo, però, è cambiato a tal punto da sembrare un’altra persona e, dopo aver dichiarato di voler dominare gli esseri umani, ha tentato di affondare l’Edens Zero! Scampato il pericolo grazie all’intervento di Elsie, Shiki e gli altri partono all’inseguimento dell’Edens One con cui il Re Demone vuole raggiungere Mother, e arrivano alla linea di confine che separa il Sakura Cosmos dallo spazio esterno…

DRAGON 281

DR.STONE 18

Riichiro Inagaki, Boichi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

Anche in edicola

In un attimo tutti gli esseri umani si sono trasformati in pietra e anche lo studente delle superiori Taiju è rimasto vittima di questo misterioso fenomeno. Tuttavia, molte migliaia di anni dopo… Taiju e il suo amico Senku si risvegliano e decidono di ricostruire la civiltà da zero! Si apre così il sipario su un sensazionale racconto di adventure survival science fiction!

Regno della scienza vs. regno della scienza! Lo scontro tra i due scienziati, Senku e il Dr. Xeno, si trasforma in una guerra a chi colpisce per primo il leader del gruppo nemico! Mentre la vera identità del Dr. Xeno e lo strano legame che lo unisce a Senku si fanno sempre più chiari, i proiettili assassini del cecchino Stanley sono sempre più vicini a colpire la Perseus!

UP 210

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! 3

Take

12,8×18, B, b/n e colore, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Shinichi Sakurai è un tranquillo studente universitario a cui piace stare per conto suo, dividendosi tra studio, lavoro part-time e qualche passatempo… Se non fosse che la quiete delle sue giornate è puntualmente turbata da Hana Uzaki, una prosperosa ed energica kohai che sembra essersi posta come obiettivo nella vita quello di tormentare il suo senpai!

Uzaki ha risarcito Sakurai del materasso che gli ha rovinato. Ovviamente, il denaro proviene dalla madre della ragazza e, per restituire la cifra avanzata dall’acquisto, Shinichi si reca per la prima volta a casa della sua kohai, dove incontrerà sua madre. Ma, anche questa volta, lo sguardo truce di Shinichi e, soprattutto, il suo inquietante amore per i gatti saranno all’origine di un devastante fraintendimento!

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 11

Gosho Aoyama

12,8×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

A grandissima richiesta, arriva finalmente la riedizione completa delle avventure del più piccolo, grande detective di tutti i tempi! Con testi riveduti e corretti, una nuova veste grafica e volumi in formato maxi con sovraccoperta, le indagini dell’infallibile “signorino in giallo” ripartono da zero!

Il detective Mori viene invitato in un programma televisivo di argomento poliziesco, ma proprio mentre va in onda lo show, nello stesso edificio avviene un omicidio. Sarà poi la volta di far luce sul misterioso appuntamento di Ran con una persona che lei stessa definisce “molto importante”. In questo caso, però, a muovere l’irrefrenabile curiosità del piccolo detective è anche una punta di gelosia…

USCITE STAR COMICS DEL 09 FEBBRAIO 2022

UBISOFT 8

RABBIDS 4

SCARABOCCHI

Thitaume, Romain Pujol

21×28, C, colore, 48 pp, € 14,90

Dal loro arrivo sulla Terra, i Rabbids hanno dimostrato la sfortunata tendenza a invadere la vita quotidiana degli umani.

Imprevedibili, folli, divertenti ma mai volgari, non smettono di lasciare il segno nel mondo di oggi parodiando tanto l’attualità quanto le nostre abitudini con una leggerezza e un umorismo tutto loro. Questi volumi raccolgono una grandissima quantità di pazzi pasticci e situazioni paradossali.

Thitaume e Romain Pujol utilizzano delle gag demenziali per regalare al mondo una prospettiva tanto inedita quanto spassosa, con buona pace di Rayman!

BIG 73

FAIRY TAIL NEW EDITION 56

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con alette, € 4,30

Anche in edicola

In occasione della messa in onda dell’anime di Fairy Tail, ecco a voi un’edizione nuova di zecca dell’acclamatissima opera del maestro Mashima, che grazie a un’approfondita revisione dei contenuti renderà la vostra lettura un’inedita, sorprendente avventura. Le imprese della gilda più strampalata e divertente che si sia mai vista ripartono da zero!

Nella battaglia per la difesa di Magnolia il contesto bellico cambia di secondo in secondo. Otto degli Spriggan 12 a difesa di Zeref sono ancora in campo e la situazione resta imprevedibile. Ad Harujion, nel frattempo, la straordinaria magia di Dimaria mette alle strette le “sorelle” Wendy e Sheria, mentre alla gilda di Fairy Tail, dove Natsu giace malato, i maghi spariscono per opera di Jacob…

FAN 268

DARLING IN THE FRANXX 3

Kentaro Yabuki, Code:000

12,8×18, B, b/n e colore, 180 pp, con sovraccoperta, € 5,90

In una terra ormai priva di vegetazione a seguito di catastrofi ambientali, il genere umano ha costruito le Plantation, gigantesche città-fortezza semoventi in cui è possibile godersi i benefici della civiltà. Misteriosi e colossali esseri chiamati Stridiosauri, tuttavia, hanno iniziato ad attaccare le città una dopo l’altra. Per affrontarli, un gruppo di scienziati ha quindi sviluppato delle armi robotiche umanoidi battezzate Franxx. Il compito di difendere l’umanità a bordo di questi robot è stato affidato ai Bambini…

Attirato dallo scambio di carburante tra Plantation, un grosso branco di Stridiosauri si dirige verso la Città Tredici. Di fronte a quella che si prospetta come una battaglia senza precedenti, i Bambini sono in fibrillazione, ma il corpo di Hiro, dopo la seconda volta a bordo di un Franxx con “l’ammazza-partner”, è sofferente e vicino al limite. Zero Two, inoltre, ha ricevuto l’ordine di rientro e il suo partner non sembra essere in grado di trattenerla…

POINT BREAK 262

NO GUNS LIFE 10

Tasuku Karasuma

12,8×18, B, b/n, 240 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Il mondo è devastato dalle guerre combattute dagli extended, soldati il cui corpo è stato ibridato con armi biomeccaniche. Juzo Inui è un reduce tornato alla vita civile. Incapace di ricordare il proprio passato prima dell’operazione che lo ha reso un extended, vive ai margini della società occupandosi di crimini in cui sono coinvolti i suoi simili.

L’Ufficio di Difesa, che un tempo si era occupato di riorganizzare l’esercito, ha un incarico da affidare a Juzo. Si tratta di difendere la città da una minaccia scaturita da una controversa eredità della guerra. Dotato della nuova forza affidatagli dal Numero Dodici, come si destreggerà “il risolutore” in questa situazione?

ZERO 259

SAVAGE SEASON 8

Mari Okada, Nao Emoto

11,5×17,5, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Kazusa e le sue quattro amiche fanno parte del club letterario della scuola. Un giorno, mentre discutono animatamente di ciò che vorrebbero fare prima di morire, una di loro si lascia andare e pronuncia la parola “sesso”. Da quel momento, nelle ragazze si risveglia un’irriducibile curiosità, che le porterà a spingersi sempre più sulla soglia dell’età adulta alla scoperta della sessualità e dei suoi turbamenti!

Kazusa e le sue amiche si barricano all’interno della scuola, chiedendo che vengano revocati sia il divieto di avere relazioni che l’espulsione di Sonezaki. Riusciranno a ottenere ciò che vogliono? Nel frattempo, nelle loro vite di adolescenti l’intrico di sentimento e impulsi sessuali si fa sempre più ingarbugliato…

KAPPA EXTRA 271

ARIADNE IN THE BLUE SKY 11

Norihiro Yagi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Il giovane Lacyl vive in una remota zona rurale ma la pacifica esistenza che conduce non è abbastanza per lui, e la sua mente si perde spesso in sogni in cui compaiono maestose città volanti. Un giorno si troverà a salvare una fanciulla sconosciuta, scoprendo così che le città volanti esistono davvero! La misteriosa Leana, infatti, altri non è che la principessa di Ariadne, una delle sette capitali incantate…

Proseguendo il proprio viaggio, la comitiva di Lacyl s’imbatte nei Mau, una razza che odia l’energia fotonica in quanto “proibita”, e in una banda armata che vuole impossessarsi dell’antico manoscritto dei Ruusa. Inizia così una lotta su tre fronti, mentre nel frattempo fa la sua comparsa anche uno dei tre potenti uomini che hanno fatto terminare la Grande Guerra. La nuova battaglia potrebbe aprire un nuovo capitolo del lungo viaggio di Lacyl e Leana…

WONDER 112

IL DURO LAVORO DI MUSUBU 2

Taishi Mori

12,8×18, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Goro Sagami lavora nel reparto vendite della Industrie della Gomma Shonan S.p.a., ed è segretamente innamorato di Musubu del reparto di sviluppo generale, una bella ricercatrice che si dedica con tutta se stessa alla produzione di… preservativi! Quando finalmente si trova a lavorare fianco a fianco con lei, a Goro non sembra vero. Riuscirà a far breccia nel cuore della misteriosa e riservata collega evitando di mettersi in imbarazzo tra fraintendimenti e inevitabili doppi sensi?

Lentamente (molto lentamente…), Sagami sta accorciando le distanze che lo separano da Musubu, quand’ecco che, dalla bocca della ragazza, sente uscire una frase che lo lascia di stucco: “Io non ho mai avuto di queste esperienze”. Presto però verrà per lui il momento di parlare in maniera altrettanto sincera…

EXPRESS 260

P&ME – POLICEMAN AND ME 15

Maki Miyoshi

11,5×17,5, B, b/n, 176 pp, € 4,50

La sedicenne Kako partecipa a un gokon organizzato da persone più grandi spacciandosi per una ventiduenne. In quell’occasione conosce Kota (23 anni) e tra i due comincia a scorgersi una buona intesa, ma sul più bello le cose prendono una piega decisamente inaspettata… Il bel Kota è un poliziotto tutto d’un pezzo! Cos’accadrà quando scoprirà la vera età di Kako? Riuscirà la ragazza a far breccia nel cuore dell’inflessibile agente?!

Kota si aliena dalla realtà, stretto dai ricordi del passato. Sembra che le voci di chi gli vuole bene non riescano più a raggiungere il suo cuore, che si tiene distante persino da Kako. La ragazza decide di andare a trovare il giovane poliziotto insieme a Okami ma, davanti a lei, i due finiscono per sfidarsi…

A SILENT VOICE ULTIMATE BOX (BOX VUOTO)

Yoshitoki Oima

€ 5,00

Dallo scorso settembre è già disponibile A SILENT VOICE ULTIMATE BOX, che raccoglie i sette volumi del manga e il fanbook, con illustrazioni a colori, approfondimenti e le storie pilota che hanno permesso a Yoshitoki Oima di ottenere la serializzazione dell’opera.

Per la gioia di chi possiede già tutti i volumi, dal 9 febbraio sarà possibile acquistare anche il box vuoto, al prezzo di 5,00 euro, in fumetteria, libreria e store online.

USCITE STAR COMICS DEL 16 FEBBRAIO 2022

DEEP BEYOND 1

Mirka Andolfo, David Goy, Andrea Broccardo

17×26, C, colore, 96 pp, € 13,90

In un futuro prossimo, la Terra è sottopopolata, devastata dalle terribili conseguenze del millennium bug. La sopravvivenza dell’umanità – e, forse, del pianeta stesso – è nelle mani di un piccolo gruppo: scienziati di talento che, nonostante la situazione avversa e le stupide faide che continuano a dividere l’esiguo numero di persone ancora in vita, cercano di capire e studiare cosa si nasconde nelle profondità degli abissi. Qualcosa di misterioso e pericoloso, che alla fine potrebbe causare una catastrofe ancora peggiore e più distruttiva!

The 100 incontra Low, con un pizzico di Death Stranding nella nuovissima serie thriller fantascientifica (già hit internazionale) firmata Mirka Andolfo.

SCP EXTRA 22

LE SETTE MERAVIGLIE

IL TEMPIO DI ARTEMIDE

Luca Blengino, Antonio Sarchione

21×28, C, colore, 56 pp, € 14,90

Le sette meraviglie, maestose e straordinarie, sono ricordate come le opere più belle e impressionanti dell’umanità, ma celano dei segreti che non sono ancora stati svelati.

Due fortunati ladruncoli organizzano un vero e proprio “colpo della vita” tra le colonne del Tempio di Artemide (356 a.C), in una brillante avventura illustrata da Antonio Sarchione, scritta da Luca Blengino. Una saga emozionante e mozzafiato tra la maestosità delle più grandi opere storiche d’ingegno dell’uomo e le affascinanti storie delle esistenze che hanno contribuito a renderle tali.

MY HERO ACADEMIA – THE MOVIE – HEROES:RISING – ANIME COMICS

Kohei Horikoshi

11,5×17,5, B, colore, 352 pp, con sovraccoperta, € 12,00

Sulla remota isola di Nabu, all’estremo sud dell’arcipelago Giapponese, prende il via il progetto di addestramento della prossima generazione di Heroes! Deku, Bakugo e gli altri della 1-A si stanno mettendo alla prova come professionisti, offrendo aiuto alla gente dell’isola nella placida vita di tutti i giorni, ma all’improvviso si trovano ad affrontare l’attacco di alcuni Villain misteriosi. Comincia così una tremenda battaglia che vedrà opporsi la nuova generazione di Heroes e la banda di un nemico inarrestabile dotato di molteplici Quirk!

Unitevi a Midoriya e compagni e sventate la minaccia che incombe sull’isola di Nabu, in questo prezioso anime comics tutto a colori tratto dal secondo film d’animazione ispirato all’universo creato dal maestro Kohei Horikoshi!

UMEZZ COLLECTION 15

HORROR THEATER 1

Kazuo Umezz

15×21, B, b/n, 320 pp, con sovraccoperta, € 15,00

Una ragazza separata dalla famiglia in tenera età si ricongiunge ai suoi genitori, ma nella nuova casa si troverà a convivere con uno strano bebè che renderà la sua vita uno spaventoso incubo a occhi aperti. Desiderare che una bambola di legno prenda vita può dare esiti edificanti, come in una nota favola, ma anche assolutamente nefasti. Nella società dell’immagine ogni cosa è rapportata all’apparenza esteriore ed è facile quindi che una ragazza poco fortunata in amore finisca con l’incolpare il proprio aspetto fisico, decidendo di seguire una dieta eccessivamente ferrea pur di far colpo sul ragazzo di cui è innamorata. Un conflitto di coppia assume connotati inquietanti quando lei sembra autoconvincersi di essere diventata un insetto. Queste e altre raccapriccianti vicende nella raccolta delle storie brevi più iconiche e memorabili del maestro dell’horror Kazuo Umezz!

DRAGON QUEST – THE ADVENTURE OF DAI 4

Riku Sanjo, Koji Inada, Yuji Horii

15,3×24, B, b/n e col., 344 pp, con sovraccoperta, € 9,00

Sulla solitaria isola dei mari del sud chiamata Dermlin, dove i mostri vivono in pace, abita un ragazzo che aspira a diventare un eroe. Il suo nome è Dai. Ben presto, l’incontro con il “precettore di eroi” Avan, apparso quando il mondo è stato nuovamente invaso dal male, metterà in moto il suo destino… Una nuova edizione tutta da scoprire, con pagine a colori e un’accurata revisione dei contenuti, per una serie che ha contribuito a rendere ancora più esaltante il mitico universo narrativo di Dragon Quest!

L’attacco dell’armata delle tenebre ha distrutto il regno di Papnica. Scampati al pericolo, Leona e i suoi si nascondono e attendono l’occasione per contrattaccare, ma vengono improvvisamente assaliti dal generale ghiacciofiamma Flazzard! La principessa si trova in una situazione disperata e Dai si precipita in suo aiuto. Riuscirà a fare in tempo?!

SHAMAN KING FINAL EDITION 22

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 192 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

Tornano le avventure di Yoh e i suoi compagni in una nuova edizione da urlo, che, grazie a un’inedita veste grafica, pagine a colori, testi accuratamente revisionati e un’innovativa presentazione con doppia sovraccoperta (che propone le “classiche” illustrazioni della prima edizione assieme a rivisitazioni totalmente inedite), vi permetterà di gustare a pieno il capolavoro indiscusso del maestro Takei!

“Le azioni hanno sempre delle conseguenze”… Chocolove mormora fra sé le parole di Yoh appena prima di perdere la vita a causa dell’attacco del golem di Redseb e Seyrarm. I due bambini hanno infatti deciso di vendicare il padre, che era stato ucciso proprio da Chocolove. Ma a un tratto, ecco comparire Yoh…

ACTION 335

RECORD OF RAGNAROK 8

Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui

12,8×18, B, b/n e col., 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Durante l’assemblea per decidere le sorti del genere umano che si svolge nel regno celeste ogni mille anni, irritati e stufi, gli dei hanno infine deliberato l’estinzione dell’umanità! La valchiria Brunhilde, tuttavia, titillandoli nell’orgoglio, li convince a indire il “Ragnarok”, ovvero la sfida finale fra divinità ed esseri umani! Per scongiurare la catastrofe, scendono così in campo i tredici uomini più forti della storia, che dovranno affrontare in scontri uno contro uno altrettante temibili divinità del regno celeste: che la battaglia fatale abbia inizio!

Si alza il sipario sul quinto incontro. Ad affrontarsi stavolta saranno Raiden Tameemon, l’uomo più forte della storia del sumo, e Shiva, il potentissimo dio distruttore a capo del pantheon della mitologia indiana. Ha inizio un furioso corpo a corpo senza esclusione di colpi!

STARLIGHT 341

YOTSUBA&! 15

Kiyohiko Azuma

12,8×18, B, b/n, 256 pp, con sovraccoperta, € 6,90

Yotsuba è una bambina curiosa, socievole e un po’ stramba: si avvicina a ogni cosa nuova con un entusiasmo irresistibile che finisce per travolgere chiunque le stia attorno. Appena trasferitasi in una nuova città assieme al padre, prende subito possesso della nuova casa e inizia a farsi conoscere nel vicinato, creando situazioni buffe una dietro l’altra.

Nuove, urgenti missioni attendono Yotsuba: cercare dei bei sassi tondi e lisci, imparare a usare le tempere, sostenere un esame (scritto e orale), spaventare a morte Yanda, creare un libro illustrato e… scegliere una cartella per la scuola! Fin dove la condurranno questa volta la sua insaziabile curiosità e la sua indomita fantasia?!

MUST 125

OLYMPIA KYKLOS 5

Mari Yamazaki

13×18, B, b/n e col., 194 pp, con sovraccoperta, € 6,90

Demetrio, allievo di un pittore di vasi della Grecia antica, è considerato da tutti un “rammollito” che si interessa troppo ai suoi disegni e poco alle donne. Ma c’è chi si aspetta di vederlo vincere le prossime Olimpiadi per risollevare le sorti del suo villaggio. Continuare imperterrito sulla sua strada o impegnarsi per soddisfare le aspettative altrui? Mentre si arrovella per trovare una soluzione… Demetrio finisce di punto in bianco nella Tokyo del 1964, tutta in fermento per l’imminente apertura delle Olimpiadi!

Demetrio è partito dal suo villaggio natale con la promessa di diventare un grande pittore e sobbarcandosi in più l’impegno di vincere alle Olimpiadi. In un salto temporale tra l’antica Atene e Tokyo, scopre i manga e la spettacolare arte del wrestling, traendone ispirazione come artista. A questo punto, però, mentre ad Atene si succedono eventi straordinari, viene raggiunto da una missiva inviata da Tritonia, il suo villaggio natale…

SHOT 248

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 11

Sorata Akiduki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

A causa dei suoi splendidi capelli rossi, Shirayuki è stata costretta a lasciare il suo paese natale per sfuggire all’ordine di diventare la concubina del principe. Rifugiatasi in un bosco del regno vicino, la giovane s’imbatte in Zen, un ragazzo che fin da subito le offre aiuto e protezione. Ancora non sa che quel ragazzo libero e coraggioso è nientemeno che il principe secondogenito del regno!

Shirayuki e compagni ricevono delle visite inattese! Sono tutti contenti di rivedere Yuzuri e gli altri di Lilias, ma… Nel frattempo, Zen sta ricevendo sempre più richieste di matrimonio e suo fratello Izana propone di organizzare un ricevimento in cui conoscere le candidate. Zen però fa una controproposta…

GREATEST 258

CARD CAPTOR SAKURA CLEAR CARD 10

CLAMP

11,5×17,5, B, b/n, 160 pp, € 4,50

Tornano le avventure di Sakura, uno dei personaggi più amati tra quelli partoriti dalle poetiche menti delle CLAMP, in un nuovo arco narrativo in cui la nostra eroina dovrà affrontare una serie di nuove ed emozionanti sfide!

Durante le attività del club di cheerleading nel cortile scolastico compare un personaggio che indossa una strana veste. Sakura lo affronta sfruttando le carte e anche Syaoran accorre in suo aiuto, ma il misterioso soggetto scompare. Incoraggiata a parlare, Sakura decide di rivelare a Syaoran il contenuto dei suoi bizzarri sogni…

TECHNO 312

GATE 15

Takumi Yanai, Satoru Sao

12,8×18, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

A Tokyo, nel quartiere di Ginza, è apparso un portale dal quale fuoriesce un agguerrito drappello di mostri e soldati armati in stile medievale. L’esercito riesce a respingerlo e a penetrare nel gate, stabilendo un avamposto nell’altro mondo, popolato da elfi, stregoni e draghi… Il posto ideale per un ufficiale otaku!

Conclusa la battaglia al Palazzo Giada, la viceministro Shirayuri e gli altri rappresentanti del governo tornano in elicottero ad Alnus, mentre i membri della fazione pacifista che si trovavano presso la prigione Basoon vengono presi in custodia. Ma le operazioni delle Forze di Autodifesa non sono ancora finite: è infatti necessario completare le manovre di evacuazione, però con gli inseguitori alle calcagna la situazione si fa sempre più difficile.

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 12

Gosho Aoyama

12,8×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

A grandissima richiesta, arriva finalmente la riedizione completa delle avventure del più piccolo, grande detective di tutti i tempi! Con testi riveduti e corretti, una nuova veste grafica e volumi in formato maxi con sovraccoperta, le indagini dell’infallibile “signorino in giallo” ripartono da zero!

Si apre una nuova sfida per il club dei Giovani Detective, indaffarato nella ricerca di un tesoro che pare sia nascosto nella casa abbandonata di un parente del professor Agasa. Qualcuno, però, è in agguato e aspetta solo che i ragazzini risolvano l’enigma. Conan si troverà poi a sfiorare un membro di quella misteriosa organizzazione di uomini in nero che sta cercando da tempo, ma proprio quando comincia a pedinare il losco individuo…

USCITE STAR COMICS DEL 23 FEBBRAIO 2022

MANHWA 79

SOLO LEVELING 6

DUBU(REDICE STUDIO), Chugong

15×21, B, colore, 152 pp, con sovraccoperta, € 8,90

Misteriosi portali collegano il nostro mondo a pericolosi dungeon in cui dimorano terrificanti mostri, mettendo a rischio la vita degli esseri umani. Degli eletti con poteri speciali, chiamati “hunter”, combattono per contrastarli. Jinwoo Sung, debole e senza particolari abilità, è classificato come hunter di grado E, ma fa del suo meglio per arrivare in fondo ai raid a cui prende parte per pagare le spese mediche della madre. Un giorno, tuttavia, a seguito di un inspiegabile evento, comincia a sviluppare i suoi poteri… Che qualcosa, in lui e per lui, sia destinato a cambiare?!

Contattato dalla gilda Tigre Bianca, che ha intuito il suo potenziale, Jinwoo Sung riceve una proposta di collaborazione decisamente allettante. Cosa sceglierà di fare?! Sarà poi il turno di affrontare un dungeon molto particolare, in quella che si preannuncia un’impresa diversa da tutte le altre: la quest per cambiare classe!

STAR COLLECTION 25

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION 2

Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, b/n, € 25,80

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque separati. Dieci anni dopo qualcosa cambia… e comincia così una grande avventura, ora raccolta in un pack imperdibile.

Contiene “The Seven Deadly Sins” voll. 7-12.

STAR COLLECTION 25

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION 2 (box vuoto)

Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, b/n, € 3,50

Solo in fumetteria

CARDCAPTOR SAKURA COLLECTOR’S EDITION 1

CLAMP

12,4×18, B, b/n e col., 256 pp, con sovraccoperta, con card, € 9,90

Sakura Kinomoto è una vivace ragazzina che frequenta la quarta elementare a cui è stato affidato un difficile compito: deve recuperare alcune carte create da un potentissimo mago, ora disperse per la città, servendosi di speciali poteri magici e dell’aiuto di Kerberos, il custode del libro in cui queste erano sigillate. La rottura del sigillo, tuttavia, ha scatenato una maledizione che rischia di portare il mondo intero alla rovina…

La storica serie delle maestre CLAMP torna in un’imperdibile edizione di altissima qualità, estremamente fedele all’originale giapponese, con materiali rimasterizzati, pagine interne stampate con colori speciali, copertina a cinque colori con finiture dorate e delle bellissime card da collezione in regalo che, una volta riunite, comporranno una fantastica illustrazione! Cosa state aspettando?! Non lasciatevela sfuggire!

ONE PIECE PARTY 7

Eiichiro Oda, Ei Andoh

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 4,90

TADAAAN! Fa il suo solenne ingresso sulla scena il geniale spin-off comico di One Piece! Un’inedita carrellata di piratesche avventure che vedranno schierati tutti i personaggi più amati, a partire dai membri della Ciurma di Cappello di Paglia! Pronti a salpare?!

Big Mom attacca Rufy che ha perso la memoria, e questo è un grosso, grossissimo guaio! Preparatevi a un settimo volume di One Piece Party decisamente ardente, come dev’essere un buon piatto di oden!

AMICI 285

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN 6

Keiko Iwashita

11,5×17,5, B, b/n, 176 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Per motivi familiari, Miiko è costretta a trasferirsi nella share house gestita dallo zio. La ragazza si ritrova così a dover svolgere le faccende domestiche, una cosa a cui non era per niente abituata, e ad abitare con dei coinquilini un po’ singolari. In particolare Matsunaga, il più grande del gruppo, le incute un po’ di timore, ma con il passare dei giorni scoprirà che in realtà è un ragazzo molto premuroso…

Dopo essere stata a Nyakkyland insieme a Matsunaga e aver persino dormito fuori con lui, i sentimenti di Miiko sono sempre più forti. Nel frattempo, mentre è tutta presa dai preparativi per il festival culturale, la ragazza viene a sapere dal coinquilino dei suoi trascorsi con la professoressa. La situazione si fa un po’ complicata, ma il designer si presenta comunque al festival culturale insieme a Ryo-kun…

TURN OVER 256

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 33

Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, b/n, 176 pp, € 4,50

Yona, principessa del Regno di Koka e unica figlia del re, è cresciuta circondata dalle attenzioni del padre e della sua guardia del corpo Hak. Il giorno dei festeggiamenti per il suo sedicesimo compleanno arriva a corte suo cugino Suwon, di cui è innamorata. La ragazza è al settimo cielo, totalmente ignara del crudele scherzo che il destino ha in serbo per lei… Un’attesissima saga fantasy intrisa di romanticismo, tra epiche lotte e antichi regni!

Yona, a cui è stato vietato di avere contatti con Hak e i Quattro Draghi, chiede un incontro con Suwon, ma le viene negato. Una notte la principessa decide perciò di uscire di nascosto dalla sua camera e si dirige nello studio privato del re, ma, una volta davanti a lui, rimane senza parole… Nel frattempo, viene deciso che i Quattro Draghi parteciperanno a un’esercitazione militare…

GHOST 198

ROSEN BLOOD 1

Kachiru Ishizue

14,5×21, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 6,90

La giovane Stella si ritrova a lavorare come domestica in una villa dove dimorano dei bellissimi uomini sconosciuti e alquanto singolari. Questi, infatti, non mangiano mai e masticano strani cristalli. Per di più le rivolgono sguardi bramosi. Hanno così inizio le vicende, sospese tra terrore e perdizione, di una fanciulla ammaliata da misteriose creature non umane…

Si alza il sipario su un nuovo gothic fantasy romance dalla grafica ammaliante e suggestiva che ha come palcoscenico un’oscura e insidiosa magione!

GHOST LIMITED 198

ROSEN BLOOD 1 con 3 cartoline

Kachiru Ishizue

14,5×21, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 6,90

Il primo volume è disponibile anche in una straordinaria uscita a tiratura limitata contenente tre esclusive cartoline in omaggio! Potete prenotarne una copia in libreria, fumetteria e negli store online.

TARGET 116

MASHLE 4

Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, € 4,50

Anche in edicola

Siamo nel mondo della magia, dove tutti possiedono poteri magici, che sono il motore di ogni attività. Tutti tranne il giovane Mash, che non è assolutamente in grado di praticare incantesimi e che, in una foresta lontana dalla civiltà, si trasforma in un mostro dell’allenamento muscolare. Quando il suo segreto viene scoperto, la sua vita cambia totalmente: per preservare la sua incolumità e quella del padre adottivo, il ragazzo si vede costretto a iscriversi alla più prestigiosa accademia di magia, con l’obiettivo di diventare il nuovo “Illuminato Divino”, lo stregone dell’anno!

Mash ha colpito senza pietà Abyss, la seconda Zanna… Ma l’attacco di quest’ultimo, ora che la sua maschera è stata distrutta, raggiunge l’avversario con un’agilità aumentata! Nel frattempo Dot e Finn affrontano una maga da due linee. Il primo si trova in difficoltà, quand’ecco che qualcosa in lui cambia…

SUPER DRAGON BALL HEROES – BIG BANG MISSION!!! 1

Yoshitaka Nagayama

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con alette, € 4,50

Anche in edicola

Trunks è partito insieme alla Pattuglia Temporale alla ricerca di Toki Toki versione God Bird. Quest’ultimo, però, viene preso di mira dagli Dei della Distruzione, che lo scambiano per il famigerato “uccello del malaugurio” che porterà all’estinzione tutti gli universi. Inizia lo scontro per salvare Toki Toki, finché non compare un uomo…! Comincia la battaglia che deciderà il destino di tutti gli universi!

Ecco a voi la saga che è l’anello di congiunzione tra Super Dragon Ball Heroes: Missione nell’Oscuro Mondo Demoniaco e Super Dragon Ball Heroes: Universe Mission!!. Che l’esperimento abbia inizio!