Tra le uscite manga Star Comics del 2 Febbraio 2022 si segnala il cofanetto di Therapy Game, spin-off di Secret XXX, oltre alle nuove uscite di classici come Detective Conan, Inuyasha e Shaman King.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 2 Febbraio 2022, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice. Potete anche consultare il riepilogo di tutte le uscite di Febbraio qui.

Le uscite Star Comics del 2 Febbraio 2022

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 11

di Gosho Aoyama

€ 5,90

Il detective Mori viene invitato in un programma televisivo di argomento poliziesco, ma proprio mentre va in onda lo show, nello stesso edificio avviene un omicidio. Sarà poi la volta di far luce sul misterioso appuntamento di Ran con una persona che lei stessa definisce “molto importante”. In questo caso, però, a muovere l’irrefrenabile curiosità del piccolo detective è anche una punta di gelosia…

DR.STONE n. 18

DRAGON n.281

di Boichi , Riichiro Inagaki

€ 4,50

#SCIENCEPOWER

Regno della scienza vs. regno della scienza! Lo scontro tra i due scienziati, Senku e il Dr. Xeno, si trasforma in una guerra a chi colpisce per primo il leader del gruppo nemico! Mentre la vera identità del Dr. Xeno e lo strano legame che lo unisce a Senku si fanno sempre più chiari, i proiettili assassini del cecchino Stanley sono sempre più vicini a colpire la Perseus!

EDENS ZERO n. 13

YOUNG n.331

di Hiro Mashima

€ 4,90

UN INCREDIBILE VIAGGIO SPAZIALE ALLA SCOPERTA DI STELLE E PIANETI SCONOSCIUTI!

Prima di rimettersi in viaggio, Shiki e i suoi compagni si sono recati su Granbell dove, con loro enorme sorpresa, hanno incontrato il redivivo Ziggy! Quest’ultimo, però, è cambiato a tal punto da sembrare un’altra persona e, dopo aver dichiarato di voler dominare gli esseri umani, ha tentato di affondare l’Edens Zero! Scampato il pericolo grazie all’intervento di Elsie, Shiki e gli altri partono all’inseguimento dell’Edens One con cui il Re Demone vuole raggiungere Mother, e arrivano alla linea di confine che separa il Sakura Cosmos dallo spazio esterno…

INUYASHA WIDE EDITION n. 3

NEVERLAND n.354

di Rumiko Takahashi

€ 9,95

Dopo una parentesi nel presente, Kagome ritorna nell’epoca Sengoku e si ricongiunge a Inuyasha e Shippo. La ricerca dei frammenti della Sfera delle Quattro Anime sembra dare i suoi frutti, ma lo spiacevole incontro con una vecchia strega costringe il mezzodemone a fare i conti con le ferite del suo passato. Cos’è davvero successo cinquant’anni prima tra lui e Kikyo?

SHAMAN KING FINAL EDITION n. 21

di Hiroyuki Takei

€ 5,90

Grazie a Maiden degli X-LAWS, Ren è tornato in vita. Nel frattempo, alcuni uomini di Hao affrontano Horohoro e gli ICEMEN per impadronirsi delle loro anime. Horohoro viene messo con le spalle al muro ma, dopo aver riflettuto sulle parole del padre, raccoglie tutte le forze che gli rimangono e lancia la sua sfida a Brocken…

THERAPY GAME BOX

QUEER n.26

di Meguru Hinohara

€ 13,00

Minato è un ragazzo gay con il complesso del fratello maggiore. Una sera, in un bar, incontra uno studente universitario di nome Shizuma, completamente ubriaco. Sedotto dal tocco delicato dello sconosciuto, che sembra volerlo coccolare (nonostante sia etero!), Minato trascorre la notte con lui, salvo poi scoprire, al suo risveglio, che Shizuma ha completamente rimosso il loro incontro e il tempo passato insieme! Accecato dalla rabbia, Minato dichiara che lo farà innamorare e scommette con i suoi amici che riuscirà a conquistarlo…

Spin-off di Secret XXX, rispetto al quale ha goduto di un successo ancora maggiore, la seconda opera di Meguru Hinohara vi trascinerà in una storia d’amore all’insegna della dolcezza che scioglierà anche i cuori più imperturbabili! La miniserie è composta da due volumi raccolti in un esclusivo box da collezione.

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! n. 3

UP n.210

di Take

€ 5,90

Uzaki ha risarcito Sakurai del materasso che gli ha rovinato. Ovviamente, il denaro proviene dalla madre della ragazza e, per restituire la cifra avanzata dall’acquisto, Shinichi si reca per la prima volta a casa della sua kohai, dove incontrerà sua madre. Ma, anche questa volta, lo sguardo truce di Shinichi e, soprattutto, il suo inquietante amore per i gatti saranno all’origine di un devastante fraintendimento!

QUEER n.25

di Eku Takeshima

€ 6,50

Compresi i rispettivi sentimenti, Himari e Yori si sono finalmente messe insieme come una vera coppia! Un giorno, però, davanti alla senpai, che nonostante abbia raggiunto il suo scopo ha deciso di restare nella band come vocalist, fa la sua comparsa Shiho Izumi, l’ex cantante delle SS Girls. A quanto pare tra la giovane e Aki ci sono dei trascorsi…