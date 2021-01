Dr. Stone 181: Boichi disegna Ace e Akainu

La pagina a colori del Capitolo 181 di Dr. Stone, il manga scritto da Riichiro Inagaki e disegnato da Boichi, è disponibile su Weekly Shonen Jump numero 7 e su MANGA Plus e lo stesso presenta una pagina introduttiva a colori realizzata dall’autore sudcoreano.

One Piece e Dr. Stone si incontrano

La pagina a colori in questione è un omaggio a One Piece, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, all’interno della quale Boichi ha realizzato Portgas D. Ace e Akainu mentre evocano il loro potere del fuoco in un’ambientazione ghiacciata.

Il riferimento ad Ace è praticamente azzeccato dal momento che lo stesso Boichi sta realizzando l’adattamento del manga di Ace che si ispira al romanzo ONE PIECE Novel A. Il manga si intitola ONE PIECE Episode A e gli storyboard sono a cura di Ishiyama Ryou (Amalgam of Distortion).

Il 1° Capitolo è uscito ad aprile 2020, mentre il 2° arriverà a 4 febbraio 2021. Il primo capitolo, sebbene non completamente, è disponibile per la lettura legale e in giapponese qui sul portale di Shonen Jump+.

Tornando all’articolo, possiamo guardare in calce all’articolo la pagina crossover tra One Piece e Dr. Stone.

La storia di Ace e la light novel

Ricordiamo che One Piece Novel A è una light novel composta da due volumi ed è stata pubblicata in origine, previa conferma di Oda-sensei e Shueisha, nei primi tre numeri del One Piece Magazine tra il 2017 e il 2018.

La novel è stata scritta da Shou Hinata (primo volume) e Tatsuya Hamazaki (secondo volume) con la supervisione di Eiichiro Oda.

Ricordiamo che lo scorso anno l’artista Boichi ha realizzato un proprio one-shot su Zoro (“Roronoa Zoro: Umi ni Chiru” – Roronoa Zoro: Perso tra gli Oceani). Dr. Stone In Giappone Dr. Stone è pubblicato da Shueisha sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump dal marzo del 2017 e conta al momento 19 volumi; in Italia è in corso per Edizioni Star Comics (13 volumi finora). Il 28 ottobre Shueisha ha pubbliato lo spin-off manga ispirato al manga intitolato “Dr. Stone reboot: Byakuya” concludendosi con 9 capitoli totali. Il manga è stato scritto e disegnato da Boichi e lo sceneggiatore Inagaki si è occupato di supervisionare i dialoghi e delle reazioni dei personaggi. La storia dello spin-off ha narrato le vicende del padre del protagonista Senku, Byakuya Ishigami e in Italia arriverà a marzo 2021 sempre con Star Comics.

Acquistate ORA “Dr. Stone: 12” – Edizioni Star Comics