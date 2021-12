Le novità Star Comics di Febbraio 2022 sono consultabili sul sito web ufficiale della casa editrice.

Tra le nuove proposte troviamo Deep Beyond di Mirka Andolfo, il box vuoto per raccogliere i volumi di A Silent Voice la collector’s edition di CardCaptor Sakura e la miniserie queer Therapy Game.

Seguono le novità Star Comics di Febbraio 2022; qui gli ultimi annunci.

Le novità Star Comics di Febbraio 2022

2 Febbraio

THERAPY GAME BOX

di Meguru Hinohara

€ 13,00

Minato è un ragazzo gay con il complesso del fratello maggiore. Una sera, in un bar, incontra uno studente universitario di nome Shizuma, completamente ubriaco. Sedotto dal tocco delicato dello sconosciuto, che sembra volerlo coccolare (nonostante sia etero!), Minato trascorre la notte con lui, salvo poi scoprire, al suo risveglio, che Shizuma ha completamente rimosso il loro incontro e il tempo passato insieme! Accecato dalla rabbia, Minato dichiara che lo farà innamorare e scommette con i suoi amici che riuscirà a conquistarlo…

Spin-off di Secret XXX, rispetto al quale ha goduto di un successo ancora maggiore, la seconda opera di Meguru Hinohara vi trascinerà in una storia d’amore all’insegna della dolcezza che scioglierà anche i cuori più imperturbabili! La miniserie è composta da due volumi raccolti in un esclusivo box da collezione.

9 Febbraio

A SILENT VOICE – ULTIMATE BOX BOX VUOTO

di Yoshitoki Oima

€ 5,00

Dallo scorso settembre è già disponibile A SILENT VOICE ULTIMATE BOX,che raccoglie i sette volumi del manga e il fanbook, con illustrazioni a colori, approfondimenti e le storie pilota che hanno permesso a Yoshitoki Oima di ottenere la serializzazione dell’opera.

Per la gioia di chi possiede già tutti i volumi, dal 9 febbraio sarà possibile acquistare anche il box vuoto, al prezzo di 5,00 euro, in fumetteria, libreria e store online.

16 Febbraio

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO – HER BLUE SKY n. 1

di CHO HEIWA BUSTERS, Yaeko Ninagawa

€ 5,90

Aoi Aioi ha diciassette anni e ama trascorrere le sue giornate suonando il basso, senza preoccuparsi di studiare per i test d’ingresso all’università, non risparmiando qualche grattacapo a sua sorella Akane, che le fa da madre. Un giorno, mentre strimpella al tempietto dove va a fare le prove, all’improvviso le compare davanti “Shinno”… Possibile che sia proprio lui, l’ex ragazzo di Akane, di cui non si hanno più notizie da quando è andato a vivere a Tokyo dopo il diploma?!

Tratto dal lungometraggio d’animazione del 2019 scritto da Mari Okada e diretto da Tatsuyuki Nagai, una miniserie in quattro volumi che narra l’incredibile e malinconica storia di un “secondo primo amore” e dell’indissolubile legame tra passato e presente.

DEEP BEYOND n.1

di Andrea Broccardo, David Goy, Mirka Andolfo

€ 13,90

In un futuro prossimo, la Terra è sottopopolata, devastata dalle terribili conseguenze del millennium bug. La sopravvivenza dell’umanità – e, forse, del pianeta stesso – è nelle mani di un piccolo gruppo: scienziati di talento che, nonostante la situazione avversa e le stupide faide che continuano a dividere l’esiguo numero di persone ancora in vita, cercano di capire e studiare cosa si nasconde nelle profondità degli abissi. Qualcosa di misterioso e pericoloso, che alla fine potrebbe causare una catastrofe ancora peggiore e più distruttiva!

The 100 incontra Low, con un pizzico di Death Stranding nella nuovissima serie thriller fantascientifica (già hit internazionale) firmata Mirka Andolfo.

23 Febbraio

CARDCAPTOR SAKURA COLLECTOR’S EDITION n.1

di Clamp

€ 9,90

La storica serie delle maestre CLAMP torna in un’imperdibile edizione di altissima qualità, estremamente fedele all’originale giapponese, con materiali rimasterizzati, pagine interne stampate con colori speciali, copertina a cinque colori con finiture dorate e delle fantastiche card da collezione in regalo che, una volta riunite, comporranno una fantastica illustrazione! Cosa state aspettando?! Non lasciatevela sfuggire!